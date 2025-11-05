दही में मिला कर खा लें ये चीजें, बुलेट की रफ्तार से शरीर में बढ़ेगा Vitamin B12

Vitamin B12 Deficiency: आज की हमारी भागदौड़ भरी लाइफ के चलते हम अपनी सेहत का खास ख्याल नहीं रख पाते हैं. जिसके चलते हमें कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्हीं में से एक है विटामिन बी12 की कमी. विटामिन बी12 एक पानी में घुलनशील पोषक तत्व है जो शरीर के लिए आवश्यक है. यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण, तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखने, डीएनए बनाने और ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करता है. इसे कोबालामिन भी कहते हैं. इसकी कमी से थकान, चिड़चिड़ापन, कमजोर याददाश्त और त्वचा व बालों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. अगर आप भी विटामिन बी12 की कमी को दूर करना चाहते हैं, तो दही के साथ इन चीजों को डाइट में शामिल कर सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं उन चीजों के बारे में.

विटामन बी12 की कमी के लिए क्या खाएं- Vitamin B12 Ki Kami Ke Liye Kya Khaye

1. दही और अलसी के बीज-

विटामन बी12 की कमी को दूर करने के लिए आप दही में अलसी के बीज मिलाकर खा सकते हैं. क्योंकि अलसी के बीज में ओमेगा-3 फैटी एसिड और फाइबर से भरपूर होते हैं.

ये भी पढ़ें- रोजाना खाली पेट लहसुन खाने से क्या होता है, लहसुन किन लोगों को खाना चाहिए, जानें फायदे और सेवन का तरीका

Photo Credit: Canva

2. दही और फल-

दही के साथ फल जैसे कि केला, आम, या बेरी खाने को मिलाकर खाने से विटामिन बी12 की कमी को दूर करने में मदद मिल सकती है.

3. दही और अंडे की जर्दी-

अंडे की जर्दी विटामिन बी12 का अच्छा सोर्स है. दही में अंडे की जर्दी मिलाकर खाने से विटामिन बी12 की मात्रा बढ़ सकती है.

4. दही और मूंगफली-

मूंगफली में विटामिन बी12 के साथ-साथ अन्य पोषक तत्व भी होते हैं. दही में मूंगफली मिलाकर खाने से विटामिन बी12 की कमी दूर हो सकती है.

5. दही और कद्दू के बीज-

अगर आप विटामिन बी12 का कमी को दूर करना चाहते हैं तो कद्दू के बीज को रोस्ट करके दही में मिलाकर खा सकते हैं. कद्दू के बीज आयरन, मैग्नीशियम और जिंक का अच्छा सोर्स माने जाते हैं. कद्दू के बीज को कई तरह से डाइट में शामिल किया जा सकता है.

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)