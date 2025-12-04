सेहत के लिए वरदान है ये कड़वी चीज, शुगर कंट्रोल करने से लेकर लिवर डिटॉक्स तक होते हैं 6 गजब के फायदे

Karela Health Benefits: स्वाद में कड़वा करेला सेहत के लिए वरदान से कम नहीं है. यह एक प्राकृतिक औषधी की तरह है, जिसका इस्तेमाल सालों से होता आ रहा है. इस सब्जी में फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सिडेंट ही नहीं आयरन, कैल्शियम, पोटैशियम और विटामिंस भी भरपूर मात्रा में होते हैं. आयुर्वेद में इसे नेचुरल ब्लड-प्यूरीफायर, शुगर कंट्रोलर और इम्युनिटी बूस्टर माना गया है. यही वजह है कि लोग इसे सब्जी, जूस और पाउडर के रूप में डाइट में शामिल करते हैं. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि करेला किन बीमारियों में फायदेमंद है, रोज खाने पर क्या असर पड़ता है और यह गर्म है या ठंडा, तो यह आर्टिकल आपके लिए है.

करेला की सब्जी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? - Which disease is cured by eating bitter gourd vegetable?

करेले की सब्जी शरीर को कई तरह की बीमारियों से लड़ने में मदद करती है. सबसे ज्यादा फायदा शुगर यानी डायबिटीज कंट्रोल, लिवर डिटॉक्स, पेट के कीड़े खत्म करने, पिंपल और स्किन प्रॉब्लम छुटकारा, ब्लड इम्प्योरिटी, कब्ज और गैस में मिलता है. करेला पैंक्रियाज को इंसुलिन रिलीज करने में सपोर्ट करता है, इसलिए इसे नेचुरल शुगर कंट्रोलर कहा जाता है. इसके अलावा शरीर में सूजन (Inflammation) को कम करता है, जिससे कई क्रॉनिक डिजीज का खतरा घटता है.

करेले से कौन सा रोग ठीक होता है? Which disease is cured by bitter gourd?

टाइप 2 डायबिटीज

पीलिया

फैटी लिवर

ब्लड इम्प्योरिटी से होने वाली बीमारियां

किडनी स्टोन बनने का खतरा कम

पाचन और कब्ज

करेले के 10 फायदे क्या हैं? What are 10 benefits of bitter gourd?

1. ब्लड शुगर कंट्रोल

2. लिवर को साफ रखता है

3. ब्लड प्यूरीफाई करता है

4. स्किन को ग्लो देता है

5. वजन घटाने में मदद

6. पाचन मजबूत करता है

7. बॉडी डिटॉक्स करता है

8. कोलेस्ट्रॉल कम करता है

9. इम्युनिटी बढ़ाता है

10. कैंसर-रोधी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर

एक दिन में कितना करेला खाएं

हर दिन 50-70 ग्राम करेला या 100 मिलीलीटर करेले का जूस पीने से शुगर पूरी तरह कंट्रोल में रहता है, वजन तेजी से कम होने लगता है, पेट बिल्कुल साफ रहता है, स्किन साफ और दाने कम होते हैं, लिवर मजबूत, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, बॉडी में सूजन कम और भूख बेहतर लगती है. हालांकि, इसके ओवरडोज से बचना चाहिए.

करेला गर्म होता है या ठंडा? Is bitter gourd hot or cold?

करेला हल्का गर्म माना जाता है, लेकिन यह शरीर में गर्मी नहीं बढ़ाता है, बल्कि बॉडी हीट को बैलेंस करता है. इसे कड़वा लेकिन ठंडक देने वाला डिटॉक्स फूड भी माना जाता है. आयुर्वेद में इसे दोषों को दूर करने वाला कहा जाता है. अगर आपके शरीर में बहुत गर्मी रहती है तो इसे कम मात्रा में खाना चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)