क्या करेला सर्दी के लिए अच्छा है? सर्दी खत्म करने के लिए क्या खाना चाहिए, ठंड में करेला खाने से क्या होता है, जानिए

Bitter Gourd Benefits: करेला अपने स्वाद के रूप में जितना कड़वा होता है, सेहत के लिए उतना ही लाभकारी होता है. गर्मियों के मौसम में करेला बहुत ही असरदार होता है. करेला विटामिन A, C, और B9 फोलेट जैसे विटामिनों से भरपूर होता है. इसके अलावा करेला आयरन, फाइबर, पोटैशियम, जिंक, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे खनिजों भी होते हैं. करेले में एंटीऑक्सीडेंट और सूजन-रोधी यौगिक भी पाए जाते हैं, लेकिन सर्दियों में करेले को लेकर लोगों के मन में सवाल रहता है कि ठंड में करेला खाना चाहिए या नहीं. क्योंकि, करेले की तासीर ठंडी होती है. चलिए आपको बताते हैं क्या करेला सर्दी के लिए अच्छा है? ठंड में करेला खाने से क्या होता है?

क्या करेला सर्दी के लिए अच्छा है?

हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, करेला पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी होता है. इसके अलावा करेला सर्दियों में भी फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है. करेले में विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, जो सर्दियों में इम्यूनिटी को बूस्ट करने काम कर सकते हैं. इससे सर्दी-खांसी और वायरल संक्रमण से लड़ने में मदद मिलती है. यह पाचन को दुरुस्त रखता है.

ठंड के मौसम में करेला खाने से सेहत को फायदे ही मिलते हैं. करेले में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी होता है, जो संक्रमण से बचाने का काम करता है. सर्दियों में पाचन संबंधी समस्याएं आम होती हैं. करेला पाचन क्रिया को बेहतर बनाने और कब्ज को दूर करने में मदद करता है. इसके अलावा करेला अस्थमा, खांसी और सर्दी जैसी श्वसन संबंधी समस्याओं में राहत दिला सकता है.

सर्दियों के मौसम में खानपान का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है. ऐसे में सर्दी खत्म करने के लिए कुछ चीजों का सेवन जरूरी है. सर्दी ठीक करने के लिए विटामिन सी से भरपूर फल जैसे खट्टे फल, कीवी, शिमला मिर्च और सब्जियां खाएं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं. सूप, अदरक और तुलसी की चाय और हल्दी वाला गर्म दूध भी फायदेमंद साबित हो सकता है.

