अलसी के बीज का करते हैं सेवन, तो जान लें flaxseeds खाने का सही समय- फायदे और तरीका

Flaxseeds Eating Benefits: अलसी के छोटे-छोटे बीजों को सेहत का खजाना कहा जाता है. अलसी के बीज को डाइट में कई तरह से शामिल किया जा सकता है. आपको बता दें कि अलसी में ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर, लिग्नान, प्रोटीन, विटामिन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अलसी के बीज का सेवन कब और कैसे करना चाहिए. क्योंकि अगर आप सही समय पर इनका सेवन करते हैं, तो शरीर अधिक लाभ मिल सकते हैं. तो चलिए जानते हैं इन्हें खाने का सही समय और तरीका.

अलसी खाने का सही समय क्या है- (What Is The Right Time To Eat Flaxseeds)

अलसी के बीजों को खाने का सबसे अच्छा समस्या सुबह खाली पेट माना जाता है. दिन की शुरूआत अगर आप इससे करते हैं, तो शरीर को अधिक लाभ मिल सकते हैं. इसके अलावा आप इन्हें लंच टाइम में भी खा सकते हैं.

कैसे करें अलसी के बीज का सेवन- (How To Consume Flaxseeds)

अलसी के बीज का सेवन कई तरह से किया जा सकता है. खाली पेट पानी में मिलाकर पीना सबसे अच्छा माना जाता है. इसके लिए आप रात में एक गिलास साफ पानी में एक चम्मच अलसी के बीज को भिगोकर रख दें और अगली सुबह खाली पेट इनका सेवन करें. इसके अलावा आप इन्हें रोस्ट करके सलाद में मिलाकर ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं.

अलसी के बीज खाने के फायदे- (Alsi Ke Beej Khane Ke Fayde)

1. दर्द और सूजन-

दर्द और सूजन को कम करने के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है अलसी का सेवन.

2. वजन घटाने-

अलसी के बीज में मौजूद फाइबर और ओमेगा-3 फैटी एसिड भूख को नियंत्रित करते हैं और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, जिससे वजन कम करने में मदद मिल सकती है.

3. स्किन-

अलसी के बीज में एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा-3 फैटी एसिड होते हैं, जो स्किन को हेल्दी रखने में मददगार हैं.

4. कोलेस्ट्रॉल-

अलसी के बीज खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकती है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए अलसी के बीज का सेवन किया जा सकता है.

