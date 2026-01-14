आयुर्वेद की 5 जड़ी-बूटियां जो सेक्सुअल हेल्थ को मजबूत बनाती हैं, डॉक्टर ने बताया सेवन का सही तरीका

सेक्सुअल हेल्थ ऐसा विषय है जिस पर बात करने से आज भी कई लोग झिझकते हैं, जबकि हकीकत यह है कि यह हमारे जीवन का बिल्कुल प्राकृतिक और जरूरी हिस्सा है. खासकर गृहस्थ जीवन में, एक खुशहाल रिश्ते के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का स्वस्थ होना बेहद जरूरी है. बता दें कि डॉक्टर हंसाजी ने अपने एक यूट्यूब वीडियो में इस समस्या को लेकर खुलकर बात की है और इसके समाधान भी बताए हैं. उन्होंने बताया कि आज के समय में कम लिबिडो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जल्दी थक जाना और स्टैमिना की कमी जैसी समस्याएं सिर्फ बढ़ती उम्र तक सीमित नहीं रहीं. बल्कि युवाओं में भी ये दिक्कतें तेजी से बढ़ रही हैं. इसकी बड़ी वजह है बढ़ता तनाव, नींद की कमी, देर रात तक जागना, प्रोसेस्ड फूड, शराब, स्मोकिंग और जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम. ये सभी चीजें धीरे-धीरे शरीर की एनर्जी और वाइटालिटी को कम कर देती हैं.

अच्छी खबर यह है कि आयुर्वेद में ऐसी कई जड़ी-बूटियां हैं जो सिर्फ ऊपर से असर नहीं करतीं, बल्कि शरीर के सिस्टम को अंदर से सुधारती हैं. आइए जानते हैं ऐसी 5 आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों के बारे में जो सेक्सुअल हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती हैं.

1. अश्वगंधा

अश्वगंधा को ताकत और तनाव कम करने के लिए जाना जाता है. यह स्ट्रेस और एंग्जायटी को कम करता है, हार्मोनल बैलेंस बनाए रखता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल को सपोर्ट करता है. इससे स्टैमिना, मूड और नींद तीनों में सुधार देखने को मिलता है.

कैसे करें सेवन

3–5 ग्राम अश्वगंधा पाउडर रात में गर्म दूध के साथ.

2. शिलाजीत

हिमालय से मिलने वाला शिलाजीत मिनरल्स और फुलविक एसिड से भरपूर होता है. यह शरीर की एनर्जी फैक्ट्री यानी माइटोकॉन्ड्रिया को मजबूत करता है. इससे ताकत, स्टैमिना और स्पर्म क्वालिटी बेहतर होती है.

कैसे करें सेवन

मटर के दाने जितना शुद्ध शिलाजीत सुबह गुनगुने दूध या पानी में.

3. सफेद मूसली

यह जड़ी-बूटी कमजोरी और थकान दूर करने में मदद करती है. फर्टिलिटी, स्पर्म क्वालिटी और ड्राइव बढ़ाने के लिए इसे आयुर्वेद में खास माना जाता है.

कैसे करें सेवन

दूध या शहद के साथ सफेद मूसली पाउडर.

4. गोक्षुरा

गोक्षुरा ब्लड फ्लो बढ़ाने और नेचुरली टेस्टोस्टेरोन सपोर्ट करने में मदद करता है. यह शरीर को ज्यादा गर्म किए बिना परफॉर्मेंस और रिकवरी सुधारता है.

कैसे करें सेवन

गोक्षुरा पाउडर गुनगुने पानी के साथ.

5. कौंच बीज

कौंच बीज डोपामिन लेवल बढ़ाकर मूड और फोकस सुधारता है. यह लिबिडो, स्टैमिना और फर्टिलिटी के लिए फायदेमंद माना जाता है.

कैसे करें सेवन

दूध या शहद के साथ पाउडर या कैप्सूल.

इन जड़ी-बूटियों को अपनाकर आप सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि लंबे समय तक वाइटालिटी और आत्मविश्वास भी पा सकते हैं. आयुर्वेद शरीर को जबरदस्ती नहीं बदलता, बल्कि उसकी खोई हुई ताकत को वापस जगाता है.

