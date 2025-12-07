सर्दियों में रोज पीना शुरू कर दें ये 5 ड्रिंक्स, सर्दी-जुकाम होगा दूर, इम्यूनिटी भी हो जाएगी मजबूत

Immunity Booster Drinks: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही अधिकतर लोग खांसी-जुकाम से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण है कमजोर इम्यूनिटी. दरअसल, जब रोग-प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो शरीर बार-बार मौसमी बीमारियों से संक्रमित होने लगता है. इससे छुटकारा पाने के लिए अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. इसी के चलते आज हम आपको ऐसी 5 ड्रिंक्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके सेवन से सर्दियों में आपको खांसी-जुकाम नहीं होगा और इम्यूनिटी भी बूस्ट हो जाएगी.

1. अदरक और नींबू की चाय

सर्दियों में शरीर को बीमारियों से दूर रखने के लिए आप अदरक और नींबू वाली चाय का सेवन कर सकते हैं. इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखते हैं. इसके लिए आप एक पतीले में पानी लेकर उसमें अदरक डालें और अच्छे से पकाएं. इसके बाद नींबू का रस मिक्स कर दें. आपकी चाय बनकर तैयार हो जाएगा.

सर्दियों में हल्दी वाला दूध पीना भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है. ये फूड कॉम्बिनेशन प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर होता है इससे शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है. साथ ही इससे सर्दियों में शरीर गर्म भी रहता है.

किचन में रखे कुछ मसाले आपके खांसी-जुकाम को भगाने की ताकत रखते हैं. इन्हीं में से एक है दालचीनी. इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए आप पानी में दालचीनी डालकर अच्छे से पकाएं और फिर उसमें शहद डालकर सेवन कर लें. इससे खांसी-जुकाम में राहत मिलेगी और बॉडी में फ्रेशनेस भी बनी रहेगी.

ठंड के मौसम में शरीर को गर्म और एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए आप तुलसी और अदरक की चाय का सेवन कर सकते हैं. तुलसी में ऐसे कई औषधीय गुण पाए जाते हैं जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं. इसके लिए आप पानी में अदरक और तुलसी के पत्ते डालकर अच्छे से खौलाएं. इसके बाद छानकर इसे पी लें. इससे सर्दी-जुकाम जैसी समस्याओं में राहत मिलती है.

सर्दियों में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हल्दी और काली मिर्च का काढ़ा भी आप पी सकते हैं. इसके लिए आप गर्म पानी या दूध में हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्च डालकर अच्छे से पकाएं. आपकी इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक तैयार हो जाएगी. हल्दी-काली मिर्च में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.