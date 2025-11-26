ठंड में शकरकंद खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है?

ठंड के मौसम में शरीर को सेहतमंद रखने के लिए हम कई तरह की चीजों का सेवन करना पसंद करते हैं. जो न सिर्फ स्वाद में कमाल बल्कि सेहतमंद भी होती हैं. अगर आप भी खुद को बीमारियों से दूर और पूरी सर्दी फिट रखना चाहते हैं तो शकरकंद को डाइट में शामिल कर सकते हैं. शकरकंद फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी और पोटैशियम जैसे पोषक तत्वों का एक बेहतरीन सोर्स है. यह बीटा-कैरोटीन से भरपूर है. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को और कैसे करना चाहिए इसका सेवन.

कैसे करें शकरकंद का सेवन- (How To Consume Sweet Potato)

शकरकंद चिल्ला -

अगर ब्रेकफास्ट में कुछ हल्का और इंस्टेंट खाना चाहते हैं, तो इसे ट्राई कर सकते हैं.

कैसे बनाएं:

शकरकंद को कद्दूकस करके इसमें बेसन, प्याज़, हरी मिर्च, नमक और पानी मिलाकर घोल तैयार करें. नॉन-स्टिक तवे पर डालकर चिल्ला की तरह सेक लें.

रोस्ट करके-

शकरकंद को रोस्ट करके खाना सबसे ज्यादा हेल्दी माना जाता है. इसे आप कुकर में भी रोस्ट कर सकते हैं. रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

शकरकंद खाने के फायदे- Health Benefits of Sweet Potato:

1. पाचन के लिए-

शकरकंद में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं. अगर आप कब्ज की समस्या से परेशान रहते हैं तो इसे डाइट में शामिल कर सकते हैं.

2. ब्लड प्रेशर के लिए-

शकरकंद में मौजूद पोटैशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार है. फाइबर खराब कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने और हार्ट को हेल्दी रखने में मददगार है.

3. आंखों के लिए-

आंखों की रोशनी के लिए फायदेमंद है शकरकंद का सेवन क्योंकि इसमें विटामिन ए (बीटा-कैरोटीन के रूप में) का एक अच्छा सोर्स है.

4. इम्यूनिटी के लिए-

शकरकंद में विटामिन सी और बीटा-कैरोटीन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मददगार हैं.

