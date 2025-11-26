विज्ञापन
विशेष लिंक

ठंड में शकरकंद खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है?

Shakarkand Ke Fayde: सर्दियों के मौसम में शकरकंद खाने से शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है. इसे आप कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
ठंड में शकरकंद खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है?
Shakarkand Benefits: ठंड में शकरकंद खाने के फायदे.

ठंड के मौसम में शरीर को सेहतमंद रखने के लिए हम कई तरह की चीजों का सेवन करना पसंद करते हैं. जो न सिर्फ स्वाद में कमाल बल्कि सेहतमंद भी होती हैं. अगर आप भी खुद को बीमारियों से दूर और पूरी सर्दी फिट रखना चाहते हैं तो शकरकंद को डाइट में शामिल कर सकते हैं.  शकरकंद फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी और पोटैशियम जैसे पोषक तत्वों का एक बेहतरीन सोर्स है. यह बीटा-कैरोटीन से भरपूर है. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को और कैसे करना चाहिए इसका सेवन.

कैसे करें शकरकंद का सेवन- (How To Consume Sweet Potato)

शकरकंद चिल्ला - 

अगर ब्रेकफास्ट में कुछ हल्का और इंस्टेंट खाना चाहते हैं, तो इसे ट्राई कर सकते हैं. 

कैसे बनाएं:

शकरकंद को कद्दूकस करके इसमें बेसन, प्याज़, हरी मिर्च, नमक और पानी मिलाकर घोल तैयार करें. नॉन-स्टिक तवे पर डालकर चिल्ला की तरह सेक लें.

रोस्ट करके-

शकरकंद को रोस्ट करके खाना सबसे ज्यादा हेल्दी माना जाता है. इसे आप कुकर में भी रोस्ट कर सकते हैं. रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

शकरकंद खाने के फायदे- Health Benefits of Sweet Potato:

1. पाचन के लिए-

शकरकंद में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं. अगर आप कब्ज की समस्या से परेशान रहते हैं तो इसे डाइट में शामिल कर सकते हैं. 

ये भी पढ़ें- Warm Up With Soup: ठंड में बीमारियों को दूर रखता है इस चीज से बना सूप, फटाफट नोट करें रेसिपी 

Latest and Breaking News on NDTV

2. ब्लड प्रेशर के लिए-

शकरकंद में मौजूद पोटैशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार है. फाइबर खराब कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने और हार्ट को हेल्दी रखने में मददगार है. 

3. आंखों के लिए-

आंखों की रोशनी के लिए फायदेमंद है शकरकंद का सेवन क्योंकि इसमें विटामिन ए (बीटा-कैरोटीन के रूप में) का एक अच्छा सोर्स है. 

4. इम्यूनिटी के लिए-

शकरकंद में विटामिन सी और बीटा-कैरोटीन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मददगार हैं. 

World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Which Disease Is Cured By Eating Sweet Potato, Shakarkand Khane Ke Fayde, Can We Eat Sweet Poatato In Winter, Shakarkand Ki Easy Recipes, Easy Sweet Potato Recipes, Sweet Potato Cooking Ideas, Best Sweet Potato Recipes
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com