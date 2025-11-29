दांत क्यों हो जाते हैं पीले? दांतों के अंदर पीलापन कैसे साफ करें, डॉक्टर ने बताए सबसे आसान 4 घरेलू नुस्खे

Peele Daant Saaf Kaise Karen: एक सुंदर स्माइल से पूरे लुक और पर्सनैलिटी पर चार चांद लग जाते हैं. इसी वजह से हर कोई एक प्यारी सी स्माइल की चाह रखता है. लेकिन अच्छी स्माइल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सफेद और चमकते हुए दांत. बचपन में हर किसी के साथ दांत सफेद होते हैं लेकिन समय-समय के साथ दांतों में पीलापन आ जाता है. इसके अलावा कई खराब आदतें भी दांतों के पीलेपन का कारण बनती हैं. कई लोग दांतों को वापिस से सफेद करने के बाजार से महंगे ट्रीटमेंट्स लेते हैं या फिर कई प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. इनका असर ज्यादा समय तक देखने को नहीं मिलता है. ऐसे में सबसे ज्यादा कारगर घरेलू नुस्खे ही माने जाते हैं. इसी के चलते आज हम आपको दांतो को सफेद करने के लिए सबसे आसान और असरदार घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं. साथ ही हम यह भी बताएंगे कि आखिर दांत पीले क्यों पड़ जाते हैं. ये जानकारी डॉक्टर विजय लक्ष्मी सिंह ने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो शेयर कर दी है.

दांत क्यों हो जाते हैं पीले?

डॉक्टर विजय लक्ष्मी बताती हैं कि समय के साथ-साथ और खराब आदतों की वजह से दांत के सबसे ऊपर वाली सफेद रंग की परत यानी इनैमल (Enamel) पतली हो जाती है और इसके नीचे की पीली परत यानी डेंटिन (Dentin) ऊपर आने लगती है जिससे दांत पीले नजर आने लगते हैं. इसके अलावा दांतों को रोजाना साफ न करना, सिगरेट पीना, तंबाकू, गुटखा, पान मसाल, सुपारी, ज्यादा चीनी, रोज शराब के सेवन से भी दांत पीले पड़ सकते हैं.

इसके लिए आप एक बड़ा चम्मच नारियल तेल लेकर अपने मुंह में 10 से 15 मिनट अच्छी तरह से घुमाएं और फिर थूक दें. ऐसा सुबह-शाम करने से मुंह में रहने वाले किटाणु मर जाते हैं और दांतों पर जमी गंदगी धीरे-धीरे निकल जाती है. साथ ही दांतों का रंग भी साफ होने लगता है.

बेकिंग सोडा में माइल्ड ब्लीचिंग प्रोपर्टीज होती हैं जो दांतों को सफेद करने में मदद करती है. इस घरेलू नुस्खे के लिए आप एक चुटकी बेकिंग सोडा को अपने टूथब्रश पर लगाकर दांतों को साफ करें. ऐसा नियमित रूप से करने से आपकी बत्तीसी का रंग धीरे-धीरे साफ हो जाएगा.

डॉक्टर विजय लक्ष्मी बताती हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक नेचुर ब्लीचिंग एजेंट है जो दांतों को साफ करने में मददगार साबित होता है. दांतों को सफेद बनाने के लिए इसे 1.5% कॉन्सनट्रेशन में यूज करना चाहिए. इसको इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से कुल्ला करना बहुत जरूरी होता है.

डॉक्टर बताती हैं कि कई फल और सब्जी को कच्चा खाने से भी दांतों का रंग साफ होता है. स्ट्रॉबैरी, पाइनएप्पल, आंवला खाने से दांत सफेद हो सकते हैं. आप इन्हें खाना खाने के तुरंत बाद भी खा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.