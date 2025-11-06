इन 5 लोगों को भूलकर भी नहीं खानी चाहिए नाशपाती, सेहत के लिए है बड़ा रिस्क

Nashpati khane ke nuksan : नाशपाती एक ऐसा फल है जो खाने में जितना टेस्टी लगता है, सेहत के लिए उतना ही फायदेमंद भी होता है. इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो पाचन और इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए नाशपाती खाना फायदा नहीं, नुकसान है. अगर आप या आपके आस-पास कोई इन 5 कैटेगरी में आता है, तो उन्हें नाशपाती खाने से पहले थोड़ा संभल जाना चाहिए.

आइए जानते हैं किन 5 लोगों को नाशपाती नहीं खानी चाहिए | Let us know which 5 people should not eat pears

नाशपाती में 'फ्रुक्टोज' और 'सॉर्बिटोल' (FODMAPs) की मात्रा ज्यादा होती है. IBS के मरीजों का पेट इन चीजों को आसानी से पचा नहीं पाता, जिससे उन्हें बहुत तेज गैस, पेट फूलना (Bloating) और दर्द की शिकायत हो सकती है. अगर आपको अक्सर पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, तो इसे खाने से बचें.

नाशपाती में सॉर्बिटोल नाम का एक तत्व होता है, जो पेट के लिए हल्के लैक्सेटिव (Laxative) यानी जुलाब की तरह काम करता है. अगर आपको पहले से ही दस्त लगे हुए हैं, तो नाशपाती खाने से आपकी समस्या और भी बढ़ सकती है.

कुछ लोगों को नाशपाती खाने से 'ओरल एलर्जी सिंड्रोम' (Oral Allergy Syndrome) हो सकता है. इसमें होंठ और गले में खुजली या सूजन आ जाती है. अक्सर यह उन लोगों में होता है जिन्हें बर्च पोलन (Birch Pollen) से एलर्जी होती है.

सर्दी-खांसी और बलगम (Phlegm) की शिकायत वाले

आयुर्वेद और पारंपरिक चाइनीज मेडिसिन (TCM) के अनुसार, नाशपाती की तासीर ठंडी होती है. अगर आपको पहले से ही कफ या बलगम वाली खांसी है, तो इसे खाने से बलगम और ज्यादा बन सकता है, जिससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है.

पेट या आंतों की सर्जरी से ठीक हो रहे मरीज

सर्जरी के बाद, पेट और आंतों को ठीक होने के लिए हल्के खाने की जरूरत होती है. नाशपाती में फाइबर बहुत ज्यादा होता है, जिसे पचाने के लिए पाचन तंत्र को मेहनत करनी पड़ती है.

