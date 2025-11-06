विज्ञापन
इन 5 लोगों को भूलकर भी नहीं खानी चाहिए नाशपाती, सेहत के लिए है बड़ा रिस्क

कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए नाशपाती खाना फायदा नहीं, नुकसान है. अगर आप या आपके आस-पास कोई इन 5 कैटेगरी में आता है, तो उन्हें नाशपाती खाने से पहले थोड़ा संभल जाना चाहिए.

कुछ लोगों को नाशपाती खाने से 'ओरल एलर्जी सिंड्रोम' (Oral Allergy Syndrome) हो सकता है.

Nashpati khane ke nuksan : नाशपाती एक ऐसा फल है जो खाने में जितना टेस्टी लगता है, सेहत के लिए उतना ही फायदेमंद भी होता है. इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो पाचन और इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए नाशपाती खाना फायदा नहीं, नुकसान है. अगर आप या आपके आस-पास कोई इन 5 कैटेगरी में आता है, तो उन्हें नाशपाती खाने से पहले थोड़ा संभल जाना चाहिए.

आइए जानते हैं किन 5 लोगों को नाशपाती नहीं खानी चाहिए | Let us know which 5 people should not eat pears

 गैस की परेशानी वालों को 

नाशपाती में 'फ्रुक्टोज' और 'सॉर्बिटोल' (FODMAPs) की मात्रा ज्यादा होती है. IBS के मरीजों का पेट इन चीजों को आसानी से पचा नहीं पाता, जिससे उन्हें बहुत तेज गैस, पेट फूलना (Bloating) और दर्द की शिकायत हो सकती है. अगर आपको अक्सर पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, तो इसे खाने से बचें.

गंभीर दस्त 

नाशपाती में सॉर्बिटोल नाम का एक तत्व होता है, जो पेट के लिए हल्के लैक्सेटिव (Laxative) यानी जुलाब की तरह काम करता है. अगर आपको पहले से ही दस्त लगे हुए हैं, तो नाशपाती खाने से आपकी समस्या और भी बढ़ सकती है.

पोलन एलर्जी वाले

कुछ लोगों को नाशपाती खाने से 'ओरल एलर्जी सिंड्रोम' (Oral Allergy Syndrome) हो सकता है. इसमें होंठ और गले में खुजली या सूजन आ जाती है. अक्सर यह उन लोगों में होता है जिन्हें बर्च पोलन (Birch Pollen) से एलर्जी होती है.

सर्दी-खांसी और बलगम (Phlegm) की शिकायत वाले

आयुर्वेद और पारंपरिक चाइनीज मेडिसिन (TCM) के अनुसार, नाशपाती की तासीर ठंडी होती है. अगर आपको पहले से ही कफ या बलगम वाली खांसी है, तो इसे खाने से बलगम और ज्यादा बन सकता है, जिससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है.

पेट या आंतों की सर्जरी से ठीक हो रहे मरीज

सर्जरी के बाद, पेट और आंतों को ठीक होने के लिए हल्के खाने की जरूरत होती है. नाशपाती में फाइबर बहुत ज्यादा होता है, जिसे पचाने के लिए पाचन तंत्र को मेहनत करनी पड़ती है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

