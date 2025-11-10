विज्ञापन
विशेष लिंक

15 दिन तक रोजाना खाली पेट अंजीर का पानी पीने से क्या होता है?

Anjeer Water Benefits: अंजीर एक ऐसा ड्राई फ्रूट्स है जिसे डाइट में कई तरह से शामिल किया जा सकता है. अगर आप रोजाना 15 दिन तक खाली पेट अंजीर का पानी पीते हैं, तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
15 दिन तक रोजाना खाली पेट अंजीर का पानी पीने से क्या होता है?
Anjeer Water: अंजीर का पानी पीने के फायदे.

Anjeer Water Benefits in Hindi: ड्राई फ्रूट्स का जिक्र होते ही पहला नाम बादाम, काजू और किशमिश का आता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अंजीर (fig water) एक ऐसा ड्राई फ्रूट्स है जिसे सूखा और कच्चा दोनों तरह से खाया जा सकता है. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. इसे आप डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं. आपको बता दें कि अंजीर में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, पोटैशियम, आयरन और कॉपर, मैक्रो- और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं अंजीर का पानी पीने से क्या होता है. 

कैसे तैयार करें अंजीर का पानी- (How To Make Anjeer Water)

अंजीर का पानी बनाना बहुत ही आसान है इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप रात में 4-5 अंजीर को धोकर एक गिलास पानी में भिगोकर रख दें. फिर अगली सुबह इस पानी को छानकर पी लें. आप इन भीगे अंजीर का सेवन भी कर सकते हैं.

अंजीर का पानी पीने के फायदे- (Anjeer Ka Pani Pine Ke Fayde)

1. स्ट्रेस-

अंजीर में मैग्नीशियम होता है, जो तनाव को कम करने और दिमाग को शांत करने में मदद कर सकता है. आप खाली पेट इसके पानी का सेवन कर सकते हैं. 

ये भी पढ़ें- 15 दिन तक लगातार खाली पेट जीरा पानी पीने से क्या होता है? 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: ians

2. दिल-

पोटैशियम और फाइबर जैसे पोषक तत्वों से भरपूर अंजीर के पानी का सेवन करने से हार्ट को हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है. 

3. मोटापा-

अगर आप वजन को कम करना चाहते हैं तो खाली पेट अंजीर के पानी का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि इसमें कैलोरी कम और फाइबर अधिक पाया जाता है.

4. ब्लड शुगर-

अंजीर का पानी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में मदद कर सकता है.

5. इम्यूनिटी-

अंजीर के पानी का सेवन कर कमजोर इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है.

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Anjeer Water, Anjeer Ka Pani, Benefits Of Anjeer Water, Khali Pet Anjeer Ka Pani Pine Ke Fayde, Fig Water For Weight Loss Stress Immunity Blood Sugar
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com