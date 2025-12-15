2025 में इन रेस्टोरेंट ने खुलते ही मचा दी धूम, इस शहर का फूड सीन ही बदल गया

11 Best New Restaurants In Chennai In 2025 : अगर आप चेन्नई में रहते हैं या कभी यहां घूमने आते हैं, तो एक बात जान लीजिए 2025 में चेन्नई ने खाने के मामले में बाजी मार ली है. जी हां,इस साल शहर का रेस्टोरेंट और बार सीन बिलकुल बदल गया है. यहां अब ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ-साथ इंडियन और रीजनल फ्लेवर्स को भी नए तरीके से परोसा जा रहा है. चाहे आपको सीक्रेट जापानी डिनर (speakeasy-style) के चटखारे लेना हो या फिर अपने ट्रेडिशनल साउथ इंडियन खाने का, चेन्नई के नए लॉन्च में हर किसी के लिए कुछ खास है.
इस साल के कुछ सबसे शानदार रेस्टोरेंट और बार लॉन्च की एक लिस्ट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिन्हें वहां जाने के बाद आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए...देसी खाना, लेकिन नए अंदाज में फायरो | Firo
इस जगह ने आते ही धूम मचा दी है. ये इंडियन कूजीन को शेयरिंग प्लेट्स के कॉन्सेप्ट के साथ सर्व करते हैं. यहां का 'पालक नो पनीर' और गोवा-स्टाइल पोर्क से भरे क्रिस्पी डोसा टैकोस इतने बोल्ड और कम्फर्टिंग हैं कि आपको मजा आ जाएगा. शाम को यहां के इंडियन-इंस्पायर्ड कॉकटेल का रंग और चढ़ जाता है.
लोकेशन- सेकंड मेन रोड, आरए पुरमजॉली इंडियन | Jolly Indian
नाम से ही पता चलता है कि ये जगह कितनी खुशनुमा है. रेड और रंगीन म्यूरल्स से सजी यह जगह पूरी तरह से इंस्टाग्राम रील बनाने वालों के लिए तो बेस्ट है. यहां के मेन्यू में फैमिलियर इंडियन डिशेज को मजेदार ट्विस्ट दिया गया है, जैसे कि इनका 'चेट्टीनाड शेफर्ड्स पाई'. अगर आप अल्कोहल नहीं लेते, तो इनका Zero ABV ड्रिंक्स का मेन्यू कमाल का है.
लोकेशन - सीपी रामास्वामी रोड, अलवरपेटएशियन फ्लेवर्स के लिए बेस्ट हैं ये रेस्टोरेंट
चेन्नई के लोगों का एशियन खाने का प्यार इस साल और भी गहरा हो गया है.डबल दाशी | Double Dashi
ये जगह एक सीक्रेट नूडल बार है. इसका नाम 'दाशी' (जापानीज़ शोरबा) पर है, जो खाने में पांचवां स्वाद, यानी उमामी, लाता है. अगर आपको हाई-एनर्जी माहौल में नूडल बाउल्स, याकिटोरी, और साशिमी का मजा लेना है, तो यहां जरूर जाएं.
लोकेशन- फर्स्ट स्ट्रीट, सेनोटैफ रोडसेम सेम बट डिफरेंट | Same Same But Different
यह रेस्टोरेंट आपको थाईलैंड के अलग-अलग कोनों से लाए गए तीखे और जबरदस्त फ्लेवर्स का टेस्ट देता है. यहां के 'थाई चिली जैम प्रॉन्स' और ट्रफल्ड कोकोनट शोरबा में डूबे मशरूम डंपलिंग्स ट्राई करना बिलकुल मत भूलना.
लोकेशन - सेंट मैरीज रोड, अलवरपेटनासी एंड मी | Nasi and Mee
यहां लाइव सुशी स्टेशन और कोरियन स्ट्रीट फूड पर ख़ास ध्यान दिया गया है. कोरियन पैनकेक ('हाएमुल पाजोन') यहां की नई जान है. अगर आपको कोरियन फूड पसंद है तो यहां जरूर जाएं.
लोकेशन - फीनिक्स मार्केटसिटी, वेलाचेरी
रॉयल फील के लिए ये रेस्टोरेंट हैं बेस्टविशेषम | Visesham
'विशेषम' का मतलब ही है 'खास'. यह फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट साउथ इंडियन कूज़ीन को एक शाही अंदाज़ में पेश करता है. दिंडीगुल की बिरयानी हो या मैंगलोरियन करी, सब कुछ एक एलीगेंट सेटिंग में मिलता है. अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो इनका 'विरुंधु' (स्पेशल प्लैटर) जरूर ट्राई करें.
लोकेशन - चामियर्स रोड, नंदनमद न्यू पंजाबी क्लब | The New Punjab Club
यहां की फीलिंग ऐसी है, जैसे आप किसी पुराने, लक्जरी जेंटलमैन क्लब में आ गए हों. इस क्लब का शोस्टॉपर झूमर और कोलोनियल एरा (Colonial era) का चार्म देखने लायक है. मेन्यू में 'पेशावरी मुर्ग कबाब' और 'मुर्ग बादामी शोरबा' जैसी पुरानी, पुश्तैनी (Heirloom) रेसिपीज हैं.
लोकेशन - सेकंड एवेन्यू, ए ब्लॉक, अन्ना नगरव्यू और पार्टी के लिए परफेक्ट फिफ्थ | Fifth
बीचफ्रंट लोकेशन पर बने इस रेस्टोरेंट का नाम 'उमामी' (पांचवा स्वाद) पर रखा गया है. यह समंदर के किनारे बैठकर खाने का मजा देता है. इनकी स्पेशलिटी है ओपन-फायर कुकिंग, जहां मीट और वेजीटेरियन डिशेज़ को खास सांता मारिया ग्रिल (santa maria grill) और स्मोकर पर पकाया जाता है.
लोकेशन -बीच रोड, एमजीआर सलाई, पलावनक्कम)अप नॉर्थ, द पुलमैन चेन्नई |Up North, The Pullman Chennai
अगर आपको रोमांटिक डिनर चाहिए, तो यह जगह आपके लिए है. शहर के नए लग्ज़री होटल की छत पर यह सबसे रोमांटिक स्पॉट है. ग्लास कैनोपी के नीचे बैठकर पूरे चेन्नई स्काईलाइन का नज़ारा और नॉर्थ इंडियन खाना, बस और क्या चाहिए.
लोकेशन - द पुलमैन चेन्नई अन्ना सलाईरेस्टोरेंट नौ मैन | Restaurant No Name
यह रेस्टोरेंट नाम से नहीं, बल्कि अपनी हाई-एनर्जी वाइब से पहचाना जाता है. यह मल्टी-लेवल पर फैला एक 'ऑल-वीक पार्टी डेस्टिनेशन' है. यहां आपको ग्लोबल क्यूज़ीन का पूरा मिक्सचर नाचोज, कबाब, पास्ता मिलेगा.
लोकेशन - चैमियर्स रोडकोरकाई | Korkai
यह पैन-इंडिया डिशेज को अपने सिग्नेचर ट्विस्ट के साथ पेश करता है. इनकी कॉकटेल भी लोकल फ्लेवर्स से इंस्पायर्ड है.लोकेशन - ईस्ट कोस्ट रोड, इंजमबक्कम
