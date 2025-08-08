विज्ञापन

स्कूल जाने वाले बच्चों को जरूर खिलानी चाहिए ये 5 चीजें, न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा कम उम्र में नहीं होंगे मोटापे के शिकार नन्हे-मुन्ने

Foods For School Going Children: बच्चा अगर स्कूल जाता है तो उसकी डाइट पौष्टिक और संतुलित होनी चाहिए. यहां जानिए डाइटीशियन किन चीजों को बच्चे की डाइट में शामिल करने की सलाह दे रही हैं.

Read Time: 3 mins
Share
स्कूल जाने वाले बच्चों को जरूर खिलानी चाहिए ये 5 चीजें, न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा कम उम्र में नहीं होंगे मोटापे के शिकार नन्हे-मुन्ने
Healthy Foods For Children: स्कूल जाने वाले बच्चों की डाइट कैसी हो, जानें यहां.

Children's Health: बच्चों के सही वृद्धि और विकास के लिए खानपान का सही होना भी बेहद जरूरी है. खासतौर से जो बच्चे स्कूल जाना शुरू कर चुके हैं उनकी डाइट पोषक तत्वों से भरपूर होनी जरूरी है. अगर बच्चों का खानपान संतुलित और पौष्टिक ना हो और बच्चे बाहर का जंक फूड ज्यादा खाते हों तो इससे बच्चों का वजन तेजी से बढ़ सकता है और वे मोटापे के शिकार हो सकते हैं. ऐसे में न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. शिल्पा अरोड़ा खाने की उन 5 चीजों का जिक्र कर रही हैं जो बच्चे की डाइट (Diet) में जरूर होनी चाहिए. स्कूल जाने वाले बच्चों (School Going Children) को आप ये चीजें खिलाकर भेज सकते हैं या फिर उनके लंच में पैक कर सकते हैं.

Baba Ramdev ने बताया अल्सर, एसिडिटी और गैस के लिए यह जूस है परम औषधि, कहा दोबारा कभी नहीं होगी ये दिक्कतें

बच्चों को जरूर खिलाने चाहिए ये 5 फूड्स | 5 Foods For School Going Children

अंडे

बच्चों की डाइट में अंडे जरूर शामिल करने चाहिए. खासकर उबले अंडे (Boiled Eggs) खिलाने पर बच्चों को प्रोटीन मिलता है. बच्चों की ग्रोथ के लिए उन्हें अंडे बेहद फायदेमंद होते हैं. 

शकरकंदी

बच्चे को शकरकंदी की चाट बनाकर खिलानी चाहिए. शकरकंदी में फाइबर की भरपूर मात्रा होती है. बच्चों को कब्ज की दिक्कत अक्सर ही हो जाती है इसीलिए उनकी डाइट में फाइबर से भरपूर फूड्स शामिल करना बेहद जरूरी है.

भुट्टा

भुट्टा यानी कॉर्न भी बच्चे की डाइट में होना चाहिए. न्यूट्रिशनिस्ट का कहना है कि उबला या स्टीम्ड कॉर्न बच्चे की आंखों के लिए बेहद फायदेमंद होता है. बच्चे को चश्मा ना लगे इसीलिए भुट्टा जरूर खिलाना चाहिए.

नारियल

नारियल की गिरी बच्चे के लिए बेहद हेल्दी होती है. नारियल की गिरी बच्चों के दिमाग के लिए सुपरफूड होती है. इससे दिमाग की सेहत तो अच्छी रहती ही है, दिमाग शार्प भी होता है और मेमोरी बेहतर होती है सो अलग.

पीने के लिए दें ये ड्रिंक्स

पांचवे नंबर पर आती हैं वो सभी ड्रिंक्स जो बच्चे की सेहत के लिए अच्छी हैं. बढ़ते बच्चों को नारियल पानी, कांजी, नींबू पानी और छाछ जरूर पिलानी चाहिए.

कौनसी चीजें नहीं खिलानी चाहिए 

बच्चों को जंक फूड्स से खासतौर से दूर रखना चाहिए. ये चीजें सेहत को तो खराब करती ही हैं साथ ही बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ पर भी असर डालती हैं. बच्चे को जरूरत से ज्यादा मीठी चीजें खिलाने से भी परहेज किया जाना जरूरी होता है. इससे बच्चे का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lifestyle, Children's Health, Healthy Food, Healthy Diet, Children's Diet
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com