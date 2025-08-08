मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए? डॉक्टर ने बताया ये 7 चीजें खाने से तेजी से चलने लगेगा दिमाग, बढ़ेगा फोकस

Foods to improve memory: आजकल की तेज-तर्रार जिंदगी, तनाव, नींद की कमी और गलत खानपान का सीधा असर हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है. इसके चलते लोग जल्दी चीजें भूलने लगे हैं या चीजों पर सही तरीके से फोकस नहीं कर पाते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कुछ खास चीजों का सेवन दिमाग को तेज, एकाग्र और याददाश्त को बेहतर बना सकते हैं. यहां हम आपको 7 ऐसे ही फूड के बारे में बता रहे हैं.
मकड़ी शरीर पर रगड़ गई है? डॉक्टर मिकी मेहता ने कहा तुरंत कर लें यह नहीं होगी जलन
क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
मामले को लेकर NDTV संग हुई खास बातचीत के दौरान कैलाश हॉस्पिटल नोएडा में कंसल्टेंट डायटीशियन स्मिता जायसवाल ने बताया, 'अगर हम अपनी डाइट में सही पोषण वाले फूड्स शामिल करें, तो हम अपने ब्रेन की हेल्थ को काफी बेहतर बना सकते हैं. खासकर ओमेगा-3 फैटी एसिड, बी-विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स ब्रेन के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं.' आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही फूड्स-अखरोट (Walnuts)
डॉक्टर जायसवाल बताती हैं, अखरोट दिखने में भी दिमाग जैसा होता है और ये वाकई में ब्रेन फूड है. इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन E होता है, जो ब्रेन सेल्स को पोषण देता है और मेमोरी बढ़ाता है.ब्लूबेरी (Blueberries)
ब्लूबेरी में ऐसे तत्व होते हैं, जो दिमाग को उम्र से जुड़ी कमजोरी से बचाते हैं. यह न्यूरॉन्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाती हैं और ब्रेन को लंबे समय तक एक्टिव बनाए रखती हैं.हल्दी (Turmeric)
हल्दी में करक्यूमिन नामक तत्व होता है, जो दिमाग की सूजन को कम करता है और ब्रेन सेल्स की मरम्मत करता है. यह याददाश्त और मूड दोनों के लिए फायदेमंद है.अंडे (Eggs)
अंडे में कोलीन और विटामिन B12 होता है जो मेमोरी को तेज करता है और मूड को बेहतर बनाता है. बच्चों और बड़ों दोनों के लिए ये एक अच्छा ब्रेन फूड है.हरी पत्तेदार सब्जियां (Green Leafy Vegetables)
पालक, मेथी, सरसों जैसी सब्जियां फोलेट, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती हैं. ये मस्तिष्क को पोषण देती हैं और ब्रेन फंक्शन सुधारती हैं.डार्क चॉकलेट (Dark Chocolate)
थोड़ी सी डार्क चॉकलेट दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है. इसमें फ्लावोनॉयड्स, कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो अलर्टनेस बढ़ाते हैं और मूड अच्छा करते हैं.फैटी फिश (जैसे साल्मन, टूना)
इन सब से अलग डॉक्टर फैटी फिश खाने की सलाह देती हैं. इन मछलियों में ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है, जो ब्रेन सेल्स को मजबूत बनाता है और मेमोरी पावर को तेज करता है.ब्रेन हेल्थ के लिए कुछ जरूरी लाइफस्टाइल टिप्स
- खाने से अलग मेमोरी बूस्ट करने के लिए डॉक्टर स्मिता रोजाना 6-8 घंटे की नींद को जरूरी बताती हैं.
- तनाव कम करने के लिए ध्यान, योग और प्राणायाम करें.
- ब्रेन एक्सरसाइज करें. जैसे पजल हल करना, नई चीजें सीखना.
- मीठा और प्रोसेस्ड फूड कम खाएं.
- इन सब से अलग पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं. शरीर और दिमाग को हाइड्रेट रखना जरूरी है.
डॉक्टर स्मिता बताती हैं, 'अपने खाने को दवा की तरह लीजिए. अगर आप संतुलित आहार और अच्छी जीवनशैली अपनाते हैं, तो आप अपने दिमाग को तेज और स्वस्थ बना सकते हैं. इससे बुढ़ापे में भी याददाश्त की समस्याओं से बचा जा सकता है.'
अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं