French Fries Recipe: घर पर बनाना चाहते हैं रेस्टोरेंट जैसे फ्रेंच फ्राइस, तो शेफ कुणाल की रेसिपी करें ट्राई

Flaxseed For Diabetes: डायबिटीज रोगियों के लिए वरदान से कम नहीं हैं अलसी के बीज, बस डाइट में ऐसे करें शामिल

सामग्री

2 किलो आलू बड़े साइज के

डीप फ्राई करने के लिए तेल

1 बड़ा चम्मच नमक

स्पाइस मिक्स के लिए-

1 बड़ा चम्मच पुदीना पाउडर

1 बड़ा चम्मच चिल्ली फ्लेक्स

1 बड़ा चम्मच चाट मसाला

1 चम्मच नमक

विधि

सबसे पहले स्पाइस मिक्स के लिए बताई गई सामग्री को एक साथ मिलाकर अलग रख दें. अब आपको फ्रेंच फ्राइज के लिए आलू काटने हैं. सबसे पहले आलुओं को छीलें और फिर उन्हें धो लें. अब इन्हें आपको लंबाई में काटना है. आलुओं को एक जैसी साइज में काटें. अब इन्हें सीधे तलने की जगह एक गहरे बर्तन में पानी भरकर उसमें रख दें.

Kofta Tips: लौकी के कोफ्ते को दें शाही स्वाद, तारीफ करते नहीं थकेंगे घर वाले...

जब आलू अच्छे से सूख जाएं तब उन्हें उबलते पानी में डाल दें. एक चम्मच नमक डालें. आलुओं को तब तक उबलने दें जब तक वो अस्सी प्रतिशत तक पक नहीं जाते. अब आलुओं को कपड़े पर निकालकर रख लें और सुखा लें. कम से कम दो से तीन घंटा इन्हें फ्रीज में रहने दें. इस तरह आलुओं में मौजूद स्टार्च की मात्रा कम हो जाएगी और वो ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे.

अब इन फ्रेंच फ्राइज को गर्म तेल में तल लें. आपको इन्हें तब तक तलना है जब तक इनका रंग सुनहरा नहीं हो जाता. अगर आप ये चाहते हैं कि फ्रेंच फ्राइज को तुरंत नहीं तला जाए तो आप उन्हें उबलते पानी से निकालकर ठंडा करें. जब वो अच्छे से ठंडे हो जाएं तब उन्हें जिप लॉक वाले बैग में रख कर फ्रीजर में रख दें. इस तरह वो फ्रोजन फ्राइज बन जाएंगे जिन्हें आप कभी भी फ्राई कर खा सकते हैं.

एक बार फ्रेंच फ्राइज तैयार हो जाएं उसके बाद उन पर स्पाइज मिक्स डालकर आप उसके कुरकुरेपन का मजा ले सकते हैं.

Pneumonia: Symptoms, Causes | What To Eat In Pneumonia: ये चीजें नहीं होने देंगी निमोनिया!

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.