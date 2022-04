अगर आप भी करते हैं आम के साथ इन चीजों का सेवन तो सावधान! हो सकते हैं ये नुकसान

1. आम और करेला-

आम खाने के बाद करेले का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए. आम और करेले को साथ में खाने से मितली, उल्टी और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है.

2. आम और मसाला-

कई लोगों को मसालेदार खाना पसंद होता है, लेकिन अगर आप आम खा रहे हैं तो मसालेदार खाना न खाएं. आम के साथ ज्यादा मसाला खाने से मुंहासे और स्किन से जुड़ी समस्या हो सकती है.

3. आम और कोल्ड ड्रिंक-

गर्मियों के दिनों में कोल्ड ड्रिंक सबसे ज्यादा पी जाने वाली ड्रिंक में से एक है. अगर आपको भी कोल्ड ड्रिंक और आम साथ खाने की आदत है तो सावधान, इससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है.

4. आम और दही-

दही को गर्मियों के मौसम में खूब खाया और पसंद किया जाता है. दही में पाए जाने वाले गुण शरीर को सेहतमंद रखने में मदद कर सकते हैं. लेकिन आम और दही का साथ में सेवन नहीं करना चाहिए. इससे स्किन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.