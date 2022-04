Kiwi Recipes For Summer: गर्मियों को खुद को रिफ्रेश और एनर्जेटिक रखने के लिए कीवी से बनाएं ये रेसिपीज

1. कीवी जूस-

गर्मियों के दिनों में शरीर को एनर्जेटिक और तरोताजा रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा लिक्विड चीजों का सेवन करना चाहिए. इन दिनों कीवी जूस का सेवन कर शरीर को अंदर से ठंडा रख सकते हैं.

कीवी में पाया जाने वाला विटामिन सी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मददगार माना जाता है.Photo Credit: iStock

2. कीवी सलाद-

सलाद को सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. अगर आप खुद को सेहतमंद रखना चाहते हैं, तो अपनी डाइट में सलाद को शामिल कर सकते हैं. इसमें आप खीरा, एवोकाडो, तरबूज और कीवी के साथ काली मिर्च पाउडर और नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं.

3. कीवी स्मूदी-

अगर आप कुछ हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट की तलाश में है तो आप कीवी स्मूदी को ट्राई करें. प्रोटीन और विटामिन से भरपूर यह कीवी स्मूदी ब्रेकफास्ट के लिए अच्छा ऑप्शन बन सकती है.

4. कीवी मिल्कशेक-

गर्मियों के दिनों में ठंडा-ठंडा मिल्कसेक पीने का मजा ही कुछ और होता है. अगर आपको कीवी पसंद तो आप कीवी, दूध और ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स डालकर कीवी मिल्क सेक बना सकते हैं.

