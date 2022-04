Benefits Of Garlic For Men: पुरुषों के लिए लहसुन खाने के हैं बहुत फायदे, जानिए एक दिन में कितनी कलियां खाएं

आपने पहले से ही सुना होगा कि लहसुन को आम सर्दी से लड़ने के लिए कारगर माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मस्तिष्क की बीमारी से लड़ सकता है और आपको लंबे समय तक जीने में मदद कर सकता है. लहसुन के पुरुषों के यौन स्वास्थ्य के लिए भी विशिष्ट लाभ हैं.

1) क्या लहसुन एक यौन वर्धक है?

एक अध्ययन ने साबित किया कि लहसुन में उत्पन्न एक शक्तिशाली यौगिक एलिसिन रक्त प्रवाह को बढ़ाता है. और एक अनौपचारिक अध्ययन के अनुसार, जब इरेक्शन बनाए रखने की बात आती है तो पुरुषों के लिए रक्त प्रवाह में वृद्धि का गंभीर लाभ होता है. लहसुन को एक यौन वर्धक के रूप में माना जाता है.

2) लहसुन और कामेच्छा बढ़ा सकता है

लहसुन में एलिसिन न केवल दिल के दौरे के जोखिम को कम करने की क्षमता रखता है बल्कि इरेक्शन को बनाए रखने की क्षमता में सहायता करता है. यही कारण है कि लहसुन को कामेच्छा बढ़ाने वाला माना जाता है, लेकिन अगर आप लहसुन को यौन शक्ति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको अपने ताजे लहसुन के सेवन को गंभीरता से बढ़ाने की जरूरत हो सकती है.

3) पुरुषों के लिए लहसुन और शहद के फायदे

जो लोग कच्चे लहसुन का सेवन नहीं कर सकते हैं उन्हें इस डेली ट्रीट के लिए इसे एक चम्मच शहद के साथ मिलाना चाहिए. ताजा लहसुन सबसे प्रभावी माना जाता है. इसके साथ ही आप लहसुन, शहद और दूध का भी एक साथ सेवन कर सकते हैं.

4) क्या लहसुन पुरुषों को कामुक बनाता है?

2016 के एक अध्ययन के अनुसार, लहसुन न खाने वाले पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक मात्रा में लहसुन खाने वाले पुरुषों के शरीर की गंध की ओर अधिक आकर्षित होती हैं. अध्ययन ने यह निर्धारित नहीं किया कि लहसुन खाने के बारे में ऐसा क्या है जिसने पुरुषों की गंध को और अधिक आकर्षक बना दिया.

5) लहसुन के पोषण लाभ

हमें लहसुन सिर्फ इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि लहसुन कामेच्छा बढ़ाने वाला है. इसे एंटीवायरल और जीवाणुरोधी भी माना जाता है. इसके अलावा, लहसुन कुछ हद तक मुक्त कणों से लड़ सकता है और हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर से निपटने में फायदेमंद माना जाता है, दोनों ही न केवल पुरुषों के यौन स्वास्थ्य बल्कि समग्र स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाते हैं.

6) लहसुन आम सर्दी और खांसी का इलाज करता है

एक बड़े अध्ययन से यह साबित हुआ है कि रोजाना लहसुन खाने से सर्दी-जुकाम की संख्या में 63 फीसदी की कमी आती है. यह अध्ययन 12 हफ्तों में किया गया और पता चला कि लहसुन ने सर्दी के लक्षणों की लंबाई को 70 प्रतिशत तक कम कर दिया.

7) लहसुन में कई औषधीय गुण होते हैं

लहसुन का महत्व सल्फर यौगिकों से आता है जो लहसुन की कली को चबाने या कुचलने पर बनते हैं. शोध में पाया गया है कि इन सल्फर यौगिकों ने स्वास्थ्य लाभ सिद्ध किया है. ये यौगिक हृदय स्वास्थ्य में सुधार या कोलेस्ट्रॉल कम करने जैसे शक्तिशाली जैविक प्रभाव डालते हैं.

8) लहसुन ब्लड प्रेशर को कम करता है

अध्ययनों से पता चला है कि लहसुन हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों में ब्लड प्रेशर को काफी कम कर सकता है. प्रभावी होने के लिए आवश्यक लहसुन की मात्रा प्रति दिन लहसुन की लगभग चार कलियों के बराबर है.

9) लहसुन दिल के स्वास्थ्य में सुधार करता है

शोध में पाया गया है कि लहसुन की कलियां एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकती हैं. लो डेंसिटी वाले कोलेस्ट्रॉल को अक्सर खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है क्योंकि इससे रक्त वाहिकाओं में रुकावट हो सकती है.

10) लहसुन मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है

अध्ययनों से पता चला है कि लहसुन तनाव, चिंता, थकान और अनिद्रा को कम कर सकता है. लहसुन का नियमित सेवन करने से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है. पुरुष लहसुन की खुराक खा सकते हैं या भुना हुआ लहसुन रोजाना अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं.

11) लहसुन फिजिकल परफॉर्मेंस को बढ़ाता है

क्या लहसुन सहनशक्ति बढ़ाता है? कुछ शोध पशु परीक्षणों ने व्यायाम प्रदर्शन को बेहतर बनाने में लहसुन के लाभ को दिखाया है। हालांकि, इस लाभ का समर्थन करने के लिए बहुत कम मानव अध्ययन हैं. उसके लिए और अधिक शोध किए जाने की जरूरत है.

आपको कितना लहसुन खाना चाहिए? | How Much Garlic Should You Eat?

आपको कितना लहसुन खाना चाहिए, इसके लिए कोई आधिकारिक सिफारिश मौजूद नहीं है. अध्ययनों से पता चलता है कि प्रतिदिन 1-2 कली (3-6 ग्राम) खाने से स्वास्थ्य लाभ हो सकता है. अगर आप इस मात्रा से अधिक खाने के बाद कोई दुष्प्रभाव देखते हैं, तो अपना सेवन कम करने पर विचार करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता