Daily Supplements for Health: सुबह-सुबह ही थकान, दिनभर मूड स्विंग्स, रात को नींद डिस्टर्ब और स्किन भी हेल्प मांग रही है? अगर हां तो आपको सही सप्लीमेंट की जरूरत है. अब अगर आपकी थकान, स्किन और नींद प्रॉब्लम, स्ट्रेस, खराब डाइजेशन और हॉर्मोन इम्बैलेंस...सिर्फ एक छोटे से सप्लीमेंट (Daily Supplements for Male-Female) से एकदम दुरुस्त हो जाए तो? डाइटिशियन और स्किन एक्सपर्ट गगन सिंधु (Gagan Sidhu) ने कुछ सप्लीमेंट्स बताए हैं, जो ऐसा कमाल कर सकते हैं. उनका कहना है, महिलाओं और पुरुषों को अपनी डेली लाइफ में एक-एक ऐसा सप्लीमेंट (Best Supplement for Health) जरूर लेना चाहिए, जो उनके शरीर के हर जरूरी काम को अंदर से सपोर्ट करे. इसी को लेकर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज dt.gagan_sidhu पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें फीमेल और मेल और दोनों के लिए एक-एक बेहद जरूरी सप्लीमेंट और हेल्थ सीक्रेट (Health Secret in Hindi) बताया है.

गगन सिंधु ने मैग्नीशियम (Magnesium) को महिलाओं की लाइफलाइन माना है और इसे डेली डाइट में शामिल करने की सलाह दी है. उन्होंने इस सप्लीमेंट को महिलाएं के लिए बेहद जरूरी और बेस्ट बताया है. इससे फीमेल बॉडी को कई बेनिफिट्स मिल सकते हैं.

1. यह शरीर में हर जरूरी हॉर्मोन को बनाने में मदद करता है, चाहे वो पीरियड्स से जुड़े हों या थायरॉइड से.

2. आपकी नींद बेहतर करता है. रात को करवटें बदलने की आदत कम होती है.

3. स्ट्रेस कम करता है, जिससे माइंड रिलैक्स रहता है.

4. पेट और डाइजेशन को दुरुस्त रखता है, कॉन्स्टिपेशन को भी कंट्रोल करता है।

डाइटिशियन गगन सिंधु कहती हैं कि सबसे अच्छी बात, मैग्नीशियम को लेने के लिए खाना खाने से पहले या बाद में नहीं देखना है, बस रात को सोने से पहले लेना होता है. एक महिला को 350–400 mg मैग्नीशियम हर दिन लेना चाहिए.

गगन सिंधु का कहना है, अगर आप मर्द (Male) हैं, तो जिंक (Zinc) को कभी नजरअंदाज मत कीजिए. यह आपको न सिर्फ सेहतमंद बनाएगा बल्कि पूरी तरह फिट रखेगा. हर दिन की डाइट में इसे शामिल करने से कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स भी दूर हो सकती हैं. डाइटिशियन के अनुसार, जिंक को आप दिन में किसी भी वक्त ले सकते हैं. इसे लाइफटाइम तक लेना चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत हर उम्र में रहती है.

1. ये आपके शरीर में इंफ्लेमेशन कम करता है, यानी सूजन और इंफेक्शन से लड़ता है.

2. हार्ट अटैक का रिस्क घटाता है, जो आजकल की भाग-दौड़ वाली लाइफ में बहुत आम हो गया है.

3. ये मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन और अन्य हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, जिससे आपकी एनर्जी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ दोनों बेहतर होती है.

सिंधु कहती हैं कि महिला और पुरुष दोनों के लिए सबसे जरूरी और बेस्ट सप्लीमेंट Vitamin D है. क्योंकि ये आपकी हड्डियों, इम्यूनिटी और मूड को हेल्दी रखता है. कमजोरी, चिड़चिड़ापन दूर करता है और बार-बार बीमार नहीं पड़ने देता है. लेकिन इसका डोज बिना जांच करवाए नहीं लेना चाहिए. इसके अलावा आयरन और B12 को भी नहीं भूलना चाहिए और इन्हें भी रेगुलर तौर पर टेस्ट कराकर लेते रहना चाहिए. ये दोनों आपकी एनर्जी, फोकस और स्किन के लिए बेहद जरूरी हैं. खासकर महिलाएं, जो अक्सर आयरन की कमी से थकान और बाल झड़ने जैसी समस्याएं झेलती हैं.

प्रस्‍तुत‍ि: रोह‍ित कुमार

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.