विज्ञापन
विशेष लिंक

Superstar पति घर में चुपके से कर रहे थे ये काम, Priyanka Chopra ने वीडियो बनाकर दुनिया को दिखा दी सच्चाई

करोड़ों के बंगले में रहने वाले और दुनिया के फेमस सिंगर निक जोनास घर के अंदर एक कारपेंटर की तरह काम करते नजर आए. जिसकी वीडियो प्रियंका ने चोरी से बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी. जिसके बाद से लोग निक के इस हुनर की खूब तारीफ कर रहे हैं. साथ ही उन्हें एक परफेक्ट फादर का भी टैग दे रहे हैं. 

Read Time: 3 mins
Share
Superstar पति घर में चुपके से कर रहे थे ये काम, Priyanka Chopra ने वीडियो बनाकर दुनिया को दिखा दी सच्चाई
एक परफेक्ट फादर की तरह निक का यह अंदाज फैंस का दिल जीत रहा है.

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा (Global star Priyanka Chopra) और उनके विदेशी बाबू निक जोनास (Nick Jonas) की जोड़ी हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है. लेकिन इस बार प्रियंका ने अपने पति का एक ऐसा वीडियो शेयर कर दिया है, जिसे देखकर फैंस अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं. करोड़ों के बंगले में रहने वाले और दुनिया के फेमस सिंगर निक जोनास घर के अंदर एक कारपेंटर की तरह काम करते नजर आए. जिसकी वीडियो प्रियंका ने चोरी से बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी. जिसके बाद से लोग निक के इस हुनर की खूब तारीफ कर रहे हैं. साथ ही उन्हें एक परफेक्ट फादर  भी बता रहे हैं. 

बेटी के लिए निक जोनास बने 'कारपेंटर'

दरअसल, इस वीडियो में निक जोनास किसी स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर रहे, बल्कि जमीन पर बैठकर अपनी नन्ही बेटी मालती मैरी के डॉल हाउस को गोंद लगाकर ठीक करते दिख रहे हैं. एक परफेक्ट फादर की तरह निक का यह अंदाज फैंस का दिल जीत रहा है. सिर्फ इतना ही नहीं, निक वीडियो में अपनी लाडली को प्यार से डोनट खिलाते और गिटार बजाकर गाना सुनाते भी नजर आए. प्रियंका ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यह वाकई साल का सबसे जादुई वक्त है.

प्रियंका चोपड़ा हाल ही में भारत आई थीं और उन्होंने 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के सीजन 4 में अपनी बेटी मालती से जुड़ा एक बहुत ही प्यारा सीक्रेट बताया. उन्होंने बताया कि उनकी बेटी भले ही अमेरिका में रहती है, लेकिन उसे इंडियन कल्चर से बहुत प्यार है.

प्रियंका ने शो में बताया, "मालती को जैसे ही घाघरा-चोली पहनाओ, वह खुद को इंडियन प्रिंसेस कहने लगती है. उसे चूड़ियां पहनना और माथे पर बिंदी लगाना बहुत पसंद है." यह सुनकर शो के जज नवजोत सिंह सिद्धू भी खुद को रोक नहीं पाए और मालती को असली राजकुमारी बता दिया.

छुट्टियों की शानदार झलक

वीडियो में प्रियंका के घर की क्रिसमस सजावट साफ नजर आ रही है. बड़ा सा क्रिसमस ट्री, शानदार रोशनी और लजीज पकवानों से सजी डिनर टेबल दिखाई पड़ रही. साथ ही, बेटी मालती अपने छोटे से टेलीस्कोप से खिड़की के बाहर की दुनिया को निहारती दिखीं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Priyanka Chopra, Nick Jonas, Malti Marie, Nick Jonas Fixing Doll House, The Great Indian Kapil Show Season 4
Get App for Better Experience
Install Now