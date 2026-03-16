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प्रियंका चोपड़ा का ऑस्कर लुक फैन्स को नहीं आया रत्ती भर पसंद, चिपके हुए बाल और हेवी नेकलेस देख लोग बोले- तुम इससे बेहतर कर सकती थी

प्रियंका चोपड़ा के इस लुक के जरिए हॉलीवुड के सुनहरे दौर के रेड कार्पेट की सदाबहार खूबसूरती को ट्रिब्यूट देने की कोशिश की गई थी. हालांकि कई लोगों को यह कोशिश बिल्कुल भी पसंद नहीं आई.

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प्रियंका चोपड़ा का ऑस्कर लुक फैन्स को नहीं आया रत्ती भर पसंद, चिपके हुए बाल और हेवी नेकलेस देख लोग बोले- तुम इससे बेहतर कर सकती थी
प्रियंका चोपड़ा का ऑस्कर लुक फैन्स को कर गया निराश
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नई दिल्ली:

प्रियंका चोपड़ा ने इस साल ऑस्कर में एक प्रेजेंटर के तौर वापसी की. हॉलीवुड की उन चुनिंदा साउथ एशियन सितारों में से एक, यह भारतीय स्टार, 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स में Dior के एक स्ट्रैपलेस व्हाइट गाउन में प्रेजेंटर के तौर पर नजर आईं. एक तरफ जहां कुछ फैन्स को देसी गर्ल का लुक बेहद पसंद आया तो वहीं कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें लगा कि प्रियंका इससे बेहतर कुछ कर सकती थीं. इंटरनेट यूजर्स की एक बड़ी संख्या और उनके अपने फैंस निराश हुए और उन्हें यह लुक ज्यादा पसंद नहीं आया.

2026 के ऑस्कर में प्रियंका चोपड़ा

रविवार (15 मार्च 2026) रात लॉस एंजिल्स के डॉल्बी थिएटर में, प्रियंका अपने पति और सिंगर निक जोनस के साथ ऑस्कर के रेड कार्पेट पर नजर आईं. प्रियंका के गाउन का ऊपरी हिस्सा (bodice) एकदम फिट था, जिससे उनकी बॉडी की शेप हाईलाइट हो रही थी. जबकि गाउन का निचला हिस्सा (स्कर्ट) एक शानदार हाई स्लिट (high slit) और पंखों जैसी बारीक कारीगरी के साथ लहरा रहा था. उन्होंने इस ड्रेस के साथ पॉइंटेड ब्लैक हील्स और एक बड़ा हीरे का हार पहना था. एक्ट्रेस ने अपने बालों को एकदम सीधा और चिपका कर बनाया हुआ था. उनके पति निक ने भी एक क्लासिक ब्लैक मखमली टक्सीडो, एक सफेद शर्ट और बो टाई पहनकर उनके लुक को और भी शानदार बना दिया.

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फैंस को नहीं पसंद आया यह लुक

इस लुक के जरिए हॉलीवुड के सुनहरे दौर के रेड कार्पेट की सदाबहार खूबसूरती को ट्रिब्यूट देने की कोशिश की गई थी. हालांकि कई लोगों को यह कोशिश बिल्कुल भी पसंद नहीं आई. कई लोगों ने इसे 'फीका' और 'बोरिंग' बताया. X (पहले Twitter) पर एक फैन ने लिखा, "प्रियंका, तुम इससे कहीं ज्यादा बेहतर कर सकती थी, लेकिन यह लुक तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है." और साथ में अपनी निराशा जाहिर करने के लिए एक 'रोने वाला' इमोजी भी लगा दिया. एक और फैन ने अपनी राय देते हुए कहा, "आमतौर पर वह बहुत अच्छे कपड़े पहनती हैं, लेकिन इस बार उनका यह लुक बिल्कुल भी कमाल नहीं कर पाया!" एक कमेंट में तो इंटरनेट पर लोगों के मिले-जुले रिएक्शन को बहुत ही सटीक शब्दों में बयां किया गया था: "वह इससे कहीं ज्यादा बेहतर कर सकती हैं."

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प्रियंका के बालों और उनकी स्टाइलिंग को तो खास तौर पर क्रिटिसाइज किया गया. एक यूजर ने लिखा, "ज्वैलरी तो दिलचस्प है, लेकिन मुझे उनकी ड्रेस या उनके बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं आए. जब ​​वह कोई लुक अच्छे से कैरी करती हैं, तो वह सच में कमाल लगती हैं. लेकिन कई बार वह अपने फैंस को निराश कर देती हैं." 

सोशल मीडिया पर उनके इस लुक का थोड़ा और डिटेल से विश्लेषण करते हुए एक यूजर ने लिखा, "उनकी स्टाइलिंग में मुझे हमेशा कुछ न कुछ बहुत 'भारी-भरकम' सा लगता है और मैं यहां उनके शरीर के वजन की बात नहीं कर रहा हूं. मुझे उनकी ड्रेस का निचला हिस्सा और उनके जूते बिल्कुल भी पसंद नहीं आए. उनका हार भी बहुत ज्यादा ओवर लग रहा है, और उनके बाल भी कुछ ऐसे ही लग रहे हैं. पता नहीं क्यों, मुझे लगता है कि वह एक बहुत ही खूबसूरत महिला हैं, लेकिन अक्सर उनकी स्टाइलिंग मुझे निराश ही करती है."

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हालांकि कई लोगों ने प्रियंका की इस बात के लिए तारीफ भी की कि स्टाइलिंग में कुछ कमियां होने के बावजूद उन्होंने इस पूरे लुक को बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ कैरी किया. “वह उस हॉरिबल कोर्सेट और चिपचिपे, चिपके हुए बालों के बावजूद भी हॉट लग रही है” एक ने हैरानी से कहा.

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