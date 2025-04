ट्रंप और शी ज़िनपिंग के बीच है ‘Zodiac’ कनेक्शन, सोशल मीडिया पर हो रहा हैं चर्चा, जानिए क्या हैं दोनों की राशि

What is the zodiac sign of Xi Jinping and Trump : ट्रंप के टैरिफ से इस वक्त दुनियाभर के देशों की नींद उड़ी हुई है. रोजाना ट्रंप 'टैरिफ' के नाम से अपनी धौंस जमाते नजर आ रहे हैं. जब अमेरिका दुनिया को ये बताने में लगा है कि वो ही असली बॉस है, तो चीन भी ये बताने से हरगिज पीछे नहीं हट रहा है कि हम में भी है दम, दोनों ही एक दूसरे के सामने झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर शी जिनपिंग और ट्रंप के बीच जोडिएक कनेक्शन वायरल हो रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं इन दोनों की राशि क्या है और दोनों में क्या समानताएं हैं..

क्या है शी जिनपिंग और ट्रंप की राशि

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों की राशि मिथुन हैं. जिससे पता चलता है कि क्यों दोनों एक-दूजे से कम नहीं. क्योंकि दोनों ही मुश्किल हालातों से तालमेल बैठाने और अपनी रणनीतियों के लिए जाने जाते हैं.

सोशल मीडिया पर क्या हो रही है चर्चा

सोशल मीडिया यूजर्स का दोनों ताकतवर नेताओं का राशि संबंध पर कहना है कि जैसे को तैसा (Tit for tat) सीधा देखो और जैमिनाई की प्लेबुक से बाहर आओ. दोनों की राशि वाली पोस्ट वायरल होने के बाद यह दावा किया जा रहा कि ये टैऱिफ वॉर कभी नहीं खत्म होगी.

मिथुन राशि की क्या होती है खासियत

आपको बता दें कि मिथुन राशि के लोग परिवर्तनशील, अप्रत्याशित होने के लिए जाने जाते हैं. साथ ही अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति और चतुराई के लिए जाने जाते हैं. यह एक अच्छा वक्ता होते हैं. ये अपने तर्कपूर्ण विचार और नए विचारों के लिए हमेशा चर्चा में बने रहते हैं. इस राशि के लोगों को समझना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये दोहरे स्वभाव के होते हैं. इनकी खासियत होती है कि इनको किसी विषय की अगर जानकारी नहीं होती है तब पर भी उस पर कुशलता से बोल लेते हैं.

