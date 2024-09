मूलांक का हमारे जीवन पर क्या असर होता है, किस मूलांक के लोग कैसे होते हैं, जानिए 7 मूलांक वाले लोगों की खासियत

Radix 7 number: मूलांक का हमारे जीवन पर बहुत असर होता है. अंक ज्योतिष बताते हैं कि हर मूलांक का एक गुरु ग्रह होता है. जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का मूलांक 7 है तो उसका गुरु ग्रह केतु है. इसका यह (what is radix) मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महीने के 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को जन्म लेता है तो उसका मूलांक ( mulank 7) होता है. इन मूलांक वाले लोगों की (what is radix in number system) पर्सनैलिटी बहुत खास होती है. क्योंकि इन पर केतु का प्रभाव होता है. ऐसे व्यक्ति रहस्यमयी और मनमौजी होते हैं.

जीवन को अपनी तरह से जीना पसंद करते हैं

7 मूलांक वाले व्यक्ति अपने जीवन को अपनी तरह से जीना पसंद करते हैं, वह दूसरों के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं जीते. वह अपनी मर्जी के स्वयं मलिक होते हैं.



आत्मविश्वास से भरे होते हैं

ऐसे व्यक्ति आत्मविश्वास से भरे होते हैं और किसी से भी नहीं डरते, इसलिए यह चुनौतियों का सामना बहुत आसानी से कर लेते हैं.



बहुत बुद्धिमान होते हैं ऐसे व्यक्ति

ऐसे व्यक्तियों पर केतु का प्रभाव होता है. इसलिए यह बहुत बुद्धिमान होते हैं और साथ ही यह अपने करियर में बहुत तरक्की भी पते हैं. इन्हें अपने जीवन में खूब मनन सम्मान और पैसा मिलता है.





लक्ष्य को लेकर बहुत फोकस्ड होते हैं

मूलांक 7 वाले व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर बहुत फोकस्ड होते हैं. इनमें बहुत धैर्य होता है और यह अपने लाइफ पार्टनर के प्रति बहुत ही लॉयल और सपोर्टिव होते हैं. इसलिए यह अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होते हैं.



स्वभाव रहस्यमयी होता है

मूलांक 7 वाले व्यक्ति हमेशा बुद्धिमान लोगों की संगति में ही रहते हैं. क्योंकि इनका स्वभाव रहस्यमयी होता है. इसलिए लोग उन्हें अच्छे से न जान पाए, वह उनके लिए अनजान ही रहते हैं.



मूलांक ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो व्यक्ति के जन्मतिथि के आधार पर गणना की जाती है. मूलांक व्यक्ति के जीवन, व्यक्तित्व, और भविष्य के बारे में जानकारी देता है. मूलांक की गणना करने के लिए, व्यक्ति के जन्मतिथि के अंकों को जोड़कर एकल अंक में बदला जाता है. उदाहरण के लिए, यदि व्यक्ति का जन्म तिथि 12/07/1990 है, तो मूलांक की गणना इस प्रकार होगी:



1. जन्म तिथि के अंकों को जोड़ें: 1+2+0+7+1+9+9+0 = 29

2. अंकों को जोड़कर एकल अंक में बदलें: 2+9 = 11

3. यदि अंक दो से अधिक है, तो फिर से जोड़ें: 1+1 = 2



किस मूलांक के लोग कैसे होते हैं



मूलांक 1: नेतृत्व, आत्मविश्वास, और स्वतंत्रता

मूलांक 2: संबंध, सहयोग, और संवेदनशीलता

मूलांक 3: संचार, रचनात्मकता, और आत्म-विश्वास

मूलांक 4: स्थिरता, विश्वसनीयता, और कठिन परिश्रम

मूलांक 5: परिवर्तन, रोमांच, और स्वतंत्रता

मूलांक 6: संतुलन, स्थिरता, और प्रेम

मूलांक 7: आत्म-विचार, ज्ञान, और आध्यात्मिकता

मूलांक 8: शक्ति, स्थिरता, और वित्तीय सफलता

मूलांक 9: मानवता, सहानुभूति, और आत्म-विश्वास

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)