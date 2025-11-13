Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी के इन 5 उपायों से मिलेगा मनचाहा जीवनसाथी, बरसेगा सिया राम का आशीर्वाद

Vivah Panchami 2025 Puja Ke Upay: सनातन परंपरा में भगवान राम को तारक मंत्र के रूप में जाना जाता है जो व्यक्ति के साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक जुड़ा रहता है. यदि आपके जीवन से जुड़ी कोई बाधा तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं दूर हो रही है? शादी-ब्याह और और दांपत्य जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो आपको विवाह पंचमी के पावन दिन पर भगवान श्री राम और सीता माता के मंदिर में जाकर विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए.

हिंदू मान्यता के अनुसार अगहन मास के शुक्लपक्ष की पंचमी पर पड़ने वाले इस पावन पर्व पर विधि-विधान से पूजा करने पर सिया राम की कृपा जरूर बरसती है. आइए विवाह पंचमी से जुड़े उन उपायों के बारे में विस्तार से जानते हैं, जिसे करते ही सुख-सौभाग्य और सुखी दांपत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

अगर आपके विवाह में बाधा आ रही है और तमाम कोशिशों के बाद भी अब तक आपको अपना मनचाहा जीवनसाथी नहीं मिल पाया है तो आपको विवाह पंचमी पर्व पर विशेष रूप से राम और सिया के विवाह से जुड़ा पूजन करना चाहिए. शीघ्र विवाह के लिए विवाह पंचमी पर भगवान राम और सीता माता को पीले वस्त्र अर्पित करना चाहिए. मान्यता है कि इस पूजा से शीघ्र ही विवाह के योग बनते हैं.

हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान राम के गुणों का गान करने वाली रामचरित मानस सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाली है. ऐसे में शीघ्र विवाह की कामना को पूरा करने के लिए व्यक्ति को विशेष रूप से इस दिन पूजा में राम सिया के स्वयंवर प्रसंग का पाठ करना चाहिए.

सनातन परंपरा में भगवान सीता राम को महामंत्र माना गया है, जिसका जप करने से व्यक्ति के जीवन से जुड़ा बड़ा से बड़ा कष्ट दूर हो जाता है. शुभ फलाों की प्राप्ति और मनचाही कामना को पूरा करने के लिए विवाह पंचमी पर रामचरित मानस का पाठ करना भी अत्यंत ही फलदायी माना गया है.

हिंदू धर्म में तीज-त्योहार या पावन तिथियों पर स्नान-दान का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. ऐसे में विवाह पंचमी वाले दिन व्यक्ति को किसी जरूरतमंद दंपत्ति को अन्न, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए. यदि संभव हो तो किसी कन्या के विवाह में आर्थिक मदद भी करनी चाहिए.

यदि दंपत्ति के आपसी रिश्ते अच्छे न हों दांपत्य जीवन में दिक्कतें आ रही हो तो पति-पत्नी को विवाह पंचमी वाले दिन किसी मंदिर में जाकर भगवान राम और सीता जी की विशेष पूजा करनी चाहिए. मान्यता है कि इस उपाय को करने पर सियाराम की कृपा बरसती हैं और उनके बीच प्रेम और विश्वास बढ़ता है. इस उपाय को करने पर दांपत्य सुख की प्राप्ति होती है.

अखंड सौभाग्य की कामना को पूरा करने के लिए महिलाओं को विवाह पंचमी के दिन सीता माता को विशेष रूप से सुहाग की सामग्री और सिंदूर चढ़ाना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)