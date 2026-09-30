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Virgo Aaj Ka Rashifal: यात्रा या प्रशिक्षण का मौका बन सकता है, साझा धन के मामलों में रहें सतर्क

Virgo Horoscope Today 30 September 2026, Kanya Rashifal: यात्रा करनी हो तो आवश्यक कागजात और बुकिंग की पुष्टि अवश्य करें. कार्यक्षेत्र में अपनी गलती सामने आए तो उसे छिपाने की बजाय समाधान प्रस्तुत करना बेहतर होगा. 

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Virgo Aaj Ka Rashifal: यात्रा या प्रशिक्षण का मौका बन सकता है, साझा धन के मामलों में रहें सतर्क
Virgo Aaj Ka Rashifal 30 September 2026 | Kanya Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Virgo Horoscope Today 30 September 2026, Kanya Rashi ka Rashifal: आज अचानक सामने आने वाले विषय आपकी सामान्य दिनचर्या को बदल सकते हैं. दोपहर 1:13 बजे के बाद चंद्रमा नवम भाव में पहुंचेंगे, जिससे मानसिक दबाव कुछ कम होगा और भविष्य की दिशा को लेकर स्पष्टता बढ़ सकती है. सुबह किसी दस्तावेज, भुगतान, बैंकिंग या साझा संसाधन से संबंधित विषय को दोबारा जांचना आवश्यक होगा. किसी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी शर्तें ध्यान से पढ़ें.  कार्यक्षेत्र में अपनी गलती सामने आए तो उसे छिपाने की बजाय समाधान प्रस्तुत करना बेहतर होगा. 

व्यापार में सुबह जोखिम कम रखें. साझेदारी, उधारी या बड़े भुगतान से जुड़े निर्णय को दोबारा जांचना लाभकारी होगा. मशीनरी, तकनीकी व्यवस्था या स्टॉक में अचानक खर्च की जरूरत पड़ सकती है. दोपहर बाद दूर के ग्राहक अथवा नए बाजार से संबंधित विचार अधिक सकारात्मक दिशा दे सकते हैं. 

दोपहर 1:13 बजे के बाद नवम भाव सक्रिय होने से सीखने और नई दिशा तलाशने की इच्छा बढ़ सकती है. किसी कोर्स, प्रशिक्षण या विशेषज्ञ की सलाह पर विचार किया जा सकता है. हालांकि एक साथ कई चीजें शुरू करने की बजाय एक विषय को चुनना अधिक परिणाम देगा. किसी धार्मिक या आध्यात्मिक स्थान पर जाने की इच्छा हो सकती है, लेकिन केवल परंपरा निभाने के बजाय अपने मन को शांत करने के उद्देश्य से समय निकालना अधिक सार्थक रहेगा. 

यात्रा करनी हो तो आवश्यक कागजात और बुकिंग की पुष्टि अवश्य करें. स्वास्थ्य में सुबह तनाव का असर नींद, पाचन या ऊर्जा पर पड़ सकता है. काम के दौरान लंबे समय तक खाली पेट न रहें. दोपहर बाद मानसिक स्थिति बेहतर होने पर भी शरीर की थकान को नजरअंदाज न करें.

उपाय: किसी मंदिर में हरी इलायची की छोटी-सी मात्रा अर्पित करें.
शुभ रंग: धानी हरा
 

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