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Virgo Aaj Ka Rashifal: आय बढ़ने की संभावना बन सकती है, खर्च का रखना होगा हिसाब

Virgo Horoscope Today 22 September 2026, Kanya Rashifal: संतान से जुड़े विषय में आपका ध्यान अधिक रहेगा. केवल अनुमान के आधार पर निवेश या व्यापार विस्तार का फैसला न करें. 

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Virgo Aaj Ka Rashifal: आय बढ़ने की संभावना बन सकती है, खर्च का रखना होगा हिसाब
Virgo Aaj Ka Rashifal 22 September 2026 | Kanya Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Virgo Horoscope Today 22 September 2026, Kanya Rashi ka Rashifal: आज बुद्धि, योजना, रचनात्मक सोच और भविष्य से जुड़े निर्णयों पर ध्यान केंद्रित रहेगा. किसी रुके हुए विचार को व्यवहारिक रूप देने का अवसर मिल सकता है. पढ़ाई, लेखन, सलाहकारी कार्य या ऐसी गतिविधियां जिनमें आपकी समझ और विश्लेषण की जरूरत है, उनमें एकाग्रता अच्छी रह सकती है. 

नौकरी में किसी परियोजना की योजना बनाने या अपनी कार्यप्रणाली सुधारने का अवसर मिलेगा. यदि आप किसी नए कौशल को सीख रहे हैं तो आज उसका अभ्यास लाभ देगा. व्यवसाय करने वालों के लिए ग्राहक की पसंद को समझकर रणनीति बदलना उपयोगी रहेगा. हालांकि केवल अनुमान के आधार पर निवेश या व्यापार विस्तार का फैसला न करें. 

चंद्रमा की दृष्टि आपकी राशि से एकादश भाव पर पड़ रही है. इसलिए संपर्कों और आय से जुड़े मामलों में गतिविधि बढ़ सकती है. किसी पुराने परिचित से काम का उपयोगी संपर्क मिल सकता है या पहले किए गए प्रयास का लाभ सामने आ सकता है. फिर भी हर प्रस्ताव को लाभदायक मान लेना उचित नहीं होगा. मित्रों के दबाव में खर्च करना या किसी योजना में बिना जानकारी पैसा लगाना नुकसान पहुंचा सकता है. 

संतान से जुड़े विषय में आपका ध्यान अधिक रहेगा. बच्चों की पढ़ाई या उनके भविष्य को लेकर चिंता हो सकती है, लेकिन अत्यधिक अपेक्षाएं उन पर दबाव डाल सकती हैं. आय बढ़ाने का अवसर दिखाई दे तो उसके साथ जुड़े खर्च और जिम्मेदारियों का भी हिसाब रखें. कोई पुराना लक्ष्य दोबारा याद आ सकता है और उसे पूरा करने की इच्छा मजबूत होगी. आज परिणाम तुरंत पाने के बजाय सही दिशा तैयार करना अधिक महत्वपूर्ण रहेगा.

उपाय: किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को हरी दाल या अध्ययन सामग्री भेंट करें.
शुभ रंगः जैतूनी हरा
 

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