अक्षय तृतीया से लेकर सीता नवमी मई में, यहां देखें महीने के व्रत और त्योहारों की पूरी लिस्ट

May Month Vrat Tyohar List : मई में आ रहे हैं ये बड़े त्योहार.

Vrat And Festivals In May 2024: कुछ ही दिन में मई का माह शुरू होने वाला है. मई के माह में अक्षय तृतीया (Akshay Tritiya) मनाया जाता है. अक्षय तृतीया को बहुत शुभ दिन माना जाता है और इस दिन शुभ कार्यों से लेकर शुभ धातुओं की खरीदारी का बहुत महत्व है. मई माह में अक्षय तृतीया के साथ और भी कई महत्वपूर्ण व्रत (Vart) और त्योहार (Tyohar) आते हैं. आइए जानते हैं मई में माह में कब और सा व्रत और त्योहार (Vart and Tyohar in May) मनाया जाएगा। देख लें मई माह में आने वाले पूरे व्रत और त्योहार की लिस्ट ….

मई माह में आने वाले पूरे व्रत और त्योहार की लिस्ट (List of Vart and Tyohar in May)