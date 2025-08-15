विज्ञापन
जन्माष्टमी पर राशि के अनुसार करें लड्डू गोपाल की पूजा, शीघ्र बरसेगी कान्हा की कृपा और पूरे होंगे सारे ख्वाब

Janmashtami 2025 2025: भाद्रपद मास के कृष्णपक्ष की अष्टमी यानि जन्माष्टमी पर यदि आप किसी कामना को पूरा करने के लिए भगवान श्रीकृष्ण की पूजा करने जा रहे हैं और आप की ख्वाहिश है कि आप पर शीघ्र ही कृष्ण कृपा बरसे तो आपको अपनी राशि के अनुसार ही कान्हा की पूजा करनी चाहिए.

जन्माष्टमी पर किस राशि को किस विधि से करनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा?

Rashi ke anusar janmashtami ki puja: भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को जन्मे भगवान श्रीकृष्ण केवल एक युगपुरुष ही नहीं, बल्कि जीवन-प्रबंधन, प्रेम, नीति और धर्म के अद्वितीय आदर्श हैं. वैदिक ज्योतिष के अनुसार, यदि हम अपनी जन्म राशि के अनुरूप उनकी पूजा और भक्ति करते हैं, तो जीवन में आने वाली बाधाएँ दूर होती हैं और कृपा का प्रवाह निरंतर बना रहता है. आइए इसे जानी-मानी ज्योतिषाचार्य व वास्तुविद डॉ. नीति शर्मा से विस्तार से जानते हैं कान्हा की कृपा पाने के लिए किस राशि को जन्माष्टमी की कैसे पूजा या उपाय करना चाहिए.

मेष (Aries)

मेष राशि के जातक जन्माष्टमी की सुबह स्नान के बाद लाल पुष्प और मिश्री श्रीकृष्ण को अर्पित करें. और भगवान श्री कृष्ण के मंत्र “ॐ क्लीं कृष्णाय नमः” का 108 बार जप करें.

लाभ: आत्मविश्वास, करियर में तरक्की, और बाधाओं से मुक्ति.

वृष (Taurus)

वृषभ राशि के जातक जन्माष्टमी पर कान्हा को सफेद माखन और शक्कर का भोग लगाएं. साथ ही साथ उनकी पूजा में श्रीकृष्ण अष्टक या गोविंदाष्टक का पाठ करें.

लाभ: प्रेम संबंध मजबूत होंगे, आर्थिक स्थिरता मिलेगी.

मिथुन (Gemini)

मिथुन राशि के जातक जिनके स्वामी बुध देवता है, उन्हें जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की तुलसी के पत्ते और पीले फूल पूजा करनी चाहिए. इस विशेष पूजा से आपको सुख-समृद्धि प्राप्त होगी. साथ ही साथ संध्या के समय शंख बजाएं और दीपक जलाकर उनका ध्यान करें.

लाभ: वाणी में मधुरता, व्यापार में वृद्धि, और मन की अशांति दूर होगी.

कर्क (Cancer)

कर्क राशि वाले लोग जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते समय उन्हें दूध और केसर मिला माखन अर्पित करें. साथ ही साथ जन्माष्टमी की रात में 11 दीपक जलाकर गोपाल मंत्र का जप करें.

लाभ: पारिवारिक सुख और स्वास्थ्य में सुधार.

सिंह (Leo)

सिंह राशि के जातक जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का सोने या पीतल के पात्र के द्वारा पंचामृत से अभिषेक करें. साथ ही साथ उनकी कृपा पाने के लिए विशेष रूप से “ॐ गोविन्दाय नमः” का 21 माला जप करें.

लाभ: मान-सम्मान में वृद्धि, नेतृत्व क्षमता मजबूत.

कन्या (Virgo)

कन्या राशि के जातक जन्माष्टमी के पावन पर्व पर अपने लड्डू गोपाल को को हरे रंग की वस्तु (पान, हरी मिठाई) का भोग लगाएं. साथ ही साथ आज किसी कृष्ण मंदिर में जाकर ध्वज चढ़ाएं.

लाभ: कार्य में अड़चनें दूर होंगी, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

तुला (Libra)

तुला राशि के जातकों को जन्माष्टमी की पूजा में विशेष रूप से राधा-कृष्ण की तस्वीर पर गुलाब के फूल अर्पित करना चाहिए. इसके साथ यदि आप 16 शुक्रवार तक श्रीकृष्ण के सामने घी का दीपक जलाते हैं तो आपकी विशेष कामना पूरी होगी.

लाभ: प्रेम, वैवाहिक जीवन और भाग्य में सुधार.

वृश्चिक (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों को आज जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को लाल चंदन और मिश्री अर्पित करने पर विशेष पुण्यफल की प्राप्ति होगी. आज उन्हें रात्रि में विशेष रूप से कृष्ण मंत्र अथवा कृष्ण का भजन करना चाहिए.

लाभ: नकारात्मक शक्तियाँ दूर होंगी, आत्मबल बढ़ेगा.

धनु (Sagittarius)

धनु राशि के जातक जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, उन्हें आज जन्माष्टमी पर पीले वस्त्र धारण करके भगवान को पीले मीठे चावल का भोग लगाना चाहिए. साथ ही साथ श्रीमद्भगवद्गीता के 12वें अध्याय का पाठ करना चाहिए.

लाभ: भाग्य बलवान होगा, धार्मिक कार्यों में सफलता.

मकर (Capricorn)

मकर राशि के जातक जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को काले तिल और गुड़ का भोग लगाएं. साथ ही साथ जन्माष्टमी पर विशेष रूप से गरीब बच्चों को माखन-रोटी भी खिलाएं.

लाभ: जीवन में स्थिरता, नौकरी और व्यापार में प्रगति.

कुंभ (Aquarius)

कुंभ राशि के जातक आज जन्माष्टमी पर कान्हा की पूजा में श्वेत पुष्प और मिश्री जल में मिलाकर अर्पित करें. साथ ही साथ रात्रि में रासलीला का श्रवण करें.

लाभ: मानसिक शांति, रिश्तों में मिठास.

मीन (Pisces)

मीन राशि के जातकों को आज भगवान श्री कृष्ण की पूजा में पीले पुष्प और तुलसी दल अर्पित करना चाहिए. साथ ही साथ उन्हें तुलसी की माला से “ॐ वासुदेवाय नमः” मंत्र का जप करना चाहिए.

लाभ: आध्यात्मिक उन्नति, कर्ज मुक्ति और मनोकामना पूर्ति.

विशेष वास्तु सुझाव

  • घर के पूर्व या उत्तर-पूर्व कोने में राधा-कृष्ण की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें.
  • पूजा के समय शंख ध्वनि और बांसुरी की धुन चलाएँ, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

