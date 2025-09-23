Hanuman Puja Tips: बजरंगी की पूजा का महाउपाय, जिसे करते ही चमक जाती है किस्मत

Hanuman ji ki puja ke upay: हिंदू धर्म में पवनपुत्र हनुमान जी की पूजा सभी प्रकार की बाधाओं और कष्टों को दूर करके भय से मुक्ति दिलाने वाले देवता के रूप में की जाती है. सनातन परंपरा से जुड़ी मान्यता है कि यदि कोई भक्त मंगलवार के दिन अष्टसिद्धि के दाता कहलाने वाले हनुमान जी की साधना विधि-विधान से करता है तो बजरंगी उस साधक पर अपनी पूरी कृपा बरसाते हैं और उसकी समस्या का हल चुटकी बजाते ही निकाल देते हैं. आइए चिरंजीवी कहलाने वाले हनुमान जी की चालीसा और दूसरे सरल सनातनी उपाय के बारे में विस्तार से जानते हैं, जिसे करते ही बजरंगी की कृपा बरसने लगती है.

हनुमान चालीसा से चमकेगी किस्मत

हिंदू मान्यता के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उस पर हमेशा हनुमान जी कृपा बनी रहती है, लेकिन इसे पढ़ने का भी एक नियम होता है. आइए हनुमान चालीसा के उपाय और उससे जुड़े नियम के बारे में विस्तार से जानते हैं.

हनुमान चालीसा पढ़ने के नियम

हनुमान चालीसा हमेशा तन-मन से पवित्र होकर लाल रंग के आसन पर बैठकर करना चाहिए.

हुनमान जी की महिमा का गुणगान करने वाली चालीसा को एक निश्चित समय पर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पढ़ना चाहिए.

हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार और शनिवार के दिन पढ़ने पर अधिक फलदायी होता है.

हनुमान चालीसा का पाठ करते समय साधक को मन में क्रोध या कामुक विचार नहीं लाने चाहिए.

हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति को तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए.

हनुमान चालीसा के सरल उपाय

हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले हनुमान जी को लाल रंग के पुष्प और सिंदूर अर्पित करके प्रारंभ करना चाहिए.

हनुमान चालीसा का पाठ जब तक करें उनके चित्र या फिर मूर्ति के सामने दीया अवश्य जलता रहना चाहिए.

चालीसा का पाठ करने वाले साधक को हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए.

हनुमान चालीसा का पाठ यदि आप दक्षिणमुखी हनुमान जी की मूर्ति के सामने करते हैं तो अत्यधिक फलदायी होता है.

हनुमान चालीसा को पढ़ने के साथ आप चाहें तो उसकी किसी एक विशेष चौपाई को मंत्र के समान माला से जप कर उसका शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं.

मंगलवार की पूजा के उपाय

मंगलवार के दिन हनुमान जी की कृपा पाने के लिए आज उन्हें सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए.

हिंदू मान्यता के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में केसरिया ध्वज चढ़ाने से जीवन में आ रही बाधाएं शीघ्र ही दूर होती हैं.

मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा में तुलसी की माला या दल चढ़ाने से बल और बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

हनुमान जी की पूजा करने वाले साधक को हनुमत साधना के साथ भगवान राम के मंत्र का जप भी करना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)