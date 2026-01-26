Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 26 January 2026: मेष को मिलेगा मनचाहा लाभ तो कुंभ के पूरे होंगे अधूरे काम, पढ़ें अपना भी राशिफल

विज्ञापन
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 26 January 2026: आज सोमवार को चंद्रमा मेष राशि में हैं, जिसके कारण आज मेष, मिथुन और कुंभ जैसी राशियों के लिए गणतंत्र दिवस का पूरा दिन बेहद शुभ रहने वाला है. आज इन राशियों के सोचे हुए काम समय पर मनचाहे तरीके से पूरे होंगे और आर्थिक लाभ मिलेगा. आपके लिए कैसा रहेगा आज का दिन, जानने के लिए पढें 26 जनवरी 2026, सोमवार का पूरा राशिफल.

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 26 January 2026: आज माघ मास के शुक्लपक्ष की अष्टमी तिथि यानि भीष्म अष्टमी पर्व के दिन चंद्रमा मेष राशि में हैं, जिसके कारण आज मेष, मिथुन और कुंभ जैसी राशियों के लिए पूरा दिन शुभता और सौभाग्य को लिए हुए है. आज इन राशियों को घर और बाहर दोनों जगह लोगों का भरपूर सहयोग और समर्थन मिलेगा. आज जहां मेष राशि के लोग अपनों के साथ हंसी-खुशी पल बिताएंगे तो वहीं कर्क और कुंभ राशि के सोचे हुए काम समय से पूरे होंगे, लेकिन वृषभ राशि वाले लोगों के प्रति गलतफहमियां पाल सकते हैं तो वहीं सिंह राशि को अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा. आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, जानने के लिए पढ़ें 26 जनवरी 2026, रविवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

26 जनवरी, 2026 सोमवार के दिन मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पहले भाव में होगा. आज जो भी काम करेंगे, उसमें उत्साह बना रहेगा. शारीरिक और मानसिक रूप से ताजगी और बनी रहेगी. परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी. मित्रों और स्वजनों के साथ खुशी के पल गुजार सकेंगे. मां से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है. यात्रा की संभावना है. आर्थिक लाभ, स्वादिष्ट भोजन और उपहार मिलने से आपका दिन अच्छा रहेगा. विद्यार्थियों को सीनियर्स की मदद मिलेगी. इससे आप कठिन विषयों की पढ़ाई भी आसानी से पूरी कर सकेंगे.

वृषभ (Taurus)

26 जनवरी, 2026 सोमवार के दिन मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए बारहवें भाव में होगा. आज कोई भी निर्णय लेने से पहले सावधान रहने की आवश्यकता है. किसी के साथ भी गलतफहमी हो सकती है. शारीरिक अस्वस्थता आपके मन को उदास कर देगी. परिवार में मतभेद और मनमुटाव हो सकता है. आपको परिश्रम के अनुसार फल नहीं मिलने से आप निराशा का अनुभव करेंगे. धन खर्च अधिक हो सकता है. आय और व्यय में बैलेंस नहीं रहेगा. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य रहेगा.

26 जनवरी, 2026 सोमवार के दिन मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए ग्यारहवें भाव में होगा. आज आर्थिक और सामाजिक रूप से आप समृद्ध रहेंगे. कुंटुंबजनों से मिलने का दिन है. आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी. मित्रों से लाभ होगा और उनके पीछे धन खर्च भी होगा. रमणीय स्थल पर प्रवास होने से आपका दिन आनंददायक बन जाएगा. योग्य जीवनसाथी की खोज के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है. परिजनों के साथ आपका मेल-जोल बना रहेगा और वैवाहिक जीवन में अधिक निकटता रहेगी.

कर्क (Cancer)

26 जनवरी, 2026 सोमवार के दिन मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दसवें भाव में होगा. घर की साज-सजावट पर विशेष ध्यान देंगे. नए घरेलू सामान खरीदने की संभावना है. व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों को लाभ तथा पदोन्नति मिल सकती है. पारिवारिक सुख-शांति बनी रहेगी. सरकारी लाभ होगा. आपकी मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आर्थिक लाभ होगा. आज सभी काम सफलतापूर्वक पूरे हो सकेंगे. जीवनसाथी के साथ प्रेमपूर्ण संबंध बने रहेंगे. विद्यार्थियों को भी लाभ होने की संभावना है.

सिंह (Leo)

26 जनवरी, 2026 सोमवार के दिन मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए नवें भाव में होगा. सुस्ती के कारण आपके काम करने की गति मंद पड़ जाएगी. पेट की तकलीफ आपको परेशान करेगी. काम में विरोधी बाधा डाल सकते हैं. आज ऑफिस में अधिकारियों से थोड़ी दूरी रखना बेहतर होगा. व्यापार में प्रतिद्वंदियों से आपको नुकसान हो सकता है. स्वभाव की उग्रता को नियंत्रण में रखना होगा. धर्म और आध्यात्मिकता के कारण मानसिक शांति प्राप्त कर सकेंगे. दोपहर के बाद स्थिति में परिवर्तन आ सकता है.

कन्या (virgo)

26 जनवरी, 2026 सोमवार के दिन मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए आठवें भाव में होगा. नए काम को शुरू करने के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है. बाहर के खाने से परहेज करें अन्यथा तबीयत खराब हो सकती है. गुस्से को काबू करने के लिए ज्यादातर समय मौन ही रहें. खर्च में वृद्धि होगी. विरोधियों से सावधान रहें. पानी और आग का डर बना रहेगा. गैर कानूनी या अनैतिक काम से मुसीबत में फंस सकते हैं. आज का दिन आप धैर्य और समझदारी से गुजारें. जल्दबाजी से आपको नुकसान हो सकता है.

तुला (Libra)

26 जनवरी, 2026 सोमवार के दिन मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए सातवें भाव में होगा. आज का दिन मौज-मस्ती, मनोरंजन, रोमांस में गुजरेगा. आपको कई जगह विशेष सम्मान मिलेगा. पार्टनरशिप के काम से आपको लाभ होगा. नए वस्त्रों की खरीदी सकते हैं. वाहन सुख का अच्छी तरह आनंद ले सकेंगे. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मित्रों के साथ आनंददायक प्रवास होगा. भाग्य आपका साथ देगा. नया और रुचिकर काम मिल सकता है, इससे आप उत्साहित बने रहेंगे.

वृश्चिक (Scorpio)

26 जनवरी, 2026 सोमवार के दिन मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए छठे भाव में होगा. पारिवारिक शांति का माहौल आपके तन-मन को स्वस्थ रखेगा. निर्धारित काम में सफलता मिलेगी. नौकरी में साथी कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा. इस कारण आप अपना टारगेट आसानी से पूरा कर लेंगे. विरोधियों और शत्रुओं की चाल निष्फल होगी. ननिहाल पक्ष की ओर से लाभ होगा. अचानक किसी काम में धन खर्च हो सकता है. आज निवेश को लेकर भी आप कोई योजना बना सकते हैं. बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ प्रतीत होगा.

धनु (Sagittarius)

26 जनवरी, 2026 सोमवार के दिन मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पांचवें भाव में होगा. आज का दिन मिश्रित फलदायी है. आज आपको पेट संबंधी समस्या हो सकती है. संतान के स्वास्थ्य और उनकी पढ़ाई के संबंध में चिंता से मन दु:खी रहेगा. काम में सफलता नहीं मिलने से क्रोध की भावना अधिक रहेगी. हालांकि प्रेम संबंधों के लिए उचित समय है. प्रिय व्यक्ति के साथ रोमांचक क्षणों का आनंद उठा सकेंगे. किसी नए व्यक्ति से मुलाकात सुखद रहेगी. साहित्य और लेखन के क्षेत्र में रुचि रहेगी. बातचीत तथा बौद्धिक चर्चाओं से दूर रहना आज अच्छा रहेगा.

मकर (Capricorn)

26 जनवरी, 2026 सोमवार के दिन मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए चौथे भाव में होगा. आज आपकी मनःस्थिति और स्वास्थ्य कुछ अच्छा नहीं रहेगा. परिवार में क्लेशमय वातावरण से मन खिन्न रहेगा. शरीर में ताजगी एवं प्रफुल्लता का अभाव रहेगा. अपनों से मनमुटाव का प्रसंग हो सकता है. सीने में दर्द हो सकता है. नींद का अभाव रहेगा. मानहानि होने की आशंका है. महिला मित्रों से बातचीत में संभलकर रहें. मानसिक आवेग और प्रतिकूलताओं में वृद्धि से आपका दिन चिंता में गुजरेगा.

कुंभ (Aquarius)

26 जनवरी, 2026 सोमवार के दिन मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए तीसरे भाव में होगा. आज आपके मन से चिंता का भार कम हो जाएगा और आप मानसिक रूप से खुशी का अनुभव करेंगे. शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. पारिवारिक वातावरण आनंदित रहेगा. कार्यस्थल पर अपना टारगेट पूरा कर पाने की स्थिति में रहेंगे. विशेष कर भाई-बहनों के साथ संबंधों में मधुरता का अनुभव करेंगे. किसी छोटी यात्रा पर जाना हो सकता है. विद्यार्थियों के लिए आज का समय अच्छा है.

26 जनवरी, 2026 सोमवार के दिन मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दूसरे भाव में होगा. आज वाणी पर संयम नहीं रखने से लड़ाई-झगड़े की आशंका बनी रहेगी. खर्च पर भी नियंत्रण रखें. धन सम्बंधित लेन-देन में भी सावधानी की आवश्यकता है. शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है. परिजनों से मनमुटाव हो सकता है. खान-पान में भी संयम बरतें. कार्यस्थल पर आपका मन नहीं लगेगा. आज काम ज्यादा होने से आप थकान भी महसूस करेंगे. कार्यस्थल पर धैर्य और प्रेम से बातचीत करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

