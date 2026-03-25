विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 25 March 2026: सिंह राशि को मिलेगी गुड न्यूज तो मीन को होगा कारोबार में लाभ, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 25 March 2026: आज बुधवार के दिन चंद्रमा वृषभ राशि में स्थित है, जिसके कारण मेष, सिंह और मीन जैसी राशियों के लिए पूरा दिन शुभता और सौभाग्य लिए हुए है, जिससे उनके सभी काम समय पर मनचाहे तरीके से पूरे होंगे. आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, जानने के लिए जरूर पढ़ें 25 मार्च 2026 का पूरा राशिफल.

Read Time: 7 mins
Share
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 25 March 2026: सिंह राशि को मिलेगी गुड न्यूज तो मीन को होगा कारोबार में लाभ, पढ़ें अपना भी राशिफल
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 25 March 2026: मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 25 मार्च 2026 का पूरा राशिफल.
Aaj Ka Rashifal,Horoscope Today,Aaj Ka Rashifal 25 March 2026,Aaj Ka Rashifal in Hindi,आज का राशिफल,Chandra Go

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 25 March 2026: आज चैत्र मास के शुक्लपक्ष की सप्तमी तिथि पर चंद्रमा वृषभ राशि में स्थित है, जिसके कारण आज मेष, सिंह और मीन जैसी राशियों को पूरे दिन किस्मत का पूरा साथ मिलेगा. जिससे उन्हें करियर-कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी. आज इन राशियों को घर और बाहर दोनों जगह लोगों से भरपूर सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी, लेकिन यदि बात करें मिथुन, तुला और कर्क जैसी राशियों की तो आज इन्हें बहुत सावधानी के साथ काम करने की आवश्यकता रहेगी. आपकी राशि की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, जानने के लिए जरूर पढ़ें 25 मार्च 2026, बुधवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

Latest and Breaking News on NDTV

चंद्रमा आज 25 मार्च, 2026 बुधवार को वृषभ राशि में है. यह आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा. आज अपनी बोली में मिठास बनाए रखें, इससे किसी से विवाद होने की आशंका दूर रहेगी. लेखकों और कलाकारों के लिए समय अनुकूल है. भाइयों के बीच में प्रेम बढ़ेगा. दोपहर के बाद आपकी चिंताओं में वृद्धि होगी और उत्साह कम होगा. इस दौरान आप ऑफिस के काम में कम रुचि लेंगे. आज आप किसी बात को लेकर इमोशनल बने रहेंगे. रिश्तों की सफलता के लिए अपनों को मनाना पड़ सकता है. आर्थिक मामलों को लेकर आज का दिन अच्छा है. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

वृषभ (Taurus)

Latest and Breaking News on NDTV

चंद्रमा आज 25 मार्च, 2026 बुधवार को वृषभ राशि में है. यह आपकी राशि से पहले भाव में होगा. आपका आज का दिन मध्यम फलदायी रहेगा. दिन की शुरुआत में ताजगी और आनंद का अनुभव होगा. आपकी रचनात्मकता से आप कठिन काम भी आसानी से बना पाएंगे. काम का उत्साह बना रहेगा. दोपहर के बाद किसी बात को लेकर दुविधा रहेगी. इससे वैचारिक स्तर पर आप खोए रहेंगे. कोई जरूरी निर्णय हो तो आज टालना आपके लिए हितकर रहेगा.

मिथुन (Gemini)

Latest and Breaking News on NDTV

चंद्रमा आज 25 मार्च, 2026 बुधवार को वृषभ राशि में है. यह आपकी राशि से बारहवें भाव में होगा. आज हर मामलों में संभलकर चलें. घर में परिजनों के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है. आज कोई नया काम शुरू ना करें, अन्यथा वह अधूरा ही पड़ा रहेगा. शारीरिक अस्वस्थता और मानसिक चिंता का अनुभव होगा. दोपहर के बाद आप में काम का उत्साह दिखेगा. पारिवारिक वातावरण में भी अनुकूलता बनी रहेगी. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. मनोरंजन के पीछे धन खर्च होगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बाहर खाने-पीने से आपको बचना चाहिए.

कर्क (Cancer)

Latest and Breaking News on NDTV

चंद्रमा आज 25 मार्च, 2026 बुधवार को वृषभ राशि में है. यह आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में होगा. आज का दिन पारिवारिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में लाभ का अवसर लाया है. किसी प्रियपात्र से मुलाकात होगी. मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परंतु दोपहर के बाद आपके मन में कई प्रकार की चिंता उठेगी, जो कि पारिवारिक वातावरण को बिगाड़ सकती है. इस दौरान आपको धैर्य से काम लेना होगा. ज्यादातर समय मौन रहकर गुजारें. शाम में शुरू किया काम अधूरा ही रह जाएगा. आज अनावश्यक खर्च हो सकता है. स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही से नुकसान हो सकता है.

सिंह (Leo)

Latest and Breaking News on NDTV

चंद्रमा आज 25 मार्च, 2026 बुधवार को वृषभ राशि में है. यह आपकी राशि से दसवें भाव में होगा. आज का दिन आनंदपूर्वक गुजरेगा. व्यापार करने वालों के लिए आज का दिन लाभदायी है. व्यापार में वृद्धि होगी. आप व्यापार में नए ग्राहक बनाने के लिए मेहनत भी करेंगे. नौकरीपेशा लोगों का दिन सामान्य रहेगा. परिजनों तथा मित्रों के साथ समय अच्छा गुजरेगा. किसी तरह का आर्थिक लाभ आपको हो सकता है. संतान की ओर से भी अच्छे समाचार मिलेंगे. मैरीड कपल के बीच रोमांस बना रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से ज्यादा चिंताजनक समय नहीं है.

कन्या (virgo)

Latest and Breaking News on NDTV

चंद्रमा आज 25 मार्च, 2026 बुधवार को वृषभ राशि में है. यह आपकी राशि से नवें भाव में होगा. नया काम शुरू करने के लिए आज का दिन अनुकुल है. धार्मिक क्रियाकलापों में आपकी रुचि रहेगी. कार्यालय या व्यावसायिक स्थल पर काम का भार अधिक रहेगा. विदेश जाने के इच्छुक लोग आज सकारात्मक प्रयास कर सकते हैं. दोपहर के बाद नया काम या टारगेट मिल सकता है. कोई अधूरा काम आज पूरा हो सकेगा. व्यापार में बढ़ोतरी की भी संभावना रहेगी. गृहस्थ जीवन में मधुरता छाई रहेगी. मान-सम्मान मिलेगा. योग या एक्सरसाइज करने का मन करेगा.

तुला (Libra)

Latest and Breaking News on NDTV

चंद्रमा आज 25 मार्च, 2026 बुधवार को वृषभ राशि में है. यह आपकी राशि से आठवें भाव में होगा. आज काम बिगड़ने से आपका मन उदास रहेगा. थोड़ी आलस्य का अनुभव करेंगे. निर्धारित समय में आप अपना काम पूरा नहीं कर पाएंगे. इस कारण तनाव भी रह सकता है. आज आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा. बाहर खाने-पीने से बचना आपके हित में है. यात्रा में विघ्न आने की आशंका बनी रहेगी. दोपहर के बाद किसी दूर के रिश्तेदार से मिलना हो सकता है. व्यापार में भी लाभ होने की संभावना है. जीवनसाथी की भावना का भी सम्मान करें.

वृश्चिक (Scorpio)

Latest and Breaking News on NDTV

चंद्रमा आज 25 मार्च, 2026 बुधवार को वृषभ राशि में है. यह आपकी राशि से सातवें भाव में होगा. आज परिवार में सुख और आनंद का अनुभव करेंगे. परिजनों के साथ सामाजिक समारोह में जाने का अवसर मिलेगा. कोई यात्रा हो सकती है. दोपहर के बाद आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा. किसी बात की चिंता आपको रह सकती है. ऑफिस या व्यवसाय स्थल पर किसी तरह का नया काम शुरू ना करें. योग और ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त कर सकेंगे. प्रेम जीवन में असंतुष्टि का भाव रह सकता है.

धनु (Sagittarius)

Latest and Breaking News on NDTV

चंद्रमा आज 25 मार्च, 2026 बुधवार को वृषभ राशि में है. यह आपकी राशि से छठे भाव में होगा. आज का दिन शुभ फलदायी होगा. शरीर और मन से अस्वस्थ रहते हुए भी आप अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे. कोई निवेश प्लान कर सकते हैं. कार्यालय में सह कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा. लोग आपके कार्य करने के तरीकों की तारीफ करेंगे. परिजनों और मित्रों के साथ घनिष्ठता और बढ़ेगी. मैरीड कपल के बीच रोमांस बना रहेगा. व्यापार बढ़ाने के लिए आप प्रयास करेंगे

मकर (Capricorn)

Latest and Breaking News on NDTV

चंद्रमा आज 25 मार्च, 2026 बुधवार को वृषभ राशि में है. यह आपकी राशि से पांचवें भाव में होगा. परिश्रम की अपेक्षा फल कम मिलेगा. फिर भी आप मेहनती बने रहेंगे. परिजनों के साथ सम्बंध मधुर होंगे. हेल्थ आज अच्छी रहेगी. हालांकि बाहर खाने-पीने से बचें. दोपहर के बाद अधूरे काम पूरे हो सकते हैं. अस्वस्थ व्यक्तियों को स्वास्थ्य लाभ होगा. आर्थिक लाभ की पूरी संभावना है. मायके से अच्छे समाचार मिलेंगे. साथी कर्मचारी आपको सहयोग देंगे.

कुंभ (Aquarius)

Latest and Breaking News on NDTV

चंद्रमा आज 25 मार्च, 2026 बुधवार को वृषभ राशि में है. यह आपकी राशि से चौथे भाव में होगा. आज आप सभी कामों को आत्मविश्वास से पूरा कर सकेंगे. सरकार के साथ आर्थिक व्यवहार में भी आपको सफलता मिलेगी. पैतृक संपत्ति से लाभ होगा. वाहन या मकान संबंधी कागजी कार्रवाई ध्यान से ही करें. वैचारिक रूप से समृद्ध होंगे. मन में किसी बात की खुशी रहेगी. हर काम में आपको संतोष रहेगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. बाहर जानें और अनावश्यक खरीदारी से बचकर धन की बचत कर पाएंगे. स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी.

Latest and Breaking News on NDTV

चंद्रमा आज 25 मार्च, 2026 बुधवार को वृषभ राशि में है. यह आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा. आज आपकी चिंता में कमी आएगी. आनंद और उत्साह में भी वृद्धि होगी. कार्यस्थल पर अधूरे पड़े काम आसानी से पूरे हो जाएंगे. व्यापार में भी आपको लाभ होगा. कुटुंबजनों के साथ व्यवहार अच्छा रहेगा. आर्थिक विषयों पर आप अधिक ध्यान दे पाएंगे. आप किसी भी काम को दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ पूरा कर पाएंगे. पिता से लाभ होने की भी संभावना है. संतान के पीछे धन खर्च होगा. विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aaj Ka Rashifal, Today Horoscope 2026, Horoscope Today 2026, Faith
Get App for Better Experience
Install Now