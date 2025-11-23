Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 23 November 2025: कर्क को शत्रुओं पर मिलेगी विजय, धनु का बढ़ेगा मान-सम्मान, पढ़ें अपना भी राशिफल

विज्ञापन
Read Time: 7 mins
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 23 November 2025: आज मार्गशीर्ष मास की शुक्लपक्ष की तृतीया तिथि है. आज के दिन चंद्रमा धनु राशि में है, जिसके कारण आज कर्क, धनु और मीन राशि का पूरा दिन अनुकूल तो वहीं मेष, वृषभ और कन्या राशि के लिए थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है. ऐसे में आज जहां कर्क और धनु जैसी राशियों के सोचे हुए कार्य समय पर पूरे हों और उन्हें करियर-कारोबार में लाभ और सफलता प्राप्त होगी तो वहीं मेष, वृषभ जैसी राशियों को आज सेहत, संबंध और कामकाज को लेकर बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी. आपके लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, जानने के लिए ढ़ें 22 नवंबर 2025, रविवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

23 नवंबर, 2025 रविवार के दिन धनु राशि का चंद्रमा आज आपके लिए नवें भाव में होगा। आज आपको क्रोध पर संयम बरतने की सलाह दी जाती है। क्रोध के कारण आपके काम और संबंधों के बिगड़ने की आशंका है। मानसिक रूप से व्यग्रता और बेचैनी रहेगी। परिजनों के साथ भी मतभेद हो सकता है। आज प्रेम जीवन में सकारात्मकता के लिए जरूरी है कि आप अपने प्रिय के विचारों को भी महत्व दें। स्वास्थ्य भी कुछ नरम-गरम रहेगा। किसी धार्मिक स्थल या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।

वृषभ (Taurus)

23 नवंबर, 2025 रविवार के दिन धनु राशि का चंद्रमा आज आपके लिए आठवें भाव में होगा. शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने तथा कार्य सफलता प्राप्त करने में विलंब होने से आपको निराशा हो सकती है. आज किसी नए काम का आरंभ ना करें. खान-पान में उचित अनुचित का ध्यान रखें. आज कार्यभार ज्यादा होने के कारण मन में किसी बात की शिथिलता रहेगी. यात्रा में भी विघ्न आ सकता है. योग, ध्यान और आध्यात्मिकता का सहारा लेकर मन की शांति पर ध्यान दें. जीवनसाथी के साथ मतभेद को दूर करने का प्रयास करेंगे.

23 नवंबर, 2025 रविवार के दिन धनु राशि का चंद्रमा आज आपके लिए सातवें भाव में होगा. स्फूर्ति और उत्साह से आज आपका दिन शुरू होगा. मित्रों तथा परिजनों के साथ बाहर घूमने जाएंगे तथा पार्टी का आयोजन होगा. मनोरंजन में आपकी रुचि रहेगी. आज आपको अच्छा वस्त्र, अच्छा भोजन और वाहन सुख प्राप्त होने की संभावना है. वैवाहिक जीवन में संबंध अधिक मधुर बनेंगे. आप नए मित्रों की ओर आकर्षित होंगे. प्रेम जीवन में संतुष्टि बनी रहेगी. कार्यस्थल पर अधिकारी आपके कार्य की प्रशंसा कर सकते हैं. स्वास्थ्य लाभ होगा.

कर्क (Cancer)

23 नवंबर, 2025 रविवार के दिन धनु राशि का चंद्रमा आज आपके लिए छठे भाव में होगा. आपका दिन अच्छी तरह से गुजरने वाला है. घर में शांति तथा आनंद का वातावरण रहेगा. सुखमय प्रसंग बनेंगे. आप जो भी काम करेंगे, उसमें यश प्राप्त होगा. आरोग्य अच्छा रहेगा. घर में परिजनों के साथ हर्षोल्लास में समय गुजरेगा. नौकरीपेशा लोगों को नौकरी में लाभ होगा. अधीनस्थ सहकर्मियों से लाभ होगा. मित्रों से हुई भेंट से मन प्रसन्न रहेगा. शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी.

सिंह (Leo)

23 नवंबर, 2025 रविवार के दिन धनु राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पांचवें भाव में होगा. आपको साहित्य में कुछ नवीन सृजन करने की प्रेरणा मिलेगी. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल होने के कारण पढ़ाई में सफलता प्राप्त कर सकेंगे. प्रेम में सफलता मिलेगी. प्रिय व्यक्ति से मिलकर आपको खुशी का अनुभव होगा. महिला मित्रों की मदद प्राप्त कर सकेंगे. आपकी तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी. आप धर्म और लोकहित के काम करेंगे. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मधुर बने रहेंगे. कोई पुराना विवाद दूर होने से मन को शांति मिलेगी.

कन्या (virgo)

23 नवंबर, 2025 रविवार के दिन धनु राशि का चंद्रमा आज आपके लिए चौथे भाव में होगा. आज आपको थोड़ी प्रतिकूलताओं के लिए तैयार रहना पड़ेगा. स्वास्थ्य नरम रहेगा. मन चिंताओं से घिरा रहेगा. माता से विचारों का मतभेद होगा अथवा उनकी तबीयत खराब हो सकती है. स्वजनों के साथ उग्र वाद-विवाद होने से मनमुटाव रहेगा. स्वाभिमान भंग न हो उसका ख्याल रखें. मकान और वाहन आदि के क्रय-विक्रय के लिए समय अनुकूल नहीं है. विरोधियों से बचने के लिए जरूरी है कि आप अधिकारियों के साथ अपनी बातचीत जारी रखें.

तुला (Libra)

23 नवंबर, 2025 रविवार के दिन धनु राशि का चंद्रमा आज आपके लिए तीसरे भाव में होगा. नए काम शुरू करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है. आप अधिक भाग्यशाली बनेंगे और आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना है. व्यापार बढ़ाने के लिए आपके किए गए काम का उचित परिणाम आपको मिलेगा. किसी सामाजिक समारोह में भाग लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा. आप किसी धार्मिक स्थान पर भी जा सकते हैं. विदेश से अच्छे समाचार प्राप्त कर सकेंगे. सहोदरों के साथ संबंध अच्छे बनेंगे. आपको शारीरिक और मानसिक स्वस्थता की अनुभूति होगी.

वृश्चिक (Scorpio)

23 नवंबर, 2025 रविवार के दिन धनु राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दूसरे भाव में होगा. परिवार में संघर्ष या मनमुटाव होने की आशंका है, अतः ध्यान रखें. आपको अपनों के विचारों का भी सम्मान करना चाहिए. आपको नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए. आज कार्यस्थल पर आपका मन नहीं लगेगा. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल नहीं है. गलत खर्च न हो इसका ध्यान रखें. तन-मन में बैचेनी रहेगी. सर्दी-बुखार से पीड़ित हो सकते हैं. आपको बाहर जाने से बचना चाहिए. हो सके तो आज आप आराम करें और ज्यादातर समय केवल अपने आप के साथ बिताएं.

धनु (Sagittarius)

23 नवंबर, 2025 रविवार के दिन धनु राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पहले भाव में होगा. आज किसी धार्मिक या सामाजिक काम से कहीं जाना पड़ सकता है. आप निर्धारित कामों को सहजता से पूरा कर सकेंगे. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के कारण ताजगी और प्रसन्नता रहेगी. परिवार में मांगलिक प्रसंग बनेंगे. स्वजनों के साथ हुई मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी. सामाजिक रूप से आपकी मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है, आज कठिन विषय की पढ़ाई को आसानी से पूरा कर सकेंगे.

मकर (Capricorn)

23 नवंबर, 2025 रविवार के दिन धनु राशि का चंद्रमा आज आपके लिए बारहवें भाव में होगा. आपका दिन धार्मिक कामों में व्यस्त होगा. किसी सामाजिक काम में आपका धन खर्च होगा. परिजनों और सम्बंधियों के साथ बातचीत में ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आपकी वाणी से उनका मन दु:खी हो सकता है. आपको परिश्रम के अनुपात में परिणाम न मिलने से निराशा होगी. स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा. आज बाहर खाना या जाना आपके लिए आगे नुकसानदायक हो सकता है. आपके वैवाहिक जीवन में मतभेद खड़े हो सकते हैं. इससे आप परेशान रह सकते हैं.

कुंभ (Aquarius)

23 नवंबर, 2025 रविवार के दिन धनु राशि का चंद्रमा आज आपके लिए ग्यारहवें भाव में होगा. आज किसी नए काम को शुरू कर सकेंगे. व्यवसाय में लाभ के साथ अतिरिक्त आय होगी. दोस्तों या खासकर बचपन के दोस्तों के साथ मुलाकात से खुशी महसूस होगी. समाज में आप ख्याति और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकेंगे. पत्नी की ओर से आप सुख और संतोष का अनुभव करेंगे. अविवाहित जातकों का रिश्ता पक्का होने के योग हैं. तन-मन से आनंदित रहेंगे. पुराना जोड़ों का दर्द दूर हो सकता है. विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि बनी रहेगी.

23 नवंबर, 2025 रविवार के दिन धनु राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दसवें भाव में होगा. आपके सभी काम सरलता से पूरे होंगे. भाग्य आपके साथ है. व्यवसाय में पदोन्नति या वृद्धि हो सकती है. व्यापार में आपको लाभ होगा. पिता तथा बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा. आर्थिक और पारिवारिक सुख प्राप्त कर सकेंगे. आज आप रोमांटिक बने रहेंगे. प्रेम जीवन में सफलता मिलेगी. सरकारी मामलों में भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे. समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और परिवार में सुख- शांति बनी रहेगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आपका दिन अच्छा है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

