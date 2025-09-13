Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 13 September 2025: धनु को होगा धन लाभ तो कन्या को हो सकता है कष्ट, जानें अपना भी हाल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 13 September 2025: आज शनिवार के दिन चंद्रमा वृष राशि में होने के कारण कुछ राशियों का जहां गुडलक काम करेगा तो वहीं कुछ को आज का दिन शुभ बनाने के लिए विशेष सावधानी बरतनी होगी. वृष राशि का चंद्रमा जहां आज धनु राधि को धन लाभ कराते हुए दिन को खुशियों भरा रखेगा तो वहीं मिथुन, कन्या जैसी राशियों के जातकों को बेहद सावधानी के साथ काम करने होंगे. करियर से लेकर कारोबार तक घर से लेकर परिवार तक के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन? पढ़ें मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 13 सितंबर 2025, शनिवार का पूरा राशिफल.



मेष (Aries)

आज 13 सितंबर, 2025 शनिवार के दिन वृषभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में है. आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. इस कारण कार्यस्थल पर भी आप अपने काम को आसानी से पूरा कर पाएंगे. व्यापार बढ़ाने की योजना पर काम कर पाएंगे. आर्थिक विषयों से संबंधित योजना व्यवस्थित तरीके से बना सकेंगे. आय में वृद्धि होगी. कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शित करने का मौका मिल सकेगा. उनकी कला की सराहना होगी. परिजनों के साथ स्वादिष्ट भोजन और अच्छे पल गुजार सकेंगे. नकारात्मक विचार से दूर रहें.





वृषभ (Taurus)

आज 13 सितंबर, 2025 शनिवार के दिन वृषभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में है. आज आपका दिन ताजगी और उत्साह से भरपूर रहेगा. आज आप अपने कार्यस्थल पर भी ऊर्जावान बने रहेंगे. आप सही समय पर अपना काम पूरा कर पाने की स्थिति में रहेंगे. आप आनंद अनुभव कर सकेंगे. दोस्तों और सगे-सम्बंधियों से उपहार मिल सकेगा. आपका दिन यात्रा में भी गुजर सकता है. आप स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठा पाएंगे. आर्थिक लाभ हो सकता है. दांपत्यजीवन में मधुरता रहेगी. प्रेम जीवन में संतुष्टि बनी रहेगी.

मिथुन (Gemini)

आज 13 सितंबर, 2025 शनिवार के दिन वृषभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में है. आज संयमित व्यवहार आपको बहुत से अनिष्टों से बचा लेगा. आपकी वाणी और व्यवहार से गलतफहमी पैदा न हो इस बात का ध्यान रखें. शारीरिक कष्ट मन को भी अस्वस्थ बनाएंगे. सिर दर्द या जोड़ों के दर्द से आप परेशान रह सकते हैं. परिवार में क्लेश का वातावरण रहेगा. आंख में पीड़ा होगी. खर्च अधिक रहेगा. आध्यात्मिक व्यवहार से मानसिक शांति मिलेगी. कार्यस्थल पर आज आप केवल अपने काम पर ध्यान रखें. व्यापार में नुकसान होने की आशंका बनी रहेगी.

कर्क (Cancer)

आज 13 सितंबर, 2025 शनिवार के दिन वृषभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में है. आकस्मिक धन प्राप्ति होगी. आज का दिन अत्यंत रोमांचक और आनंदप्रद बना रहेगा. आय में वृद्धि होगी. व्यापारियों को मुनाफा वाले सौदे होंगे. कार्यस्थल पर आपको कोई मनचाहा काम मिल सकता है. इससे कार्य करने का आपका उत्साह दोगुना हो जाएगा. पुत्र और पत्नी से लाभ होगा. प्रवास पर्यटन के साथ ही शादी योग्य व्यक्तियों का रिश्ता पक्का होने के योग हैं. उत्तम भोजन और स्त्री सुख मिलेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आज का दिन अच्छा है.



सिंह (Leo)

आज 13 सितंबर, 2025 शनिवार के दिन वृषभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में है. आपके दृढ़ मनोबल और भरपूर आत्मविश्वास से हर काम सफलतापूर्वक संपन्न होंगे. व्यापार के क्षेत्र में आपकी प्रतिभा बढ़ सकती है. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति का लाभ मिल सकता है. पिता की संपत्ति से लाभ होगा. कला एवं खेलकूद में निपुण व्यक्तियों को अपनी प्रतिभा दर्शाने का मौका मिलेगा. सरकार के साथ किए पत्र व्यवहार का जवाब मिल सकता है. जमीन-जायदाद के काम में सावधानी रखें. आज स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें.



कन्या (virgo)

आज 13 सितंबर, 2025 शनिवार के दिन वृषभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में है. शरीर में थकान, आलस्य और चिंता का अनुभव होगा. इस कारण आज किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा. संतान के साथ मतभेद या मनमुटाव होगा. उनके स्वास्थ्य की चिंता सताएगी. ऑफिस में उच्च अधिकारियों के साथ आपका वाद-विवाद हो सकता है. ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं. धार्मिक कार्यों या धार्मिक यात्रा के पीछे धन खर्च होगा. भाई- बंधुओं से लाभ होने की संभावना बनी रहेगी. दोपहर के बाद आपमें उत्साह बढ़ेगा. आय स्थिर रहेगी.

तुला (Libra)

आज 13 सितंबर, 2025 शनिवार के दिन वृषभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में है. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. कटु वचन या खराब व्यवहार के कारण झगड़े या विवाद हो सकते हैं. क्रोध पर संयम आवश्यक होगा. गुप्त शत्रु परेशान कर सकते हैं. व्यापार में प्रतियोगियों से संभलकर रहना होगा. हालांकि धन प्राप्ति के लिए आज का दिन शुभ है. आकस्मिक धन लाभ से मन प्रसन्न हो सकता है. आय के साथ व्यय भी होगा. भोजन में विलंब से आप चिड़चिड़े हो सकते हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय मध्यम फलदायी है. दोपहर के बाद परिजनों के साथ समय अच्छा गुजरेगा.

वृश्चिक (Scorpio)

आज 13 सितंबर, 2025 शनिवार के दिन वृषभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में है. नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में आज आपको लाभ ही लाभ है. व्यापार में नए ग्राहक बनने से आर्थिक लाभ हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में कोई नया और महत्वपूर्ण काम मिल सकता है. इसके साथ मित्रों, सगे संबंधियों और बुजुर्गों से भी लाभ प्राप्ति का संकेत है. सामाजिक समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा. आप खुश रहेंगे. इनकम के सोर्स बढ़ने से राहत भी महसूस कर सकते हैं. अविवाहितों का रिश्ता पक्का हो सकता है. सांसारिक जीवन में आनंद का अनुभव करेंगे.

धनु (Sagittarius)

आज 13 सितंबर, 2025 शनिवार के दिन वृषभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में है. आज का दिन हर्षोल्लास से बीतेगा. परिवार में आनंद का वातावरण छाया रहेगा, इससे आपका मन प्रफुल्लित रहेगा. आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. व्यवसाय में लाभदायी दिन रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को साथी कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा और आर्थिक लाभ होगा. कार्यालय का पेंडिंग काम भी समय पर हो सकता है. गृहस्थ जीवन सुख शांति के साथ बीतेगा. पुराने या बचपन के दोस्तों से मुलाकात हो सकती है.

मकर (Capricorn)

आज 13 सितंबर, 2025 शनिवार के दिन वृषभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में है. आज आपका मन चिंताग्रस्त और दुविधायुक्त रहेगा. ऐसी मनोदशा में आप किसी भी कार्य में दृढ़ निश्चय नहीं रह पाएंगे. आज के दिन कोई भी महत्वपूर्ण कार्य ना करें, क्योंकि आज भाग्य साथ नहीं देगा. संतान के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. घर में बड़ों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. कार्यालय में उच्च अधिकारियों की अप्रसन्नता का सामना करना पड़ेगा. निरर्थक व्यय बढ़ेगा. संतान के साथ मतभेद होंगे. तनाव के कारण आप भी कमजोरी महसूस करेंगे.

कुंभ (Aquarius)

आज 13 सितंबर, 2025 शनिवार के दिन वृषभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में है. आज आपका मन बहुत संवेदनशील रहेगा और आप मानसिक रूप से अस्वस्थ रहेंगे. कार्यालय में आपका मन नहीं लगेगा. विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है. आज आपके सभी काम आसानी से पूरे होंगे. आज सौंदर्य प्रसाधन खरीदने पर पैसा खर्च होगा. जमीन,मकान या वाहन आदि के पेपर्स बनाने में आज सावधानी रखें. किसी तरह का नुकसान होने की आशंका लगी रहेगी. परिजनों के साथ विवाद टालने के लिए जरूरी है कि आप ज्यादातर समय मौन रहें.

मीन (Pisces)

आज 13 सितंबर, 2025 शनिवार के दिन वृषभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में है. आपका आज का दिन सुख-शांति से व्यतीत होगा. व्यापारियों को पार्टनरशिप से लाभ होने वाला है. नौकरी में अधीनस्थ आपको विशेष सहयोग देंगे. दांपत्य जीवन में निकटता का अनुभव होगा. मित्रों तथा स्वजनों के साथ मुलाकात होगी. प्रेमीजनों का प्रेम अधिक प्रगाढ़ होगा. सार्वजनिक जीवन में प्रगति मिलेगी. उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त होगा. आज स्वास्थ्य की दृष्टि से भी समय अच्छा रहेगा. हालांकि दोपहर के बाद स्थितियों में परिवर्तन आएगा. इस दौरान आपको धैर्य के साथ काम करना होगा.

