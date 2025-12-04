Rahu Ketu Remedies: जब जीवन में राहु पैदा करें रुकावटें और केतु देने लगे कष्ट तो करें ये महाउपाय

Rahu Ketu Remedies: ज्योतिष में जिस राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है, उसका नाम आते ही लोगों के मन में एक अलग सी बेचैनी होने लगती है. साल 2026 में राहु शनि की राशि कुंभ से निकलकर मकर राशि में तो वहीं केतु सिंह राशि से निकलकर चंद्रमा की राशि कर्क में गोचर करेंगे. राहु का मकर राशि में और केतु का कर्क राशि में यह गोचर 05 दिसंबर 2026 को होगा. इन दोनों ही पापी ग्रहों का गोचर कुछ राशियों के लिए शुभता तो कुछ राशियों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनेगा. यदि आपकी कुंडली में राहु और केतु मुश्किलें खड़ी करने का काम कर रहे हों तो उनसे बचने के लिए किन उपायों को करना चाहिए, जानने के लिए पढ़ें ये लेख.

राहु के ज्योतिष उपाय

ज्योतिष के अनुसार यदि आपकी कुंडली में राहु कष्ट का कारण बन रहा हो तो आप माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए.

राहु से जुड़े कष्टों से बचने के लिए व्यक्ति को प्रतिदिन विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा एवं उनके मंत्रों का जप करना चाहिए.

राहु से जुड़े कष्टों से बचने के लिए व्यक्ति को रविवार के दिन भगवान भैरव का नियमित रूप से दर्शन और पूजन करना चाहिए. भैरव मंदिर में ध्वज चढ़ानसे भी राहु के कष्टों से मुक्ति मिलती है.

राहु के कष्टों से बचने के लिए व्यक्ति को अपने किचन में बैठकर भोजन करना चाहिए.

ज्योतिष के अनुसार घर में ठोस चांदी का हाथी रखने से भी राहु से जुड़ी दिक्कतें दूर होती हैं.

अगर आप चाहते हैं कि राहु से जुड़ी हुई दिक्कतें आपको परेशान न करें तो आपको ससुराल पक्ष से अपने संबंध मधुर बना कर रखना चाहिए.

केतु के ज्योतिष उपाय

ज्योतिष के अनुसार केतु के कष्टों से बचने के लिए व्यक्ति को भगवान शिव की विशेष साधना करनी चाहिए. मान्यता है कि प्रतिदिन शिवलिंग पर काला तिल मिला जल चढ़ाने और शिव मंत्र का जप करने से केतु संबंधी कष्ट दूर होते हैं.

केतु के कष्टों को दूर करने के लिए व्यक्ति को प्रतिदिन ‘ॐ स्रां स्रीं स्रौं स: केतवे नम:' मंत्र का जप करना चाहिए.

केतु के कष्टों को दूर करने के लिए नीचे दिये गये प्रार्थना मंत्र का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए - ''पलाशं पुष्प संकाशं तारकाग्रहमस्तकं. रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहं. ''

हिंदू मान्यता के अनुसार केतु कष्टों से बचने के लिए गणपति की साधना अत्यंत ही लाभदायी मानी गई है. ऐसे में आपको प्रतिदिन गणेश जी की दूर्वा चढ़ाकर पूजा एवं उनकी चालीसा का पाठ करना चाहिए.

केतु की पीड़ा को दूर करने के लिए मछलियों को चीनी मिले हुए आटे की गोलियां खिलाना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)