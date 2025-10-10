विज्ञापन
विशेष लिंक

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 10 October 2025: कर्क का दिन खुशियों भरा तो कन्या राशि को होगा लाभ, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 10 October 2025: आज शुक्रवार के दिन चंद्रमा मेष राशि से वृषभ राशि में गोचर कर गया है, ऐसे में आज कर्क और कन्या राशि के जातकों को पूरे दिन शुभता बनी रहेगा और लाभ मिलेगा. आज आपके लिए कैसा रहेगा दिन, जानने के लिए पढ़ें मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 10 अक्टूबर 2025, शुक्रवार का पूरा राशिफल.

Read Time: 7 mins
Share
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 10 October 2025: कर्क का दिन खुशियों भरा तो कन्या राशि को होगा लाभ, पढ़ें अपना भी राशिफल
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 10 October 2025: मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 10 अक्टूबर 2025 का राशिफल.
NDTV

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 10 October 2025: आज शुक्रवार के दिन चंद्रमा मेष राशि से वृषभ राशि में गोचर कर गया है, ऐसे में आज कर्क और कन्या राशि के जातकों को पूरे दिन शुभता बनी रहेगा और लाभ मिलेगा. वहीं आज मेष और मिथुन जैसी राशियों को अपनी वाणी और व्यवहार में नियंत्रण रखते हुए बेहद सावधानी के साथ अपने काम करने होंगे. करियर से लेकर कारोबार तक और घर-परिवार के लिए आज कैसा रहेगा दिन, जानने के लिए पढ़ें मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 10 अक्टूबर 2025, शुक्रवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

Latest and Breaking News on NDTV

चंद्रमा राशि बदलकर आज 10 अक्टूबर, 2025 शुक्रवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दूसरे भाव में होगी. आज आपके तन और मन का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा. किसी बात की चिंता लगी रहने से आपका मन काम में नहीं लगेगा. खर्च की चिंता से मन अशांत रह सकता है. वाणी पर संयम रखना अति आवश्यक है. बाहर का खाना-पीना संभवतः टालें. कार्यालय में सहकर्मियों से आपको लाभ होगा. मन में नेगेटिव विचार आने से नुकसान हो सकता है. आर्थिक मामलों के लिए दिन मध्यम फलदायी है. किसी लालच में आकर किया गया निवेश आपको नुकसान में डाल सकता है. दोपहर के बाद परिवार का साथ मिलने से मन में उत्साह रहेगा.

वृषभ (Taurus)

Latest and Breaking News on NDTV

चंद्रमा राशि बदलकर आज 10 अक्टूबर, 2025 शुक्रवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पहले भाव में होगी. शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा. उत्साह से किसी भी काम को बेहतर कर पाने में सक्षम रहेंगे. आप के लिए काम के प्रति एकाग्र होना सरल रहेगा. कार्यस्थल के टारगेट पूरे होने से मन में प्रसन्नता छायी रहेगी. अधिकारी आपके काम की प्रशंसा करेंगे. धन लाभ की संभावना है. धन सम्बंधी विषयों के लिए अलग योजना बना पाएंगे. परिजनों के साथ समय सुखपूर्वक गुजरेगा. जीवनसाथी के साथ मतभेद दूर होंगे. अपने बढ़े हुए आत्मविश्वास का आप स्वयं अनुभव करेंगे.

मिथुन (Gemini)

Latest and Breaking News on NDTV

चंद्रमा राशि बदलकर आज 10 अक्टूबर, 2025 शुक्रवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति बारहवें भाव में होगी. आपकी वाणी और व्यवहार से किसी के साथ गलतफहमी होने की आशंका रहेगी. परिवार के सदस्यों के साथ व्यवहार में सावधानी रखनी पड़ेगी. दुर्घटना की आशंका रहेगी. वाहन या इलेक्ट्रिक वस्तुओं का उपयोग बेहद ध्यान से करना चाहिए. आपकी प्रतिष्ठा में कलंक लग सकता है. मनोरंजन और मौज-शौक में खर्च हो सकता है. मानसिक रूप से स्वयं को शांत रखने की आवश्यकता है.

कर्क (Cancer)

Latest and Breaking News on NDTV

चंद्रमा राशि बदलकर आज 10 अक्टूबर, 2025 शुक्रवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति ग्यारहवें भाव में होगी. आज कोई नया काम शुरू करने और आर्थिक योजना बनाने के लिए दिन अच्छा है. व्यापार में लाभ हो सकता है. नौकरी करने वालों को पदोन्नति मिल सकती है. आय में वृद्धि होने से संतोष और खुशी का अनुभव करेंगे. मित्रों तथा रिश्तेदारों से अच्छे समाचार मिल सकते हैं. शुभ अवसर आएंगे. अविवाहितों का रिश्ता पक्का हो सकता है. रोमांस के लिए समय अच्छा है. सुखी दांपत्यजीवन व्यतीत कर सकेंगे.

सिंह (Leo)

Latest and Breaking News on NDTV

चंद्रमा राशि बदलकर आज 10 अक्टूबर, 2025 शुक्रवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दसवें भाव में होगी. नौकरी तथा व्यवसाय के लिए लाभदायक और सफल दिन है. आप कार्यक्षेत्र में वर्चस्व और प्रभाव जमा सकेंगे. भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल से आपका काम सरलतापूर्वक पूरा होगा. अधिकारी आपके काम की प्रशंसा करेंगे. पदोन्नति की संभावना रहेगी. पिता से लाभ होगा. जमीन तथा वाहन संबंधी कामकाज के लिए समय अनुकूल है. स्पोर्ट्स और कला के क्षेत्र में प्रतिभा प्रदर्शन के लिए उत्तम समय है.

कन्या (virgo)

Latest and Breaking News on NDTV