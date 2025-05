मेष राशि को अंहकार से बचना चाहिए,मिथुन को मिलेगा माता-पिता का आशीर्वाद, जानिए और राशियों का हाल

Aaj ka rashifal 2025 : आज 9 तारीख और दिन शुक्रवार है. यह दिन आपके जीवन में कौन सा नया मोड़ लेकर आएगा, आइए जानते हैं ज्योतिर्विद एवं वास्तु विशेषज्ञ राकेश चतुर्वेदी से ...

किसी से अहंकार भरी बातें ना करें. कार्यक्षेत्र में आपको आपके निर्णय लेने की क्षमता का पूरा लाभ मिलेगा. आपके कुछ नए विरोधी उत्पन्न हो सकते हैं, जिन्हें आप अपनी चतुर बुद्धि से मात देने में कामयाब रहेंगे. आज आपको किसी नई संपत्ति की भी प्राप्ति हो सकती है. पड़ोसियों से किसी बात को लेकर अनबन या झगड़ा हो सकता है. किसी धार्मिक स्थल पर थोड़ा समय बिताने से आपको बहुत सुकून मिलेगा.

लव राशिफल - वैवाहिक जोड़ों के लिए दिन खुशनुमा रहेगा.अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो संभलकर चलने का दिन है. आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं.

शुभ अंक- 2

शुभ रंग- लाल

वृष राशि - Vrish Rashi

कार्यक्षेत्र में यदि आपसे कोई गलती हुई थी, तो वह अधिकारियों के सामने उजागर हो सकती है. आपका कोई पुराना लेन-देन आज आपके लिए समस्या बन सकता है. कोर्ट केस चल रहा है, तो फैसला आपके फेवर में होने की संभावना है.आपकी जिद से पारिवारिक समस्या बढ़ेगी. यात्रा का नतीजा नहीं निकलेगा.

लव राशिफल - आपका आत्मविश्वास प्रेमी को पसंद आएगा. जीवनसाथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. अकारण लड़ाई-झगड़े में न पड़ें.

शुभ अंक- 9

शुभ रंग- केसरिया

मिथुन राशि - Mithun Rashi

सामाजिक कामों में आपकी मौजूदगी से तारीफ मिलेगी. स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह ध्यान दें. परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बात पक्की हो सकती है. आप छोटे बच्चों के लिए कोई वस्तु लेकर आ सकते हैं. जीवनसाथी को तरक्की करते देख आपको खुशी होगी. आपको माता पिता के आशीर्वाद से किसी बड़ी डील को फाइनल करने का मौका मिलेगा.

लव राशिफल - सबके साथ फ्लर्ट करने की प्रवृत्ति प्रेमियों के बीच दूरियां ला सकती है. विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण रहेगा. शादी का रिश्ता तय होते-होते रुक सकता है.

शुभ अंक- 3

शुभ रंग- सफेद

कर्क राशि - Kark rashi

आज का दिन आपके लिए तनाव ग्रस्त रहने वाला है. आपके विरोधी बनते कामों में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं. सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को अपने कामों से लोगों को प्रसन्न करना होगा. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है.जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उन्हें अच्छा ऑफर मिल सकता है.

लव राशिफल - शादीशुदा जोड़े के रिश्ते में दरार आ सकती है. हर बात पर गुस्सा. प्रेमी जोड़ों के लिए रोमांटिक दिन है, रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी. घूमने जा सकते हैं, मूवी डेट पर जा सकते हैं.

शुभ अंक - 7

शुभ रंग - आसमानी

सिंह राशि - Singh Rashi

मन लगाकर काम करने और अनुभवी लोगों की मदद से फायदा मिलेगा. प्रॉपर्टी या किसी खास मामले में डील होने से फायदा होने की संभावना है.बातचीत करते समय ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें जिससे बाद में पछताना पड़े. शेयर और स्टॉक मार्केट से दूरी रखें.बीती हुई पुरानी बातें हावी होने से आपका मनोबल कमजोर हो सकता है.

लव राशिफल - प्यार के रिश्तों को और मजबूत करने की जरूरत है. आपका पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है. आपकी थोड़ी सी मेहनत दूरियां कम कर देगी.

शुभ अंक- 1

शुभ रंग- सफेद

कन्या राशि - Kanya rashi

अपनी योजनाओं को व्यवस्थित करें. इससे उन पर काम करने में मदद मिलेगी. दूसरों की बजाय अपनी खूबियों पर भरोसा रखें.दिखावे के चक्कर में फालतू खर्चा बढ़ सकता है. करीबी रिश्तेदारों से मनमुटाव होने पर सावधानी रखें. इससे आापके रिश्ते बच जाएंगे. अपने अहम पर काबू रखें. निवेश करने के लिए दिन ठीक नहीं है.

लव राशिफल - ऑफिस के सहकर्मी या बॉस आपको पसंद करते हैं तो आपको प्रपोज कर सकते हैं. प्रेमी को खुश करने के लिए खर्च अधिक हो सकता है.

शुभ अंक- 2

शुभ रंग- नीला

तुला राशि - Tula Rashi

आपने किसी को धन उधार दिया था तो वह आज आपको वापस मिल सकता है.गलतियों से सीख लेकर अपने काम करने के तरीको में बदलाव करेंगे.स्टूडेंट्स को परीक्षा में अच्छे नतीजे मिलेंगे.अत्यधिक तले-भुने भोजन से परहेज रखें.संतान पक्ष की ओर से आपको कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है.

लव राशिफल - प्रेमियों के जीवन में बहार आएगी. मन प्रसन्न रहेगा. अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो आज अपने लव पार्टनर से फोन पर बात करने की कोशिश करें. शायद जिंदगी में प्यार वापस आ जाए.

शुभ अंक- 5

शुभ रंग- पीला

वृश्चिक राशि - Vrishchik Rashi

समय पर काम निपटाने की कोशिश करें. सफलता के लिए मर्यादा का भी ध्यान रखें. घर से जुड़े किसी काम में खर्चा ज्यादा हो सकता है. बच्चों की समस्याओं को सुलझाने में आपका योगदान रहेगा.बिजनेस में आपका वर्चस्व बढ़ेगा. विरोधियों को जीत मिल सकती है. नया काम शुरू करने के लिए समय अच्छा है. पूरी मेहनत से योजनाओं पर काम करें.

लव राशिफल - आपका आकर्षण और सुंदरता हर किसी का मन मोह लेगी.अपने प्यारे और मीठे बोलों से माहौल को खुशनुमा बनाएं. किसी की बातों में आकर पार्टनर पर संदेह न करें.

शुभ अंक- 1

शुभ रंग- हरा

धनु राशि - Dhanu Rashi

किसी दोस्त या रिश्तेदार से चल रही गलतफहमी दूर होगी.आपसी संबंधों में भी सुधार होगा. युवाओं को करियर संबंधित मेहनत के अच्छे नतीजे मिलेंगे.सावधान रहें, गुस्से में आकर काम बिगाड़ सकते हैं. काम में व्यस्त रहें. फालतू कामों में समय बर्बाद न करें. ज्यादा खर्चा न करें. प्रैक्टिकल होना जरूरी है.

लव राशिफल - रोमांस और रोमांच से भरा दिन. अपने लव पार्टनर को प्रपोज़ करने के लिए बढ़िया दिन है. अपने प्रिय को बताएं कि आपके मन में क्या है.

शुभ अंक- 5

शुभ रंग- आसमानी

मकर राशि - Makar rashi

कोई महत्वपूर्ण काम पूरा होने की संभावना है. मेहनत करें और भरोसा रखें. अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन रहेगा.करीबी दोस्त या रिश्तेदार आपके खिलाफ कुछ अफवाहें फैलाएंगे. सावधान रहें. इनकम के साथ खर्चे भी रहेंगे. स्टूडेंट्स अपने टारगेट से न भटकें. यात्रा स्थगित रखें.नौकरी में नए मौके और ऑफर मिल सकते हैं.

लव राशिफल - लव पार्टनर बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं. कुछ लोग आपका गलत फायदा उठा सकते हैं, लेकिन पार्टनर का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

शुभ अंक- 8

शुभ रंग- ऑरेंज

कुम्भ राशि - Kumbh Rashi

भविष्य की कोई योजना अटक जाने से चिंता रहेगी. नजदीकी इंसान आपकी भावनाओं का गलत फायदा उठा सकता है, हालांकि जल्दी ही समाधान मिल जाएगा. अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें.कारोबार में अपने सोर्स मजबूत करें. बाहरी गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान दें. ऑफिस में अपने अधिकारियों के साथ संबंधों में खटास न आने दें.

लव राशिफल - लव लाइफ में खुशियां आएंगी, आप अच्छा महसूस करेंगे. वैवाहिक संबंधों में जमीन जायदाद आदि को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हो सकता है.

शुभ अंक- 4

शुभ रंग- बादामी

मीन राशि - Meen Rashi

आपके काम समय मुताबिक पूरे होते जाएंगे. पूरे आत्मविश्वास से कोशिश करते रहें. वाहन खरीदने की योजना है तो दिन शुभ है. व्यस्तता के बावजूद रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ थोड़ा समय बीतेगा.इस समय कमीशन संबंधी बिजनेस सफल रहेंगे. किसी सहयोगी का नकारात्मक रवैया आपको परेशान कर सकता है. बिजनेस संबंधित गैर जरूरी खर्चे परेशान करेंगे.

लव राशिफल - प्रेम संबंध विवाह संबंध में बदल सकता है. आज पार्टनर को प्यार करने का दिन है. नए दोस्त नए प्रेम संबंध बन सकते हैं.

शुभ अंक- 6

शुभ रंग -गुलाबी



पंचांग मई 9, 2025, शुक्रवार - Panchang May 9, 2025, Friday

बैशाख शुक्ल पक्ष द्वादशी, विक्रम संवत 2082,द्वादशी तिथि 02:56 PM तक उपरांत त्रयोदशी | नक्षत्र हस्त 12:09 AM तक उपरांत चित्रा | वज्र योग 02:57 AM तक, उसके बाद सिद्धि योग | करण बालव 02:56 PM तक, बाद कौलव 04:13 AM तक, बाद तैतिल |

मई 09 शुक्रवार को राहुकाल 10:37 AM से 12:17 PM तक है | चन्द्रमा कन्या राशि पर संचार करेगा |