प्रेमानंद महाराज ने तीर्थ यात्रा पर जाने को लेकर कही बड़ी बात, जानिए यहां

Premenand maharaj tips for tirth yatra: यह सृष्टि भगवान ने रची है. जिसके लिए मनुष्य जाती ईश्वर को धन्यवाद अलग-अलग तरीके से करती रहती है, कोई मंदिर में जाकर पूजा करके करता है तो कोई हवन यज्ञ के माध्यम से तो कुछ लोग गरीबों की मदद करके तो वहीं कई लोग तीर्थ यात्रा पर जाकर भगवान के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करते हैं. मान्यता है इससे सारे पाप धुल जाते हैं और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है. इस बीच प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने तीर्थ यात्रा को लेकर अहम बात कही है.

शादी के 45 दिन बाद ही नई नवेली दुल्हन को जाना चाहिए Honeymoon पर, इसके पीछे है बड़ी ज्योतिषीय वजह...!

तीर्थ यात्रा पर जाने पर क्या होता है - What happens when you go on a pilgrimage

दरअसल, हाल ही में प्रेमानंद महाराज के सत्संग में एक भक्त ने सवाल किया था कि क्या तीर्थ यात्रा पर जाना जरूरी है, जिसके जवाब में प्रेमानंद महाराज ने कहा कि जैसे मेहंदी की लालिमा उसके पेड़ को चीरने पर नजर नहीं आएगी, क्योंकि पेड़ की प्रकृति ऐसी है. ठीक उसी तरह तीर्थ स्थल आध्यात्मिकता का केंद्र हैं. यहां पर नियमानुसार स्नान ध्यान करेंगे तो आपको पवित्रता का एहसास होगा. लेकिन यह तभी होगा जब आप नहाने के सही नियमों का पालन करेंगे. तभी आपको दिव्य शक्ति की अनुभूति होगी.

इन जगहों पर जाने के बाद हमारी गलती से किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं. इससे गृहस्थ जीवन जीने के लिए नई ऊर्जा मिलती है. यह आपके तन और मन को शुद्ध करता है. वहीं, आप तीर्थ स्थल पर जाएं तो फिर उपवास जरूर रखें. पूरा दिन आप फलाहार पर रहें. इससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे.

इन सारी बातों का यही सार है कि नई नवेली दुल्हन को समय देना ताकि वह नए माहौल में ढल सके और खुद को सुरक्षित महसूस करे.