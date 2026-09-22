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Taurus Aaj Ka Rashifal: मेहनत का बढ़ सकता है दायरा, रुके काम में गति आने के संकेत

Taurus Horoscope Today 22 September 2026, Vrishabh Rashifal: कामकाज में किसी पुराने संपर्क से सहायता मिल सकती है. पढ़ाई या किसी कौशल को सीखने वालों के लिए ध्यान लगाने का अच्छा अवसर है.

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Taurus Aaj Ka Rashifal: मेहनत का बढ़ सकता है दायरा, रुके काम में गति आने के संकेत
Taurus Aaj Ka Rashifal 22 September 2026 | Vrishabh Horoscope Today

Taurus Horoscope Today 22 September 2026, Vrishabh Rashi ka Rashifal: आज मन सामान्य दिनचर्या से हटकर किसी बड़े उद्देश्य या भविष्य की योजना पर विचार कर सकता है. किसी अनुभवी व्यक्ति से मिली सलाह आपको किसी उलझे हुए विषय को नए ढंग से देखने में सहायता दे सकती है. भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय अपनी तैयारी को मजबूत करना आज अधिक उपयोगी रहेगा. कामकाज में किसी पुराने संपर्क से सहायता मिल सकती है, लेकिन उसके आधार पर बिना जांचे कोई निर्णय लेना ठीक नहीं होगा. 

व्यापार में दूर के स्थान, दूसरे शहर या अलग क्षेत्र से जुड़े अवसर सामने आ सकते हैं. नौकरी में प्रशिक्षण, नई जिम्मेदारी या किसी वरिष्ठ व्यक्ति के मार्गदर्शन से जुड़ी बात आगे बढ़ सकती है. 

चंद्रमा की दृष्टि आपकी राशि से तृतीय भाव पर पड़ रही है. इससे प्रयास, संवाद, छोटे भाई-बहन, संपर्क और साहस से जुड़े विषय सक्रिय होंगे. अपनी बात स्पष्ट ढंग से रखने की जरूरत रहेगी. आज केवल इच्छा करने से परिणाम नहीं मिलेगा; किसी काम को पूरा करने के लिए स्वयं पहल करनी होगी. फोन, संदेश या दस्तावेज से जुड़ी छोटी गलती परेशानी खड़ी कर सकती है, इसलिए भेजने से पहले दोबारा जांच करें. भाई-बहनों या करीबी परिचितों के साथ किसी पुराने मतभेद को फिर से चर्चा में लाने से बचें.  

आज धार्मिक या आध्यात्मिक विषयों में रुचि बढ़ सकती है, लेकिन किसी बात को बिना समझे केवल परंपरा के दबाव में स्वीकार करने के बजाय उसके अर्थ को जानने की कोशिश करें. पढ़ाई या किसी कौशल को सीखने वालों के लिए ध्यान लगाने का अच्छा अवसर है, हालांकि बार-बार मोबाइल या अनावश्यक बातचीत एकाग्रता भंग कर सकती है.

उपाय: किसी शिक्षक, गुरु या बुजुर्ग व्यक्ति का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें. मंदिर में पीले पुष्प अर्पित कर थोड़ी देर शांत बैठकर अपने लक्ष्य पर ध्यान करें.
शुभ रंगः क्रीम
 

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