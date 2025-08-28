किस विटामिन की कमी से दाद होता है? दाद खाज खुजली को जड़ से खत्म कैसे करें

kis vitamin ki kami se dad hota hai : दाद, खाज और खुजली (Dad ki dawa) जैसी समस्याएं सुनने में भले ही मामूली लगें, लेकिन जब ये बढ़ जाती हैं तो इंसान को काफी परेशान कर देती हैं. स्किन पर लाल लाल रैशेज हो जाते हैं और खुजली की वजह से चैन से बैठना भी मुश्किल हो जाता है. आमतौर पर ये समस्या फंगल इंफेक्शन (Daad Kyon Hota Hai) के कारण होती है, जो बहुत तेजी से फैलता है. फंगस बंद और गीली जगहों में पनपता है. जैसे – बंद कमरा, गीला बिस्तर, स्विमिंग पूल का पानी या फिर तौलिया, हेयर ब्रश, कंघी और कपड़ों का इस्तेमाल. अगर कोई संक्रमित चीज साझा कर ली जाए तो ये इंफेक्शन एक से दूसरे को आसानी से हो सकता है.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि दाद-खाज (Daad-Khaj Ka Gharelu Upchar) और खुजली की समस्या (ringworm kyu hota hai) सिर्फ बाहर के कारणों से ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर के अंदर की कमी से भी हो सकती है? दरअसल, शरीर में कुछ जरूरी विटामिन्स की कमी से भी स्किन कमजोर हो जाती है और फंगल अटैक (Khujli ki dawa) आसानी से हो जाता है. आइए जानते हैं, किन किन विटामिन्स की कमी से ये समस्या बढ़ सकती है.

1. विटामिन B12 (Vitamin B12)

विटामिन B12 की कमी का सीधा असर भले ही स्किन पर न दिखे, लेकिन ये कई अंदरूनी परेशानियां बढ़ा देता है. जैसे – कमजोरी, एनीमिया और हाथ-पैरों में सुन्नपन. धीरे-धीरे इन समस्याओं का असर त्वचा पर भी दिखाई देने लगता है और खुजली या रैशेज हो सकते हैं.





2. विटामिन E (Vitamin E)

विटामिन E को स्किन का "फ्रेंडली विटामिन" भी कहा जाता है. इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. जो स्किन को सूजन और रैशेज से बचाते हैं. खासकर जब आप धूप में ज्यादा रहते हैं, तो ये त्वचा को ठीक करने में मदद करता है. इसकी कमी से मुंह के आसपास फफोले और खुजली जैसी दिक्कतें हो सकती हैं.



3. विटामिन A (Vitamin A)

अगर आपकी स्किन बार-बार ड्राई और खुजलीदार रहती है, तो हो सकता है इसका कारण विटामिन A की कमी हो. ये विटामिन स्किन को हेल्दी और मॉइश्चराइज रखने में मदद करता है. इसकी कमी से न सिर्फ खुजली बढ़ती है, बल्कि फाइन लाइंस और झुर्रियां भी जल्दी दिखाई देने लगती हैं. इसकी पूर्ति के लिए आप मछली का तेल, अंडे की जर्दी और बटर खा सकते हैं.

4. विटामिन C (Vitamin C)

विटामिन C इम्यूनिटी को मजबूत बनाने और घाव जल्दी भरने के लिए जाना जाता है. लेकिन इसकी कमी से त्वचा खुरदरी हो सकती है और फंगल इंफेक्शन जल्दी हमला कर सकता है. इससे खुजली और रैशेज की समस्या भी तेज़ हो जाती है. इसलिए आंवला, संतरा, नींबू और टमाटर जैसे विटामिन C से भरपूर फूड्स का सेवन जरूर करें.



5. विटामिन B3 (Vitamin B3)

विटामिन B3 यानी नियासिन की कमी से स्किन पर खुजली, रैशेज और छोटे-छोटे घाव हो सकते हैं. खासकर अगर आप धूप में ज्यादा रहते हैं तो ये समस्या और बढ़ सकती है. इसकी कमी पूरी करने के लिए चिकन, मछली, हरा मटर, मशरूम, ब्रोकली और बादाम का सेवन फायदेमंद रहता है.