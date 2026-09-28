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Cancer Tarot Card Rashifal: आज संयम और सतर्कता रहेगी फायदेमंद, व्यर्थ की बातों से रखें दूरी

Cancer Tarot Card Horoscope 28 September: Four of pentacles की ऊर्जा किसी पारिवारिक मुद्दे के बार-बार सामने आने पर सही समाधान प्राप्ति पर विचार,आर्थिक स्थिति में आ रहे उतार चढ़ाव को नजर अंदाज न करने का प्रयास और कार्यस्थल का माहौल खुशनुमा और व्यवस्थित बनाए रखने की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, कर्क राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों,आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Cancer Tarot Card Rashifal: आज संयम और सतर्कता रहेगी फायदेमंद, व्यर्थ की बातों से रखें दूरी
Cancer Aaj Ka Rashifal 28 September 2026 | Kark Tarot Card Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Cancer Tarot Card Horoscope 28 September 2026 Kark Tarot Card Rashifal: समय की अनुकूलता का लाभ उठाएं. धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि से मानसिक शांति प्राप्त होगी.किसी पड़ोसी से किसी निजी बात को लेकर विवाद हो सकता है.कार्य की अधिकता से थकान बढ़ेगी. परिवार में किसी पुराने मुद्दे की फिर से उभर आने पर परेशानी हो सकती है. इस समय इस मुद्दे का पूरी तरह समाधान प्राप्त करने की कोशिश करें. बार-बार समस्या का आना  चिंता का विषय हो सकता है. 

व्यवसायिक/ Professional

बेहतर मैनेजमेंट और कर्मचारियों के साथ तालमेल  कार्य की गति बढ़ाएगा. अनजान लोगों की बातों में आने से बचें.धोखा हो सकता है. किसी पर अतिविश्वास ना करें.बिना कागजों को पढ़े और समझे कहीं भी हस्ताक्षर न करें. कार्यस्थल का माहौल बेहतर करने का प्रयास करें.अचानक से कुछ जिम्मेदारियां आने से कार्यभार बढ़ सकता है. कार्य क्षेत्र में आपस ईर्ष्या भाव न रखें.

स्वास्थ्य/Health

ब्लडप्रेशर और डायबिटीज जैसी परेशानियों को नजरअंदाज ना करें.पर्याप्त आराम करें और मेडिटेशन एवं योगा के लिए समय निकालें. 

आर्थिक स्थिति/Finance

परिवार के सदस्यों के साथ आर्थिक स्थिति को साझा करें.पैसों की कमी या लेनदेन की बातें छुपाए नहीं.

रिश्ते/Relationship

अपने कार्य पर बेहतर फोकस बनाए रखें. जीवन में सफलता प्राप्ति संबंधों में मधुरता बनाए रखेगी.
 

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