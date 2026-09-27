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Aries Tarot Card Rashifal: बड़ा लाभ पाने की जल्दबाजी न करें, सही योजना बनेगी आपकी ताकत

Aries Tarot Card Horoscope 27 September: The Hermit की ऊर्जा झूठ बोलने की आदत में सुधार लाने का प्रयास, रिस्क लेने वाले कार्यों में सोच समझकर फैसला लेने की स्थिति और व्यवसाय में नए निवेश को करने से पूर्व सभी पहलुओं पर विचार करने की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं,मेष राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Aries Tarot Card Rashifal: बड़ा लाभ पाने की जल्दबाजी न करें, सही योजना बनेगी आपकी ताकत
Aries Aaj Ka Rashifal 27 September 2026 | Mesh Tarot Card Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Aries Tarot Card Horoscope 27 September 2026 Mesh Tarot Card Rashifal: अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलना बंद करें.परिजनों से छोटी-बड़ी बातें छुपाने की आदत में बदलाव लाएं.भाई बहनों के साथ गलतफहमी ना बढ़ाएं. इसका असर परिवार की सुख शांति के साथ आपके कार्य पर भी पड़ सकता है.समस्या आने पर घबराने की जगह समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करें. लोगों की बुराई करने की आदत छवि बिगाड़ सकती है. लोगों में कमियां ढूंढने का प्रयास बंद करें. 

व्यवसायिक/ Professional

व्यवसाय में निवेश की योजना होने पर सभी पहलू समझकर निर्णय लें.गैर जरूरी यात्रा टाल सकते हैं.व्यवसाय में करीबी लोगों और कर्मचारी की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें.ज्यादा रिस्क वाले कार्यों में सोच समझकर फैसला लें. संपत्ति से जुड़े कार्यों में अच्छा फायदा हो सकता है. डील होने से पहले सभी कागजों की अच्छे से जांच अवश्य करें.अधिकारियों के साथ किसी छोटी सी बात पर बहस हो सकती है. स्थिति को संभालने का प्रयास करें. 

स्वास्थ्य/Health

खानपान में गड़बड़ी पाचन संबंधी समस्या बढ़ सकती हैं.बदलते मौसम में खान-पान में नियमितता बनाए रखें. 

आर्थिक स्थिति/Finance

आमदनी के नए विकल्प मिल सकते हैं. नए निवेश सोच समझकर करें. 

रिश्ते/Relationship

पुराने मित्र से अचानक मुलाकात खुशी दे सकती है. कहीं घूमने की योजना बना सकते हैं.
 

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