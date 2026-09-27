विज्ञापन
विशेष लिंक

Aquarius Tarot Card Rashifal: बड़े बदलाव बढ़ा सकते हैं चुनौतियां, लालच में कोई गलत कदम न उठाएं

Aquarius Tarot Card Horoscope 27 September: Five of swords की ऊर्जा परिवार के सभी सदस्यों के सहयोग से कार्यों में सफलता, अत्यधिक धन कमाने के लालच में गलत लोगों से मित्रता होने की संभावना और बड़े परिवर्तनों से परेशानियों में वृद्धि की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं,कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन,रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Aquarius Tarot Card Rashifal: बड़े बदलाव बढ़ा सकते हैं चुनौतियां, लालच में कोई गलत कदम न उठाएं
Aquarius Aaj Ka Rashifal 27 September 2026 | Kumbh Tarot Card Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Aquarius Tarot Card Horoscope 27 September 2026 Kumbh Tarot Card Rashifal: अपने कार्यों को पूरा करने के लिए परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग ले सकते हैं.अचानक से प्राप्त जिम्मेदारियां को अन्य लोगों के साथ बांटा जा सकता है. व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए जीवन में छोटे-छोटे बदलाव किए जा सकते हैं. बच्चों के साथ  खेलकूद में शामिल होकर  उनके आत्मविश्वास और  मनोबल को बढ़ा सकते हैं . 

व्यवसायिक/ Professional

कुछ बड़े परिवर्तन जीवन में परेशानियां बढ़ा सकते हैं. इस समय अपने कार्यों को पूरा करने के लिए गंभीर रहे. कार्य क्षेत्र में आई समस्याओं के बढ़ने पर   स्वास्थ्य समस्या हो सकती है. व्यावसायिक समस्याओं का असर पारिवारिक जीवन पर ना पड़ने दे. पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखें. किसी भी सहकर्मी  के निजी जीवन में दखलंदाजी न करें. अनैतिक कार्यों से दूर रहे.धन कमाने के लिए लालच में गलत लोगों की संगति से बचें.

स्वास्थ्य/Health

अपने स्वास्थ्य पर तनाव और कार्य की अधिकता का असर ना पड़ने दे. इससे परेशानियां बढ़ सकती हैं. 

आर्थिक स्थिति/Finance

आर्थिक मामलों में समस्या होने पर अनुभवी व्यक्ति से सलाह ली जा सकती है. 

रिश्ते/Relationship

जीवन में आ रहे उतार-चढ़ावों का असर अपने रिश्तों पर ना पड़ने दे. समय के साथ में मजबूती लाने का प्रयास करें.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aaj Ka Rashifal, Kumbh Rashifal, Aquarius Tarot Card Horoscope
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com