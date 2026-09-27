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Pisces Tarot Card Rashifal: नए प्रोजेक्ट की खुल सकती है राह, कानूनी मामलों में सतर्क रहना होगा जरूरी

Pisces Tarot Card Horoscope 27 September: The Hanged Man की ऊर्जा कानूनी विवादों से दूरी बनाए रखना, अजनबियों के साथ ज्यादा मेलजोल ना बढ़ाने और कार्य स्थल को व्यवस्थित करने की बात लेकर आ सकती है.आइए जानते हैं,मीन राशि वाले जातकों के जीवन,रिश्तो, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Pisces Tarot Card Rashifal: नए प्रोजेक्ट की खुल सकती है राह, कानूनी मामलों में सतर्क रहना होगा जरूरी
Pisces Aaj Ka Rashifal 27 September 2026 | Meen Tarot Card Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Pisces Tarot Card Horoscope 27 September 2026 Meen Tarot Card Rashifal: यदि किसी बड़े निवेश की योजना है .तो समय अनुकूल है ,इस समय किए गए निवेश से अच्छे प्रतिफल होंगे.कानूनी विवादों से दूर रहें.अपने सुरक्षा को लेकर सजग रहे. परिवार की महिलाओं, बड़े बुजुर्ग और बच्चों की सेहत और सुरक्षा को लेकर चिंतित हो सकते हैं .अजनबियों के साथ बच्चों को ज्यादा मेलजोल न बढ़ने दे.किसी करीबी मित्र के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं. गैर जरूरी यात्रा को फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. परिवार की खुशियों को प्राथमिकता दे सकते हैं. 

व्यवसायिक/ Professional

सामाजिक संस्थाओं से जुड़े कार्यों या टेंडर मिलने की संभावना हो सकती है. ऑफिस का माहौल थोड़ा अस्त-व्यस्त रहेगा. इसे व्यवस्थित कर सकते है. कार्य क्षेत्र में सभी कर्मचारियों के सहयोग से पुराने कार्यों को पूरा कर सकते हैं. जल्द ही आ रहे नए अवसर को प्राप्त करने से पहले रुके हुए कार्यों को पूरा करने की आवश्यकता महसूस करेंगे. इस समय अपने सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुविधा को लेकर चिंतित हो सकते हैं. उच्च अधिकारियों के साथ कुछ आवश्यक बदलावों पर विचार विमर्श हो सकता है. जल्दी कुछ बड़े परिवर्तन कार्यक्षेत्र में नजर आएंगे.

स्वास्थ्य/Health

देर तक जागने की आदत में बदलाव लाए .अपने कार्यों को समय पर पूरा करें.

आर्थिक स्थिति/Finance

रुपए-पैसों के मामले में किसी पर भरोसा ना करें. आर्थिक मामलों के हिसाब किताब में किसी पर  निर्भर ना रहे. 

रिश्ते/Relationship

समय के साथ रिश्तो में मजबूती और परिपक्वता बढ़ती नजर आएगी. बड़े बुजुर्ग लोगों का सम्मान करें.
 

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