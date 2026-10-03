Sagittarius Tarot Card Rashifal: अनैतिक कामों से बनाएं दूरी, सरकारी मामलों में बढ़ सकती है परेशानी

Sagittarius Tarot Card Horoscope 03 October 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal: जीवन को लेकर सकारात्मक रवैया रखें. तनाव को दूर करने का प्रयास करें. जिन परिस्थितियों को बदलना आपके वश में नहीं है, उन्हें लेकर चिंतित ना हो.अपने कार्यों को अच्छे तरीके से पूरा करने का प्रयास करें. ईमानदारी और सूझबूझ से पारिवारिक मामलों में सही निर्णय लिए जा सकते हैं. अनैतिक तरीकों से पूरा करने का प्रयास मान-सम्मान में कमी ला सकता है. परिवार में घरेलू मुद्दों को लेकर तनाव हो सकता है. इस समय बात पर कोई प्रतिक्रिया न देकर शांत रहे.

व्यवसायिक/ Professional

गलत और अनुचित कार्यों को लेकर उच्च अधिकारी से डांट पड़ सकती है. किसी नई योजना को शुरू करने से पूर्व उसके बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने का प्रयास करें.सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों को अपनी निगरानी में पूरा करवाएं. यदि किसी कार्य को लेकर संदेह हो रहा है .तो पहले अपने संदेह की पुष्टि करें. सरकारी कार्यों को लेकर परेशानी हो सकती है. सरकारी व्यक्ति की गलत नीयत के चलते कार्य में परेशानी हो सकती है.

स्वास्थ्य/Health

गलत समय के खानपान को लेकर पेट में समस्या हो सकती है. इस समय स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें.

आर्थिक स्थिति/Finance

गैर कानूनी कार्यों से पैसे कमाना मुश्किल में डाल सकता है. शेयर बाजार में बिना जानकारी के पैसा न लगाएं.

रिश्ते/Relationship

व्यस्तता के बावजूद परिवार के लिए समय निकालें. छोटे बच्चों के साथ उनके खेलकूद में शामिल हो सकते हैं.

