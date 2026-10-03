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Pisces Tarot Card Rashifal: कमाई बढ़ाने के नए रास्ते खोजेंगे, दिनचर्या में बदलाव संभव

Pisces Tarot Card Horoscope 03 October: Temperance की ऊर्जा धन कमाने के अन्य विकल्पों पर विचार प्रिय के साथ विवाह की बाद परिजनों के समक्ष रखने की कोशिश और पारिवारिक एवं व्यावसायिक जीवन को एक दूसरे पर प्रभाव न डालने के प्रयास की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, मीन राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Pisces Tarot Card Rashifal: कमाई बढ़ाने के नए रास्ते खोजेंगे, दिनचर्या में बदलाव संभव
Pisces Aaj Ka Rashifal 03 October 2026 | Meen Tarot Card horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Pisces Tarot Card Horoscope 03 October 2026 Meen Tarot Card Rashifal: इस समय अपने आर्थिक स्थिति को लेकर परिजनों के साथ चर्चा कर सकते हैं. धन कमाने के नए विकल्पों पर विचार करेंगे.किसी नए विषय को सीखने की  योजना बना सकते हैं.प्रिय के साथ अपने विवाह की बात परिजनों से कर सकते हैं.प्रिय का स्वजातीय होना विवाह में बाधा बन सकता है. बच्चों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें. उनकी रुचि को बढ़ाएं और समय-समय पर उनको प्रोत्साहित करते रहे. बड़े बुजुर्ग लोगों की जरूरतों को अनदेखा न करें. स्वास्थ्य को लेकर सजग रहे. 

व्यवसायिक/ Professional

पारिवारिक जीवन के तनाव का असर अपने कार्य पर ना पड़ने दे.दोनों में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करें. किसी नए कार्य के कारण समय को व्यवस्थित करने में परेशानी अनुभव कर सकते हैं.अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर, कार्य को समय पर पूरा करने का प्रयास करें. किसी व्यक्ति के व्यक्ति की बातों को लेकर परेशान ना हो. उच्च अधिकारी के साथ किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है. इस स्थिति में वाणी पर नियंत्रण रखें. 

स्वास्थ्य/Health

हल्के-फुल्के व्यायाम कर शरीर में चुस्ती लाने का प्रयास करें. ज्यादा समय तक बैठे रहने से बचे. 

आर्थिक स्थिति/Finance

परिवार के सदस्यों के लिए बाहर खरीद सकते हैं.सभी की जरूरतों का ख्याल रखें.

रिश्ते/Relationship

साथी की अपेक्षाओं को लेकर चिंतित हो सकते हैं. संतान की शिक्षा को लेकर सजग रहे.
 

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