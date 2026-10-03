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Aquarius Tarot Card Rashifal: करीबी की ईर्ष्या से रहें सावधान, भविष्य की बातें रखने से बचें

Aquarius Tarot Card Horoscope 03 October : Five of pentacles की ऊर्जा छोटी-छोटी बातों पर विवाद न करने की कोशिश, साझेदार के साथ वैचारिक मतभेद सुलझाने की आवश्यकता और नए संपर्कों के साथ संबंध मजबूत करने की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Aquarius Tarot Card Rashifal: करीबी की ईर्ष्या से रहें सावधान, भविष्य की बातें रखने से बचें
Aquarius Aaj Ka Rashifal 03 October 2026 | Kumbh Tarot Card horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Aquarius Tarot Card Horoscope 03 October 2026 Kumbh Tarot Card Rashifal: ईर्ष्या करने वाले लोगों से बचकर रहे.पड़ोस में रहने वाले किसी व्यक्ति से अनावश्यक विवाद हो सकता है. व्यर्थ के विवादों से दूर रहे और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें. किसी आपराधिक मामले को सुलझाने के लिए धन की व्यवस्था कर सकते हैं. इस समय कुछ करीबी संबंधियों के साथ पैतृक संपत्ति को लेकर समझौता करने को बात कर सकते है. सभी की उम्मीदों को पूरा करने का प्रयास तनाव बढ़ा सकता है. अपनी निजी बात को किसी बाहरी व्यक्ति के साथ साझा ना करें. 

व्यवसायिक/ Professional

दूसरों की समस्याओं को सुलझाने की जगह अपने कार्यों पर ध्यान दे.साझेदार के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है.इस समय कुछ नए संपर्कों के साथ संबंध मजबूत करने की योजना पर कार्य करेंगे. अपने मतभेदों को भुलाकर आपसी सूझबूझ से कार्य करें. नई योजना पर कार्य करते समय किसी सहयोगी के साथ अपने विचार साझा करेंगे.भविष्य की योजनाओं को साझा करने की कोशिश आपके कार्यों में रुकावट ला सकती है. 

स्वास्थ्य/Health

लगातार बैठने के कारण वजन बढ़ाने के साथ पीठ में दर्द भी बढ़ सकता है.इस समय टिककर बैठने का प्रयास करें और अपने वजन को नियंत्रित करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance

किसी पुराने पेमेंट के रुकने से परेशानी हो सकती है.घर की सजावट को लेकर खरीदारी कर सकते हैं.

रिश्ते/Relationship

जीवनसाथी के मित्र के शादी में सम्मिलित होने के लिए तैयार कर सकते हैं.सभी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे.
 

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