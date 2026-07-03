Swapna Shastra: क्या आपने भी सपने में देखा है सफेद नाग? कहते हैं ऐसा सपना बदल सकता है किस्मत, जानिए क्या है इसका मतलब

हर सपना कोई न कोई संकेत लेकर आता है. कुछ सपने डराते हैं तो कुछ मन में उत्सुकता जगा देते हैं. इन्हीं में से एक है सपने में सफेद नाग का दिखना. ज्योतिषाचार्य पंडित कौशल पांडेय के अनुसार, मान्यता है कि यह सपना बेहद शुभ माना जाता है. कई लोग इसे भगवान शिव की कृपा, सुख-समृद्धि और जीवन में बड़े बदलाव का संकेत मानते हैं. यही वजह है कि सफेद नाग से जुड़े सपनों को लेकर लोगों में हमेशा जिज्ञासा बनी रहती है.

सफेद नाग का सपना क्यों माना जाता है शुभ

पंडित कौशल पांडेय के अनुसार, सपने में सफेद नाग का दिखाई देना भगवान भोलेनाथ की कृपा का संकेत माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, तब व्यक्ति को इस तरह के शुभ सपने दिखाई दे सकते हैं.

सोता हुआ सफेद नाग क्या देता है संकेत

पंडित के अनुसार, यदि सपने में सफेद नाग शांत या सोता हुआ दिखाई दे, तो इसे जीवन में सुख, शांति और भाग्य खुलने का संकेत माना जाता है. कहा जाता है कि ऐसे लोगों के जीवन में जल्द ही सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं.

सफेद नाग की केंचुली दिखे के क्या है संकेत

इसके अलावा, सपने में सफेद नाग की केंचुली देखना भी शुभ संकेत माना जाता है. इसे पुराने दौर के खत्म होने और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. कुछ लोग इसे पूर्वजों के आशीर्वाद से भी जोड़कर देखते हैं.

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