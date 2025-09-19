Shukra Grah Upay: धन, संपत्ति और वैभव दिलाता है शुक्र, उसे मनाने के लिए आज ही करें ये खास उपाय

How to strengthen venus in horoscope: ज्योतिष के अनुसार किसी भी जातक की कुंडली शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो यह तय करता है कि वह जीवन में किन सुखों का कितना भोग करेगा. कुंडली में शुक्र की शुभता के कारण जहां उसे सभी प्रकार के सुख, वैभव प्राप्त होते हैं और वह आलीशान जीवन जीते हुए जीवन का पूरा आनंद लेता है तो वहीं शुक्र दोष या फिर कहें शुक्र के कमजोर होने के कारण उसे तमाम तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं. शुक्र दोष के कारण उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है तो वहीं उसके जीवन में वैवाहिक सुख की कमी रहती है. ऐसा जातकों का आकर्षण खत्म हो जाता है. आइए जानते हैं कि ​शुक्र ग्रह की शुभता को पाने के लिए शुक्रवार के दिन क्या उपाय करना चाहिए.

नहाते समय करें ये उपाय

ज्योतिष में नवग्रहों के दोष को दूर करने और उनके शुभ फल पाने के लिए तमाम तरह की जड़ी-बूटी को पानी में मिलाकर स्नान का उपाय बताया गया है. ज्योतिष के अनुसार यदि शुक्रवार के दिन पानी में जायफल, केसर, इलायची, आंवला, आदि मिलाकर स्नान करे तो व्यक्ति का शुक्र दोष दूर होता है और उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है.

मंत्र से पूरी होगी मनोकामना

हिंदू मान्यता के अनुसार यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह परेशानी का कारण बन रहा है तो आपको शुक्र देवता को मनाने के लिए प्रतिदिन शुक्र स्तोत्र का पाठ या फिर उनके मंत्र 'ॐ शुं शुक्राय नम:' मंत्र का विशेष रूप से जप करना चाहिए.

बात-व्यवहार से बदलेगी किस्मत

ज्योतिष के अनुसार किसी भी ग्रह के दोष को दूर करने और उसकी शुभता को पाने के लिए न सिर्फ तमाम तरह की पूजा-पाठ आदि का प्रभाव पड़ता है बल्कि बात-व्यवहार और आम जीवन से जुड़ी आदतें भी ग्रह विशेष के शुभ फल को दिलाने का काम करती हैं. ऐसे में यदि आप शुक्र ग्रह के शुभ फल को पाना चाहते हैं तो अधिक से अधिक सफेद रंग के कपड़े पहनने का प्रयास करें. यदि हमेशा ऐसा करना संभव न हो तो अपनी जेब रुमाल और मोजे आदि सफेद रंग का स्तेमाल करें.

ऐसे पूरा होगा सुखी वैवाहिक जीवन का सपना

दैनिक जीवन में जिस तरह आप कपड़ों आदि के जरिए शुक्र को मनाने का प्रयास कर सकते हैं, कुछ उसी प्रकार बात-व्यवहार में कुछ चीजों का ध्यान रखते हुए शुक्र ग्रह की शुभता पा सकते हैं. ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह जीवन में प्रेम और सुखी वैवाहिक जीवन का कारक भी है. ऐसे में उसकी शुभता को पाने के लिए आपको अपने जीवनसाथी या फिर लव पार्टनर की फीलिंग्स का ख्याल रखते हुए उसका आदर करना चाहिए. उसके साथ विनम्रता से पेश आना चाहिए.

