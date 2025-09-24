Durga Saptashati Path: नवरात्रि में दुखों को दूर और देवी कृपा पाने के लिए कैसे करें दुर्गा सप्तशती का पाठ?

Durga Saptashati Path Kaise Kare: शक्ति की साधना का पावन पर्व नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से प्रारंभ हो चुका है और यह 02 अक्टूबर 2024 को विजयदशमी पर्व के साथ पूर्ण होगा. नवरात्रि के 09 दिनों में मां भगवती के साधक अलग-अलग तरीके से उनकी पूजा करते हैं. देवी दुर्गा (Goddess Durga) से मनचाहा आशीर्वाद पाने के लिए कोई जप-तप तो कोई व्रत करता है. शक्ति साधना के इन 09 दिनों दुर्गा सप्तशती का पाठ (Durga Saptashati Path) करना बेहद शुभ और फलदायी माना गया है.

हिंदू मान्यता के अनुसार जो कोई व्यक्ति नवरात्रि में दुर्गा सप्शती का पाठ विधि-विधान से करता है, मां उस पर अपनी पूरी कृपा बरसाती हैं. आइए जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना चाहिए और इसका धार्मिक महत्व क्या है.

दुर्गा सप्तशती का धार्मिक महत्व (Significance of Durga Saptashati Path)

पौराणिक मान्यता के अनुसार दुर्गा सप्तशती मार्कण्डेय पुराण का एक अंश है, जिसमें मार्कण्डेय ऋषि ओर ब्रह्मा जी के बीच भगवती की महिमा पर चर्चा शामिल है. दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं. हिंदू मान्यता के अनुसार दुर्गा सप्तशती का विधि-विधान से पाठ करने पर साधक को देवी दुर्गा के तीन प्रमुख स्वरूप यानि मां महाकाली, मां महालक्ष्मी और मां महासरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है. दुर्गा सप्तशती के पुण्यफल से साधक का सारा भय दूर होता है और उसे जीवन में सभी सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है.

कैसे करें दुर्गा सप्तशती का पाठ (How to read Durga Saptashati in Navratri)

दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि आप एक दिन में न कर सकें तो आप इसे 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं.

दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन एक निश्चित समय में स्नान-ध्यान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करने के बाद करें.

दुर्गा सप्तशती का पाठ हमेशा लाल रंग के आसन पर बैठकर करें.

देवी दुर्गा की महिमा का गान करने वाली दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ और खत्म कने के बाद नर्वाण मंत्र 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे' का जाप अवश्य करें.

यदि आप स्वयं दुर्गा सप्तशती का पाठ न कर पाएं तो किसी योग्य व्यक्ति से करवाएं और उसे ध्यानपूर्वक सुनें.

दुर्गा सप्तशती के पाठ का लाभ (Benefits of Durga Saptashati Path)

नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से साधक के जीवन से जुड़े सभी कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं. मां भगवती की कृपा से उसे सुख-सोभाग्य की प्राप्ति होती है. हिंदू मान्यता के अनुसार दुर्गा सप्तशती का श्रद्धा और विश्वास के साथ पाठ करने पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)