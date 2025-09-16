विज्ञापन
Shardiya Navratri 2025: देवी पूजा से जुड़े 9 जरूरी नियम, जिसे माने बगैर नहीं पूरी होती है मनोकामना

Shardiya Navratri 2025: शक्ति की साधना का महापर्व नवरात्रि इस साल 22 सितंबर 2025 से प्रारंभ होने जा रहा है. नवरात्रि के 9 दिनों में भगवती दुर्गा की पूजा, जप-तप और साधना के दौरान क्या करने से पुण्य और क्या करने पर पाप लगता है? जानने के लिए जरूर पढ़ें ये लेख.

Navratri 2025: देवी पूजा से जुड़े 9 जरूरी नियम

Shardiya Navratri 2025 Durga Puja Rules: सनातन परंपरा में शक्ति की साधना सभी कष्टों को दूर करके कामनाओं को पूरा करने वाली मानी गई है. हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में विधि-विधान से देवी की पूजा करने वाले साधक को जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है और वह मां भगवती की कृपा से पूरे साल सुखी और समृद्ध रहता है. शक्ति की साधना का पावन पर्व सितंबर की 22 तारीख से शुरू हो रहा है. आइए जानते हैं कि इस नवरात्रि में देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए हमें कौन से 9 काम करने और कौन से 9 काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए.

नवरात्रि पूजा के 9 नियम

  1. नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी की साधना करने वाले साधक को प्रतिदिन तन और मन से पवित्र रहते हुए देवी की एक निश्चित समय पर साधना करना चाहिए.
  2. नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रतिदिन सात्विक आहार ग्रहण करें तथा ब्रह्मचर्य का पालन करें.
  3. नवरात्रि के 9 दिनों तक बाल-नाखून आदि न कटवाएं और देवी पूजा के नियमों का पूरी तरह से पालन करें
  4. नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी के अनुसार उनके मंत्र का जप करें.
  5. नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक दिन एक कन्या का पूजन करें या फिर अष्टमी या नवमी तिथि पर एक साथ 9 कन्याओं का पूजन करें.
  6. नवरात्रि में अखंड ज्योति लगातार जलती रहे, इसका पूरा ख्याल रखें.
  7. नवरात्रि पर यदि कलश की स्थापना करें तो घर को कभी खाली न छोड़ें.
  8. नवरात्रि पर देवी को प्रत्येक दिन उनके दिन के हिसाब से वस्त्र और पुष्प अर्पित करें.
  9. देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक दिन की देवी के हिसाब से भोग लगाएं.
नवरात्रि पर न करें ये 9 काम

  1. हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में भूलकर भी व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए और न ही किसी के साथ गलत व्यवहार करना चाहिए.
  2. नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी स्थान को अपवित्र हाथ से स्पर्श करने की भूल न करें.
  3. नवरात्रि में महिलाओं को बाल खोलकर देवी की पूजा नहीं करना चाहिए. पुरुष और स्त्री दोनों को सिर ढंक कर देवी की पूजा में बैठना चाहिए.
  4. नवरात्रि के 9 दिनों तक नियम-संयम बनाए रखें और भूलकर भी बीच में व्रत न तोड़ें.
  5. नवरात्रि के 9 दिनों में किसी कन्या को पीड़ा पहुंचाने की गलती बिल्कुल न करें.
  6. नवरात्रि की पूजा कभी भी गलत दिशा की ओर मुख करके न करें.
  7. नवरात्रि के 9 दिनों भूलकर भी तामसिक चीजों का सेवन न करें.
  8. कन्या पूजन करने के बाद बगैर दक्षिणा के उन्हें विदा न करें.
  9. नवरात्रि के 9 दिनों में काले रंग के वस्त्र धारण न करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

