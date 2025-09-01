September 2025 Calendar: कब से शुरु होगा पितृपक्ष और कब है नवरात्रि, देखें सितंबर 2025 का पूरा कैलेंडर

September 2025 Festival Calendar: हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन किसी न किसी व्रत या तीज-त्योहार या पर्व को लिए रहता है, लेकिन बात करें यदि सितंबर महीने की तो इस साल इस महीने में पितरों की पूजा से जुड़े महालय या फिर कहें पितृपक्ष और देवी पूजा से जुड़ा नवरात्रि पर्व आएगा. 08 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ होकर 21 सितंबर तक रहेगा तो वहीं शक्ति की साधना का महापर्व नवरात्रि 22 सितंबर से प्रारंभ होगा. इसी महीने भगवान श्री गणेश के भक्त गणपति बप्पा का 10 दिनों तक पूजन करने के बाद बड़ी धूम-धाम के साथ विदा करेंगे. आइए जानते हैं कि सितंबर महीने में आपकी आस्था, संस्कृति और लोक परंपरा से जुड़ा कौन सा पर्व या उत्सव कब मनाया जाएगा.

सितंबर 2025 के तीज-त्योहार

01 सितंबर 2025 : सितंबर महीने के पहले दिन ज्येष्ठ गौरी पूजा होगी.

03 सितंबर 2025 : सितंबर महीने की 3 तराीख को परिवर्तिनी एकादशी और वामन जयंती रहेगी. वामन जयन्ती

04 सितंबर 2025 : सितंबर महीने की 4 तारीख को भुवनेश्वरी जयंती रहेगी. इसी दिन वामन जयंती के साथ परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा.

05 सितंबर 2025 : सितंबर महीने की 5 तारीख को ओणम का पर्व मनाया जाएगा. इसी दिन भगवान शिव की पूजा से जुड़ा शुक्र प्रदोष व्रत रखा जाएगा.

06 सितंबर 2025 : सितंबर की 6 तारीख को गणेश भक्त गणपति बप्पा का धूम-धाम से विसर्जन करेंगे. इसी दिन भगवान श्री विष्णु की कृपा बरसाने वाला अनंत चतुर्दशी का पर्व भी मनाया जाएगा.

07 सितंबर 2025 : सितंबर की 7 तारीख को साल का आखिरी चंद्रग्रहण रहेगा. इसी दिन भाद्रपद पूर्णिमा का स्नान-दान होगा.

08 सितंबर 2025 : सितंबर महीने के 8 तारीख से पितरों की पूजा से जुड़ा पितृपक्ष शुरु होगा. इस दिन प्रतिपदा का श्राद्ध रहेगा. इसी दिन से आश्विन मास की शुरुआत होगी.

09 सितंबर 2025 : सितंबर की 9 तारीख को द्वितीया श्राद्ध रहेगा.

10 सितंबर 2025 : सितंबर की 10 तारीख को तृतीया एवं चतुर्थी का एक साथ श्राद्ध रहेगा. इसी दिन संकष्टी चतुर्थी भी पड़ेगी.

11 सितंबर 2025 : सितंबर की 11 तारीख को पंचमी तिथि का श्राद्ध रहेगा.

12 सितंबर 2025 : सितंबर की 12 तारीख को षष्ठी श्राद्ध रहेगा.

13 सितंबर 2025 : सितंबर की 13 तारीख को सप्तमी तिथि को दिवंगत हुए लोगों का श्राद्ध रहेगा.

14 सितंबर 2025 : सितंबर की 14 तारीख को अष्टमी का श्राद्ध रहेगा. इसी दिन महालक्ष्मी व्रत पूर्ण होगा तो वहीं महिलाएं जीवित्पुत्रिका व्रत रखेंगी. साथ ही साथ यह दिन कालाष्टमी व्रत से भी जुड़ा रहेगा.

15 सितंबर 2025 : सितंबर की 15 तारीख को नवमी का श्राद्ध है.

16 सितंबर 2025 : सितंबर की 16 तारीख को दशमी का श्राद्ध रहेगा.

17 सितंबर 2025 : सितंबर की 17 तारीख को एकादशी तिथि पर दिवंगत हुए लोगों का श्राद्ध रहेगा. इसी दिन इंदिरा एकादशी और विश्वकर्मा पूजा का पर्व रहेगा. इसी दिन कन्या संक्रांति भी होगी.

18 सितंबर 2025 : सितंबर की 18 तारीख को द्वादशी तिथि का श्राद्ध रहेगा. इसी दिन इंदिरा एकादशी व्रत का पारण होगा.

19 सितंबर 2025 : सितंबर की 19 तारीख को त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध रहेगा. इसी दिन शुक्र प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा.

20 सितंबर 2025 : सितंबर की 20 तारीख को चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध रखा जाएगा.

22 सितंबर 2025 : सितंबर की 21 तारीख को सभी पितरों की पूजा से जुड़ी सर्वपितृ अमावस्या रहेगी. इसी दिन अमावस्या तिथि के लिए स्नान-दान भी होगा.

22 सितंबर 2025 : सितंबर की 22 तारीख से शक्ति की साधना का नवरात्रि पर्व प्रारंभ होगा. इसी दिन देवी पूजा के लिए कलश स्थापना होगी. इसी दिन आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा और महाराजा अग्रसेन की जयंती भी रहेगी.

23 सितंबर 2025 : चंद्र दर्शन

25 सितंबर 2025 : विनायक चतुर्थी

26 सितंबर 2025 : उपांग ललिता व्रत

27 सितंबर 2025 : स्कंद षष्ठी

28 सितंबर 2025 : कल्पारंभ

29 सितंबर 2025 : सरस्वती आवाहन, नवपत्रिका पूजन

30 सितंबर 2025 : सितंबर की 30 तारीख को सरस्वती पूजा और दुर्गा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा.

